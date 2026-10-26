Colombia

Precio del dólar hoy en Colombia: cotización de apertura del 26 de octubre

La Tasa Representativa del Mercado disminuyó frente a los $3.185,01 que rigieron el viernes 23 de octubre, de acuerdo con la certificación oficial

El dólar abrió este lunes 26 de octubre en $3.158,43 en Colombia - crédito Rayner Peña R./EFE
El dólar abrió este lunes 26 de octubre en $3.158,43 en Colombia - crédito Rayner Peña R./EFE
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El dólar abrió la jornada de este lunes 26 de octubre de 2026 con una Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3.158,43 en Colombia, según la certificación de la Superintendencia Financiera de Colombia.

La cotización representa una baja de $26,58 frente a la referencia que rigió el viernes 23 de octubre, cuando la divisa se ubicó en $3.185,01. La variación equivale a -0,83%.

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La tasa actual estará vigente durante tres días, del 24 al 26 de octubre. La autoridad financiera la calculó a partir de las operaciones cambiarias efectuadas el viernes anterior, debido a que el período incluye el fin de semana y el lunes.

Con este resultado, el mercado cambiario inició la semana por debajo del nivel registrado al cierre previo. La diferencia entre ambas referencias confirma que cada dólar perdió $26,58 en la TRM oficial.

La TRM cayó $26,58 y comenzó la semana en $3.158,43 - crédito Dado Ruvic/REUTERS
La TRM cayó $26,58 y comenzó la semana en $3.158,43 - crédito Dado Ruvic/REUTERS

La TRM sirve como referencia para operaciones financieras, obligaciones denominadas en moneda extranjera y cálculos contables que requieren la conversión de dólares a pesos colombianos.

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Con una volatilidad actual del 9,78%, que es significativamente más baja que la volatilidad de referencia del 14,11%, el mercado presenta señales de estabilidad en el corto plazo.

El panorama del dólar en Colombia para 2026

El Grupo Cibest de Bancolombia proyecta que el precio del dólar en Colombia promediará en $3.878 pesos durante 2026, en un escenario marcado por la debilidad global de la divisa estadounidense, el flujo sostenido de remesas y la expectativa de ajustes al alza en las tasas de interés locales.

Dichas condiciones, según el banco, citado por Valora Analitik, seguirán favoreciendo al peso colombiano a lo largo del periodo en curso.

Las previsiones para el año se apoyan en el comportamiento observado en 2025, cuando la divisa nacional se apreció 14% frente al dólar, principalmente por la pérdida de valor global de la moneda estadounidense.

La Superintendencia Financiera fijó la TRM en $3.158,43 para este lunes - crédito Dado Ruvic/REUTERS
La Superintendencia Financiera fijó la TRM en $3.158,43 para este lunes - crédito Dado Ruvic/REUTERS

De acuerdo con el informe de mercado cambiario de Bancolombia, fueron factores como la volatilidad en la política comercial de Estados Unidos y una caída de 9% en el índice DXY los que incidieron en la dinámica cambiaria.

En materia de política monetaria, el entorno internacional y local también condiciona las previsiones para 2026. Mientras la Reserva Federal redujo su tasa al rango de 3,50% - 3,75%, el Banco de la República mantuvo la tasa en 9,25%, aunque el mercado anticipa posibles incrementos asociados al aumento del salario mínimo.

Este diferencial de tasas sustenta estrategias como el carry trade, uno de los factores que, según la fuente citada, contribuirían a un dólar cercano a los $3.878 pesos este 2026. Sin embargo, el informe también advierte que el panorama para el año en curso no está exento de riesgos.

La incertidumbre fiscal, acentuada tras el recorte en la calificación soberana de Colombia por parte de una agencia global de calificación crediticia y el proceso electoral figuran como factores que podrían generar presiones alcistas sobre la tasa de cambio en los próximos meses, pese a las medidas adoptadas por el Gobierno para contener una depreciación mayor del peso.

El dólar perdió terreno en Colombia y la tasa oficial quedó por debajo de $3.160 - crédito Yuriko Nakao/REUTERS
El dólar perdió terreno en Colombia y la tasa oficial quedó por debajo de $3.160 - crédito Yuriko Nakao/REUTERS

Características del peso colombiano

El peso colombiano es la moneda de curso legal en Colombia, usualmente es abreviada como COP y la circulación de ésta es controlada por el Banco de la República de Colombia.

Actualmente hay en circulación monedas de 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos, de ésta última se tuvo su primera circulación entre 1996 y 2002, sin embargo, perdió popularidad debido a que era muy fácil de falsificar.

Las monedas de 500 y 1000 pesos son bimetálicas, ello para mejorar su seguridad y evitar que sean replicadas ilegalmente; en tanto, todas las denominaciones tienen diseños que aluden a la biodiversidad que hay en el país, entre ellos el oso de anteojos, la guacamaya bandera, la rana de cristal, la tortuga caguama, entre otras.

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