Renunció otro funcionario del gobierno de Abelardo de la Espriella: Juan Carlos Díaz Tarud ya no es el viceministro de veteranos del Ministerio de Defensa

Juan Carlos Díaz Tarud presentó su renuncia al Viceministerio de Defensa a dos meses de asumir el cargo en el gobierno de Abelardo de la Espriella. (Ministerio de Defensa)

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Se siguen conociendo nuevas salidas de funcionarios en el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, que está pronto a completar más de 90 días de mandato. La más reciente fue la de Juan Carlos Díaz Tarud, quien dejó el Viceministerio de Defensa para los Asuntos de Veteranos y del Grupo Social y Empresarial del Sector Defensa (Gsed), según reveló Caracol Radio.

La renuncia del funcionario barranquillero se conoce apenas dos meses después de asumir el cargo, específicamente el 18 de agosto, en medio de versiones sobre una eventual candidatura a la Gobernación del Atlántico en las elecciones regionales de 2027.

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De acuerdo con información revelada por el medio local El Heraldo, la renuncia buscaría evitar una posible inhabilidad para participar en esa contienda. Además, fuentes consultadas por El Colombiano también señalaron que la aspiración electoral no habría estado definida al momento de su nombramiento y que surgió en los últimos días ante la necesidad de un candidato con respaldo en la región.

Juan Carlos Díaz Tarud - crédito Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana (CIAC)/sitio web

Díaz Tarud fue posesionado por el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, en los dos cargos mencionados inicialmente. De confirmarse su postulación, competiría por la sucesión del gobernador Eduardo Verano, cuyo periodo termina el 31 de diciembre de 2027.

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En cuanto a su sucesor en el puesto, El Heraldo manifestó que el exsecretario del Interior de la Gobernación del Atlántico, José Antonio Luque, sería designado para dirigir el viceministerio que deja Díaz Tarud. Sin embargo, hasta ahora no se ha anunciado oficialmente quién ocupará el puesto ni el partido por el que el exfuncionario buscaría una candidatura.

¿Quién es Juan Carlos Díaz Tarud?

De acuerdo con información recopilada por Caracol Radio, Juan Carlos Díaz Tarud es administrador de empresas, con formación en International Business Administration y estudios complementarios en Gerencia Integral. Antes de su llegada al Gobierno, desarrolló su carrera en compañías de distintos sectores, principalmente en funciones de dirección comercial y administración.

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Entre 2015 y 2026 fue gerente general de Ditar S.A.S., empresa dedicada a la fabricación de bolsas de papel. De acuerdo con su hoja de vida divulgada por el Ministerio de Defensa, estuvo a cargo de la gestión administrativa, financiera, jurídica y estratégica de la compañía.

- crédito Gobernación del Atlántico

Su trayectoria también incluye la gerencia general de Impressa Print Center, la gerencia comercial de Grupo Aerodelicias, la dirección comercial de Marcus Evans Group y la jefatura de ventas en Ditar.

El Ministerio de Defensa había expresado durante su posesión que cuenta con experiencia en negociación, desarrollo de negocios, planeación estratégica, administración de recursos y dirección de equipos. Además, integra el cuerpo de Profesionales Oficiales de la Reserva de la Policía Nacional.

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Seis funcionarios han salido del Gobierno de Abelardo de la Espriella

La salida de Juan Carlos Díaz Tarud se suma a otros cambios en el gabinete y en entidades del orden nacional durante los primeros meses del Gobierno de Abelardo de la Espriella, que comenzó el 7 de agosto de 2026.

En la semana del 19 al 26 de octubre, se conoció la renuncia del ministro del Interior, Rodrigo Lara, quien fue reemplazado por el exprocurador Alejandro Ordóñez, tras la polémica con el trámite que tuvo el Presupuesto General de la Nación para 2027 que fue finalmente expedido por decreto.

Rodrigo Lara, exministro del Interior - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Por un lado, Lara explicó que presentó su dimisión después de que el presidente Abelardo de la Espriella se la solicitara en una reunión en la Casa de Nariño. Posteriormente, el mandatario aludió a diferencias de criterio y a distintas formas de entender algunas decisiones durante la gestión de la cartera, sin precisar cuáles fueron.

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De acuerdo con El Colombiano, entre los funcionarios que dejaron sus puestos figuran Germán Miranda, jefe de la Dirección Nacional de Bomberos; Ricardo Valencia, director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane); Carlos Montoya, presidente de Colpensiones, y Carlos Sepúlveda, director del Departamento Nacional de Planeación (DNP).

Vale mencionar que la primera funcionaria en salir fue Viviane Morales, que se desempeñaba como ministra de Educación, pero finalmente se reintegró al Gobierno, esta vez como consejera comisionada para la Paz.