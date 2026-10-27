Colombia

Clima en Cartagena para hoy, martes 27 de octubre: Adiós a la incertidumbre así estará el clima en la arenosa

El estado del tiempo en Colombia cambia constantemente, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa. (Infobae/Jovani Pérez)
Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa. (Infobae/Jovani Pérez)
Guardar

Que el estado del tiempo no te tome por sorpresa, este es el pronóstico para las próximas horas de este martes 27 de octubre en Cartagena de Indias.

El clima para este martes 27 de octubre en la ciudad alcanzará una temperatura máxima cercana a los 31 grados, mientras que la temperatura mínima será de aproximadamente 26 grados. El pronóstico del índice de los rayos ultravioleta llegará hasta 4, considerado moderado.

PUBLICIDAD

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones será de aproximadamente 59%, con posibilidad de algo de lluvia durante la mañana. Para el resto de la jornada se espera un cielo mayormente nublado, con alrededor de una hora acumulada de precipitaciones.

En tanto, los vientos soplarán alrededor de los 10 kilómetros por hora, principalmente desde el sur-suroeste. La sensación térmica máxima podría acercarse a los 38 grados debido a la combinación de temperatura y humedad.

¿Cómo es el clima en Cartagena?

Pese a encontrarse en las costas del norte de Colombia, muy cerca del mar caribe, el clima en la ciudad de Cartagena es semiárido, caracterizado por ser cálido y seco, aunque la brisa lo vuelve un tanto agradable.

PUBLICIDAD

En Cartagena la temperatura promedio anual ronda los 27 grados centígrados, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM).

Durante el día, la temperatura máxima oscila entre los 31 y 33 grados centígrados. Mientras que por la noche, la temperatura mínima desciende hasta los 24 y 25 grados centígrados.

Cartagena tiene una larga temporada de lluvias y una corta época seca a lo largo del año.

La temporada de precipitaciones va de mayo a noviembre, siendo octubre el mes más lluvioso.

Por su parte, los días secos para Cartagena son de diciembre a abril, siendo enero, febrero y marzo los más secos.

El clima en la ciudad de Cartagena es semiárido, caracterizado por ser cálido y seco, aunque la brisa lo vuelve un tanto agradable (EFE)
El clima en la ciudad de Cartagena es semiárido, caracterizado por ser cálido y seco, aunque la brisa lo vuelve un tanto agradable (EFE)

Clima en Colombia

El estado del tiempo en Colombia es muy variado, el clima se ve alterado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

De acuerdo con el IDEAM hay al menos cuatro tipos de clima en el país: tropical, seco, templado y frío de alta montaña.

En el caso de los climas tropicales, se identifican cuatro subtipos: lluvioso de selva o ecuatorial, lluvioso de bosque o monzónico, sabana con invierno seco y sabana con verano seco.

El tropical lluvioso de selva o ecuatorial abarca zonas como el centro y norte de la Amazonia, toda la Región Pacífica, partes de Antioquia, occidente de Santander, Boyacá y Cundinamarca, la zona del Catatumbo y el piedemonte amazónico. Mientras que el tropical lluvioso de bosque o monzónico alcanza el piedemonte llanero y los extremos sur de la región del Caribe.

La sabana con invierno seco incluye la mayor parte de la región Caribe y Orinoquia, así como los sectores bajos en Santander y Antioquia. En cuanto a la sabana con verano seco. suma los valles interandinos en Tolima, Huila, Valle, Cauca y Nariño.

Para el clima seco, en Colombia se perciben el árido muy caliente o desértico y semiárido muy caliente o estepa. El primero se percibe en la parte alta de Guajira y el segundo en la zona media y baja del mismo departamento más sectores del litoral Caribe.

El clima templado se siente en las zonas medias y bajas de las tres cordilleras del país colombiano; mientras que el frío de alta montaña, como lo dice su nombre, en los niveles superiores de las tres cordilleras.

Temas Relacionados

Clima en Cartagena de IndiasClima en cartagena hoyClima en cartagena de Indias mañanaClima en cartagena de Indias tarde

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Colombia batió récord de deuda externa con bonos por USD 5.200 millones: así se usarían los recursos

La operación recibió ofertas por cerca de USD 16.000 millones y se distribuyó en títulos con vencimientos en 2032, 2037 y 2056. Parte de los fondos cubriría necesidades de caja de este año, mientras el excedente podría anticipar compromisos financieros de 2027

Colombia batió récord de deuda externa con bonos por USD 5.200 millones: así se usarían los recursos

Sinuano Noche: Resultado y números ganadores del sorteo de este martes 26 de octubre de 2026

Las cifras ganadoras del sorteo podrían cambiar el destino de muchos aficionados a lo largo del país

Sinuano Noche: Resultado y números ganadores del sorteo de este martes 26 de octubre de 2026

Tenga en cuenta: Así se regirá el Pico y placa en Medellín hoy, martes 27 de octubre de 2026

Esto le interesa si va a manejar en la ciudad

Tenga en cuenta: Así se regirá el Pico y placa en Medellín hoy, martes 27 de octubre de 2026

Más de 48.000 niños y adolescentes fueron afectados por el conflicto en Colombia durante primer semestre de 2026

Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Nariño y Valle del Cauca concentraron buena parte de las afectaciones documentadas por COALICO, entre desplazamientos, reclutamiento y ataques contra bienes civiles

Más de 48.000 niños y adolescentes fueron afectados por el conflicto en Colombia durante primer semestre de 2026

Hallaron 180 kilos de marihuana en una caleta oculta en camioneta volcada en el Valle del Cauca

Un ciudadano alertó a las autoridades sobre el accidente en una vía rural de La Victoria, lo que permitió encontrar 85 paquetes de la sustancia, avaluada en $36 millones

Hallaron 180 kilos de marihuana en una caleta oculta en camioneta volcada en el Valle del Cauca
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

ENTRETENIMIENTO

Mánager de Kbeto Zuleta conmovió al contar cómo se salvó del accidente que tuvo la agrupación: “Que Dios tenga misericordia, nos dé fuerza”

Mánager de Kbeto Zuleta conmovió al contar cómo se salvó del accidente que tuvo la agrupación: “Que Dios tenga misericordia, nos dé fuerza”

Kimberly Reyes se sinceró con sus fans sobre la verdadera razón que la alejó de la actuación: “Decidí seguir con vida”

Halloween en Bogotá 2026: una agenda con ferias geek, concursos de disfraces y noches de terror

Karol G se robó todas las miradas en Miami: así destacaron sus seguidores el paseo de la ‘Bichota’ en un auto clásico

Verónica Orozco reveló cuál es el trastorno que explica sus olvidos y su dificultad para concentrarse

Deportes

Independiente Santa Fe venció 2-1 a Atlético Bucaramanga con agónico gol de Luis Ángel Palacios sobre el final del partido

Independiente Santa Fe venció 2-1 a Atlético Bucaramanga con agónico gol de Luis Ángel Palacios sobre el final del partido

Adolfo ‘Tren’ Valencia analizó la derrota de Yamal y Mbappé en el Balón de Oro 2026: “Deben hacer el mismo trabajo que Messi”

El ‘Tren’ Valencia expuso las razones del puesto 24 de Luis Díaz en el Balón de Oro 2026: “Él sabe que no hizo un buen Mundial”

Harry Kane, compañero de Luis Díaz en el Bayern Múnich, ganó el Balón de Oro 2026, mientras el colombiano terminó entre los mejores 25

Luis Amaranto Perea, entrenador de Independiente Medellín, habló del regreso de Juan Fernando Quintero y el debut de Jackson Martínez: “Diseñamos un plan”