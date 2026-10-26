Esta es la oración que puede rezar para pedir protección antes de salir a celebrar Halloween con su familia

En redes sociales se hizo viral una petición para pedir protección por la familia y seres queridos durante Halloween - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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Con Halloween a la vuelta de la esquina, miles de familias colombianas combinan la fiesta de disfraces con un gesto espiritual: encomendar a sus seres queridos antes de salir a la calle.

El texto invita a dedicar unos minutos a la fe antes de salir de casa o al comenzar la jornada. Está dirigido a quienes quieren proteger a hijos, padres, parejas, familiares y amigos durante las salidas propias de la fecha.

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Se trata de una oración de autoría moderna surgida en internet y redes sociales. Pertenece a la categoría de oraciones cotidianas espontáneas que se comparten diariamente en comunidades cristianas digitales.

La oración completa para pedir protección en Halloween

La oración permite que pidas por el bienestar y la protección de tus seres queridos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El pedido comienza con una entrega total: “Señor amado, hoy pongo en tus manos la vida de mis seres queridos. Te pido que los acompañes en cada paso, que ilumines sus caminos y que les concedas sabiduría para actuar con prudencia en todo momento”, señala el texto.

La plegaria continúa con un pedido específico de cuidado para cada integrante del círculo cercano. “Cuida a mis hijos, a mis padres, a mi pareja, a mis familiares y a cada persona que ocupa un lugar especial en mi corazón. Que puedan disfrutar esta celebración con alegría, tranquilidad y responsabilidad”, continúa el pedido.

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¿Para qué sirve esta oración de Halloween? Busca que las familias encomienden a sus seres queridos antes de las celebraciones, pidan discernimiento frente a los peligros propios de la noche y refuercen, a través de la fe, el cuidado mutuo entre quienes salen a disfrutar de la fecha.

El siguiente tramo pide discernimiento frente a los riesgos propios de la fecha: “Aleja de sus caminos las situaciones de peligro y ayúdalos a reconocer aquello que pueda poner en riesgo su bienestar. Dales serenidad para tomar buenas decisiones, claridad para actuar ante cualquier dificultad y fortaleza para pedir ayuda cuando la necesiten”.

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Cerca del 70% de los colombianos participa directa o indirectamente de esta celebración - crédito Infobae

La oración también contempla a quienes asumen la responsabilidad de vigilar a los niños durante las salidas nocturnas.

El texto pide: “Señor, acompaña a quienes salen de sus hogares, a quienes regresan tarde y a quienes tienen la responsabilidad de cuidar a los más pequeños. Que en cada familia haya amor, comunicación y atención para prevenir accidentes y evitar situaciones que puedan causar daño”.

Antes del cierre, la plegaria pide una bendición para el hogar y agradece por la posibilidad de compartir en familia: “Bendice nuestro hogar y permite que esta celebración sea una oportunidad para compartir, fortalecer nuestros vínculos y agradecer por el regalo de la vida”.

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El pedido final enlaza la fe con el cuidado cotidiano entre familiares: “Que la fe nos recuerde la importancia de cuidarnos unos a otros y que el amor por nuestra familia se refleje también en nuestras acciones. En tus manos encomiendo a quienes amo, confiando en tu misericordia y en tu compañía. Amén”.

La fe como complemento de las medidas de prevención

Una guía con linterna encabeza un recorrido temático de Halloween por una calle adoquinada con edificios decorados y participantes disfrazados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes profesan la fe cristiana, recitar este pedido puede ser una manera de comenzar la fecha con esperanza y confianza, según el medio. Dedicar unos minutos a pedir por la familia también puede abrir una conversación sobre el cuidado mutuo y la importancia de acompañar a quienes más se quiere.

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La protección de los seres queridos, remarca la nota, se expresa tanto en la fe como en las decisiones cotidianas. Por eso, combinar la oración con medidas de prevención puede ayudar a que niños y adultos disfruten las celebraciones de manera más segura.

El mensaje de fondo para las familias que se preparan para las fiestas de disfraces, dulces y actividades temáticas resulta sencillo: compartir con alegría, actuar con responsabilidad y recordar que el bienestar de quienes se ama también depende del cuidado propio.