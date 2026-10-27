Álvaro Leyva volvió a arremeter contra Gustavo Petro por la presunta entrega de contratos a cambio de sexo: “Retírese de la vida pública”

El excanciller Álvaro Leyva arremetió una vez más contra el expresidente Gustavo Petro, del que en el pasado ha denunciado adicciones - crédito Jesús Avilés/Infobae

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Con un corto, pero duro mensaje en sus redes sociales, el excanciller Álvaro Leyva le pidió en la mañana del martes 27 de octubre al expresidente Gustavo Petro que abandone la vida pública, después de conocerse las denuncias de Deicy Jiménez: que lo señaló de presuntamente entregar contratos estatales a mujeres a cambio de favores sexuales.

“Gustavo... Hágale un favor al país... Retírese de la vida pública”, escribió Leyva en su cuenta de X, con lo que volvió a lanzar dardos contra el ex jefe de Estado, del que ha hecho graves denuncias, justamente, con lo que sería su comportamiento en privado y las presuntas adicciones que tendría Petro y que lo afectaron durante su mandato.

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A través de la red social X, el excanciller Álvaro Leyva le pidió al expresidente Gustavo Petro apartarse de la vida política - crédito @AlvaroLeyva/X

En diálogo con Semana, Jiménez acusó a Petro de haber encabezado una red de aproximadamente 40 mujeres, en su mayoría jóvenes y modelos webcam, que recibían contratos financiados con recursos públicos. Y relacionó esas supuestas contrataciones con intercambios de carácter sexual, como habría sido su caso.

“No estoy de acuerdo con el abuso de poder que hubo durante el gobierno de Gustavo Petro; usaba a mujeres jóvenes para sus beneficios propios, personales, a cambio de contratos”, reveló Jiménez. “Él comenzó a ayudarme con contratos; él nunca me dio dinero”, agregó la denunciante, en un caso que causó fuertes reacciones.

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Frente a las graves declaraciones de la mujer, tanto la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Comisión de Acusación de la Cámara abrieron indagaciones preliminares para verificar la asignación de esos contratos; mientras que Petro afirmó que “jamás he entregado un contrato a cambio de obtener relaciones sexuales”.

Deicy Jiménez denunció que el expresidente Gustavo Petro le habría entregado contratos en el Gobierno, a cambio de relaciones sexuales - crédito @VickyDavilaH/X

La ruptura entre Gustavo Petro y Álvaro Leyva, que fue su canciller

Leyva fue ministro de Relaciones Exteriores durante el Gobierno Petro, pero la relación entre ambos derivó en una disputa pública, que incluso fue a los estrados judiciales. El excanciller ha presentado documentos y denuncias ante autoridades de Estados Unidos, mientras el mandatario sostiene que existe un complot para desestabilizar su Gobierno.

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Entre las actuaciones trasladadas a Washington figura una denuncia relacionada con un discurso de Petro en Nueva York. Leyva recordó cómo el expresidente llamó a tropas estadounidenses a desobedecer a su comandante en jefe, Donald Trump, una conducta que, según el exministro, podría constituir un delito bajo leyes federales de EE. UU.

El exfuncionario también expresó que no le sorprendería que Petro terminara preso por las denuncias y las conductas que atribuye al mandatario con posible alcance transnacional; y recordó señalamientos sobre la salud, la conducta privada y la forma de gobernar del exmandatario, que expondrían, según señaló, graves problemas.

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La relación entre el expresidente Gustavo Petro y su excanciller, Álvaro Leyva, comenzó a deteriorarse tras el caso de los pasaportes, que inhabilitó al veterano exfuncionario - crédito Presidencia

El exministro dijo haber presenciado supuestos problemas de adicción a las drogas y cuestionó el aislamiento de Petro respecto de sus ministros. Además, sostuvo que personas del entorno presidencial, entre ellas la también excanciller Laura Sarabia, controlaban el acceso al mandatario y dificultaban el diseño de la política exterior.

“Momentos embarazosos para mí como persona y como su canciller (...) Me apena decirlo hoy –tarde ciertamente–, pero por esa época ya tenía conocimiento de episodios suyos de similar comportamiento. Fue en París donde pude confirmar que usted tenía el problema de la drogadicción”, dijo en una de sus cartas, el 23 de abril de 2025.

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Denuncias por conspiración y el conflicto por los pasaportes

El Gobierno de Petro presentó denuncias ante la Fiscalía contra Leyva por presunta traición a la patria, instigación para delinquir y calumnia. La tesis del entonces presidente era que el excanciller participaría en una trama con sectores republicanos de Estados Unidos para afectar la institucionalidad colombiana, a través de su imagen.

Petro atribuyó parte de la ruptura al manejo de la licitación de pasaportes adjudicada a Thomas Greg & Sons, proceso que derivó en la suspensión de Leyva por parte de la Procuraduría General de la Nación. El exmandatario también ha dicho que el conflicto se profundizó porque se negó a designar al hijo del excanciller en un cargo diplomático.

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