Abelardo de la Espriella condenó el asesinato de Miguel Castellanos y ordenó celeridad a la Fiscalía: “No habrá espacio para la impunidad”

El presidente Abelardo de la Espriella condenó el asesinato de Miguel Castellanos en el Norte de Santander, el 26 de octubre de 2026 (César Carrión/Presidencia - @MiguelCasteSerr/X)

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El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, condenó el asesinato de Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno de Cúcuta y hermano del excongresista Jairo Castellanos, perpetrado la noche del lunes 26 de octubre de 2026 sobre el Anillo Vial Occidental de la capital de Norte de Santander.

El jefe de Estado ordenó a la Policía Nacional y a la Fiscalía General de la Nación desplegar todas las capacidades institucionales para capturar a los autores del crimen, al advertir que en el país no se tolerarán acciones de impunidad.

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A través de una publicación en su cuenta de X, el mandatario nacional repudió el atentado contra el exfuncionario municipal y envió condolencias a sus allegados: “¡EL ASESINATO DE MIGUEL CASTELLANOS NO PUEDE QUEDAR IMPUNE! (...) Mi solidaridad y mis más sentidas condolencias a su familia. Que Dios les conceda fortaleza en este momento de profundo dolor (sic)“.

Abelardo de la Espriella dio la orden a las autoridades para que den con el paradero de los responsables del asesinato de Miguel Castellanos, en Cúcuta (@ABDELAESPRIELLA/X)

“¡QUE LO TENGAN CLARO LOS CRIMINALES: EN COLOMBIA NO HABRÁ ESPACIO PARA LA IMPUNIDAD! Vamos a perseguir a los responsables con toda la capacidad del Estado y a llevarlos ante la justicia (sic)”, afirmó en su post.

Además, el ministro de Defensa, Jorge Mora, se pronunció en sus redes sociales, en donde no solo condenó el asesinato, sino que aseveró que desde su cartera y con las autoridades se comprometía a encontrar a los responsables del crimen contra Miguel Castellanos.

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“Condeno con absoluta contundencia el asesinato de Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno de Cúcuta. La @PoliciaColombia, en coordinación con la Fiscalía, deberá actuar con toda la capacidad investigativa para identificar, perseguir y capturar a los responsables de este crimen. Los vamos a buscar, los vamos a encontrar y tendrán que responder ante la justicia. No habrá tregua frente a quienes atentan contra la vida de los colombianos (sic)”, se lee en su publicación.

Y se unió al dolor de los seres queridos del líder político: “Mi solidaridad con su familia y seres queridos”.

El ministro de Defensa, Jorge Mora, se solidarizó con la familia de Miguel Castellanos, líder asesinado en Cúcuta (@generaljmora/X)

Así fue la emboscada en el Anillo Vial Occidental; esta es la millonaria recompensa que ofrecen las autoridades

De manera paralela, la Alcaldía de Cúcuta, la Gobernación de Norte de Santander y la Policía Nacional anunciaron el ofrecimiento de una recompensa de hasta $100 millones por información ciudadana que conduzca a la ubicación y captura de los homicidas.

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La Gobernación señaló en su cuenta en X: “Solicitamos a las autoridades competentes adelantar las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y garantizar que se haga justicia. Norte de Santander exige respeto por la vida”.

Además, compartieron un video de la Policía en el que advierten que: “Se activó un plan candado y desplegó sus capacidades operativas e investigativas para esclarecer el homicidio de Miguel Castellanos, ocurrido en la noche del 26 de octubre en el sector del pórtico, en el anillo vial occidental”.

“La ciudadanía puede aportar información a través de la línea de emergencia uno dos tres con absoluta reserva. La Policía Nacional, junto a la Fiscalía General de la Nación, dispuso de todas sus capacidades institucionales para la captura de los responsables de este hecho cuando Castellanos se desplazaba hacia su lugar de residencia en un vehículo blindado”, señalaron sobre la recompensa y lo que esperan para esclarecer el crimen.

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La Policía Nacional activó un plan y desplegó sus capacidades para esclarecer el homicidio de Miguel Castellanos (@GoberNorte/X)

Según las primeras informaciones, el exsecretario detuvo la marcha en el establecimiento para abastecerse de combustible y allí fue abordado mediante una maniobra provocada por un motociclista.

“La camioneta, que es una camioneta blindada, la golpean; él se baja a mirar qué fue lo que pasó, a hablar con la persona de la motocicleta, y es esa persona la que comete los disparos a él”, explicó George Quintero, secretario de Seguridad Ciudadana de la Gobernación de Norte de Santander, ante los diferentes medios de comunicación que se encontraban en el lugar.

El funcionario departamental lamentó lo ocurrido y señaló que la víctima no contaba con sus escoltas en el instante del ataque: “Castellanos contaba con esquema de seguridad, pero desafortunadamente en ese momento no lo tenía. Desde la Gobernación de Norte de Santander, reprochamos estos actos violentos”.

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La Gobernación de Norte de Santander lamentó el asesinato del líder Miguel Castellanos en Cúcuta (@GoberNorte/X)

En declaraciones entregadas a la emisora Caracol Radio, el secretario departamental confirmó que el hijo menor de edad de Miguel Castellanos viajaba en el vehículo y presenció el momento en que dispararon contra su padre: “Él venía escasamente con su hijo, según la información. Es un menor de edad”.

Frente a las hipótesis sobre las causas del homicidio, las autoridades investigan los antecedentes de amenazas y ataques armados dirigidos previamente contra el entorno familiar de la víctima en la región oriental del país.

“Analizan los antecedentes que hemos tenido, obviamente con la familia Castellanos, su hermano, que también hace unos meses tuvo un atentado en Arauca donde fallecieron unos escoltas de él”, reveló el titular de la cartera de seguridad de Norte de Santander.

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