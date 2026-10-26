Colombia

Esta es la oración que puede rezar para pedir protección antes de salir a celebrar Halloween con su familia

Antes de salir a las calles por dulces y disfraces, miles de familias recurren a la fe para pedir protección. Esta es la oración completa para encomendar a hijos, padres y parejas en la noche de Halloween

Primer plano de manos de un hombre joven unidas en oración, sosteniendo un rosario de madera con un crucifijo, dentro de una iglesia
En redes sociales se hizo viral una petición para pedir protección por la familia y seres queridos durante Halloween - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
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Con Halloween a la vuelta de la esquina, miles de familias colombianas combinan la fiesta de disfraces con un gesto espiritual: encomendar a sus seres queridos antes de salir a la calle.

El texto invita a dedicar unos minutos a la fe antes de salir de casa o al comenzar la jornada. Está dirigido a quienes quieren proteger a hijos, padres, parejas, familiares y amigos durante las salidas propias de la fecha.

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Se trata de una oración de autoría moderna surgida en internet y redes sociales. Pertenece a la categoría de oraciones cotidianas espontáneas que se comparten diariamente en comunidades cristianas digitales.

La oración completa para pedir protección en Halloween

Manos entrelazadas sobre una mesa con un libro abierto, velas encendidas, una cruz de piedra tallada y una calabaza iluminada bajo la luna.
La oración permite que pidas por el bienestar y la protección de tus seres queridos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El pedido comienza con una entrega total: “Señor amado, hoy pongo en tus manos la vida de mis seres queridos. Te pido que los acompañes en cada paso, que ilumines sus caminos y que les concedas sabiduría para actuar con prudencia en todo momento”, señala el texto.

La plegaria continúa con un pedido específico de cuidado para cada integrante del círculo cercano. “Cuida a mis hijos, a mis padres, a mi pareja, a mis familiares y a cada persona que ocupa un lugar especial en mi corazón. Que puedan disfrutar esta celebración con alegría, tranquilidad y responsabilidad”, continúa el pedido.

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¿Para qué sirve esta oración de Halloween? Busca que las familias encomienden a sus seres queridos antes de las celebraciones, pidan discernimiento frente a los peligros propios de la noche y refuercen, a través de la fe, el cuidado mutuo entre quienes salen a disfrutar de la fecha.

El siguiente tramo pide discernimiento frente a los riesgos propios de la fecha: “Aleja de sus caminos las situaciones de peligro y ayúdalos a reconocer aquello que pueda poner en riesgo su bienestar. Dales serenidad para tomar buenas decisiones, claridad para actuar ante cualquier dificultad y fortaleza para pedir ayuda cuando la necesiten”.

Halloween en Colombia
Cerca del 70% de los colombianos participa directa o indirectamente de esta celebración - crédito Infobae

La oración también contempla a quienes asumen la responsabilidad de vigilar a los niños durante las salidas nocturnas.

El texto pide: “Señor, acompaña a quienes salen de sus hogares, a quienes regresan tarde y a quienes tienen la responsabilidad de cuidar a los más pequeños. Que en cada familia haya amor, comunicación y atención para prevenir accidentes y evitar situaciones que puedan causar daño”.

Antes del cierre, la plegaria pide una bendición para el hogar y agradece por la posibilidad de compartir en familia: “Bendice nuestro hogar y permite que esta celebración sea una oportunidad para compartir, fortalecer nuestros vínculos y agradecer por el regalo de la vida”.

El pedido final enlaza la fe con el cuidado cotidiano entre familiares: “Que la fe nos recuerde la importancia de cuidarnos unos a otros y que el amor por nuestra familia se refleje también en nuestras acciones. En tus manos encomiendo a quienes amo, confiando en tu misericordia y en tu compañía. Amén”.

La fe como complemento de las medidas de prevención

Personas disfrazadas de Halloween caminan por una calle empedrada decorada con calabazas, luces y figuras de fantasmas.
Una guía con linterna encabeza un recorrido temático de Halloween por una calle adoquinada con edificios decorados y participantes disfrazados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes profesan la fe cristiana, recitar este pedido puede ser una manera de comenzar la fecha con esperanza y confianza, según el medio. Dedicar unos minutos a pedir por la familia también puede abrir una conversación sobre el cuidado mutuo y la importancia de acompañar a quienes más se quiere.

La protección de los seres queridos, remarca la nota, se expresa tanto en la fe como en las decisiones cotidianas. Por eso, combinar la oración con medidas de prevención puede ayudar a que niños y adultos disfruten las celebraciones de manera más segura.

El mensaje de fondo para las familias que se preparan para las fiestas de disfraces, dulces y actividades temáticas resulta sencillo: compartir con alegría, actuar con responsabilidad y recordar que el bienestar de quienes se ama también depende del cuidado propio.

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