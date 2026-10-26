Colombia

Más de 300 soldados estadounidenses llegarán a Colombia para realizar ejercicios militares, confirmó el Ministerio de Defensa

La cartera informó que tropas estadounidenses iniciarán el 27 de octubre de 2026 ejercicios conjuntos en Tolemaida, centrados en narcotráfico, explotación minera ilegal, drones y asistencia sanitaria

Ministerio de Defensa - crédito Ministerio de Defensa
Las prácticas incluirán una evacuación aeromédica hacia Bogotá, respuesta ante artefactos explosivos y operaciones frente al tráfico de drogas, la extracción ilegal y aeronaves no tripuladas - crédito Ministerio de Defensa
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El Ministerio de Defensa de Colombia confirmó que más de 300 militares de Estados Unidos llegarán al país para participar en el ejercicio multinacional Vanguardia del Sur 2026, que tendrá como sede principal el Fuerte Militar de Tolemaida, en Nilo, Cundinamarca.

Según la cartera, las actividades comenzarán el 27 de octubre de 2026 y se extenderán hasta el 11 de noviembre del mismo año.

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“Un entrenamiento que fortalecerá la interoperabilidad entre el Ejército Nacional de Colombia y el Ejército de los Estados Unidos, mediante ejercicios combinados enfocados en la lucha contra el narcotráfico, la explotación ilícita de yacimientos mineros, los desafíos con sistemas aéreos no tripulados y evacuaciones médicas”, indicó el Ministerio de Defensa.

Ministerio de Defensa - crédito Ministerio de Defensa
El Ministerio de Defensa de Colombia confirmó que más de 300 militares de Estados Unidos llegarán al país - crédito Ministerio de Defensa

La delegación estadounidense trabajará junto con el Batallón Contra el Narcotráfico N.° 1 del Ejército Nacional de Colombia. Según informó la cartera, las unidades compartirán “tácticas, técnicas y procedimientos militares” durante las jornadas de instrucción previstas.

El programa reunirá a integrantes de esa unidad colombiana con soldados de infantería ligera del Batallón de Montaña del Ejército de Estados Unidos. El entrenamiento estará enfocado en operaciones contra el narcotráfico, la explotación ilícita de yacimientos mineros y las amenazas relacionadas con sistemas aéreos no tripulados.

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“Durante este periodo, el Batallón Contra el Narcotráfico N.° 1 del Ejército Nacional intercambiará tácticas, técnicas y procedimientos militares con soldados de infantería ligera del Batallón de Montaña del Ejército de los Estados Unidos", expresó el Ministerio de Defensa.

Un simulacro de evacuación médica abrirá las actividades operativas

La primera maniobra operativa está prevista para el 30 de octubre. Ese día, según el Ministerio de Defensa, se realizará una evacuación aeromédica desde el Fuerte Militar de Tolemaida hacia la Escuela de Caballería, en Bogotá.

“La actividad comenzará el día 30 de octubre con una evacuación aeromédica desde el Fuerte Militar de Tolemaida hasta las instalaciones de la Escuela de Caballería en la ciudad de Bogotá. El objetivo será verificar los procedimientos de atención médica y primeros auxilios empleados por el personal de sanidad de ambos ejércitos para auxiliar a una persona que habría resultado herida en un área minada”, indicó la cartera de Defensa, que preside Jorge Mora.

El entrenamiento estará enfocado en operaciones contra el narcotráfico, la explotación ilícita de yacimientos mineros y las amenazas relacionadas con sistemas aéreos no tripulados - crédito Europa Press
El entrenamiento estará enfocado en operaciones contra el narcotráfico, la explotación ilícita de yacimientos mineros y las amenazas relacionadas con sistemas aéreos no tripulados - crédito Europa Press

El ejercicio recreará la asistencia a una persona herida en un área minada. El Ministerio de Defensa indicó que el objetivo será “verificar los procedimientos de atención médica y primeros auxilios” aplicados por el personal sanitario de los dos ejércitos.

Para esa actividad se utilizarán aeronaves y equipos médicos especializados. El paciente simulado será trasladado desde el helipuerto de la instalación militar a un centro de atención médica especializado, de acuerdo con el comunicado oficial.

Tras esa práctica, una ceremonia militar dará inicio al resto del cronograma. Las fuerzas participantes pondrán a prueba procedimientos combinados y mecanismos de coordinación para operaciones desarrolladas en escenarios de riesgo.

El ejercicio evaluará la coordinación entre los dos ejércitos

Vanguardia del Sur celebrará este año su cuarta edición en Colombia. El Ministerio de Defensa señaló que el despliegue permitirá comprobar el grado de interoperabilidad entre el Ejército Nacional y el Ejército de Estados Unidos.

La agenda incluye prácticas orientadas a la toma de decisiones operacionales, la coordinación de maniobras y el intercambio de experiencias adquiridas en terreno. El comunicado sostiene que la actividad busca preparar a las unidades frente a “la criminalidad de los grupos armados organizados que convergen en el territorio nacional”.

Isabella Mesa, de 19 años, recibió al menos 24 puñaladas por parte de su agresor - crédito Colprensa
El Ministerio de Defensa señaló que el despliegue permitirá comprobar el grado de interoperabilidad entre el Ejército Nacional y el Ejército de Estados Unidos - crédito Colprensa

El Fuerte Militar de Tolemaida concentrará la mayor parte de las actividades hasta el 11 de noviembre, cuando concluirá el ejercicio. La programación combinará entrenamientos sanitarios, intercambio de procedimientos militares y prácticas vinculadas con amenazas que las fuerzas identifican en distintas regiones del país.

“Mediante la ejecución de estas actividades, el Ejército Nacional de Colombia fortalece la cooperación internacional, el intercambio de conocimientos y la preparación de sus unidades para contrarrestar la criminalidad de los grupos armados organizados que convergen en el territorio nacional”, aseveró el Ministerio de Defensa.

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