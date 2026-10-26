‘Miguelito Show’ se fue hasta Estocolmo para revisar los precios del lugar donde pillaron a Verónica Alcocer en 2025: esto encontró

El creador de contenido Miguel Rivera visitó el centro histórico de la capital sueca para revisar los precios de los establecimientos y contrastarlos con la polémica alrededor de la estadía de Verónica Alcocer - crédito @oficialmiguelitoshow/Instagram

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El comediante y creador de contenido Miguel Rivera, conocido en redes sociales como “Miguelito Show”, recorrió la zona histórica de Gamla Stan, en Estocolmo, para documentar los costos del sector donde la ex primera dama Verónica Alcocer fue captada por la prensa en 2025.

A través de un video difundido en sus redes sociales, el humorista cotizó precios de alimentos, bebidas y productos locales con el fin de contrastar las versiones sobre un presunto estilo de vida ostentoso atribuido a la expareja presidencial en territorio sueco.

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Durante su recorrido por las calles de la capital sueca, el creador de contenido y crítico político revisó los menús expuestos al público y calculó los precios con base en una tasa de cambio cercana a los $400 por cada corona sueca.

Según las cifras verificadas en las pizarras de los restaurantes locales, los platos tradicionales de albóndigas suecas (köttbullar) rondan las 180 coronas suecas, equivalentes a unos $72.000 o $75.000, mientras que las opciones más costosas del menú alcanzan las 259 coronas, unos $100.000.

Verónica Alcocer junto con el empresario catalán colombiano Manuel Grau Pujadas en Estocolmo en 2025 - crédito Captura de Pantalla Expressen

“Me encuentro en Estocolmo, en el lugar exacto en donde encontraron a Verónica Alcocer dándose una vida de multimillonaria gastándose los impuestos de los colombianos, ¿o no? Vamos a ver qué tan lujoso es este lugar y cuánto vale gastar cualquier cosa por acá”, señaló Miguel Rivera en la apertura de su video grabado desde la zona céntrica europea.

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En el contenido audiovisual, Rivera mostró las cartas de varios locales comerciales para comparar las tarifas con los precios de consumo habituales en zonas exclusivas de Colombia: “En un lugar tan turístico como Estocolmo, en un lugar lleno de lujos como lo es este lugar, en donde encontraron a Verónica Alcocer. Y pagar $70.000, creo que incluso en lugares del parque de la 93 en el norte de Bogotá, sale muchísimo más caro, ¿no?”.

La comida y bebida en Estocolmo no resultó ser tan costosa, dijo el comediante

El comediante también registró el costo de las bebidas, evidenciando cervezas de barril y embotelladas entre 89 y 96 coronas suecas, valores cercanos a los $38.000.

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“Mire el precio de cerveza, totalmente normal. No vale ni siquiera $40.000. Les repito, puede ser más cara en muchos lugares de Colombia, de Medellín y demás. Y ahí lo tienen, amiguitos. Esta es la forma en la que nos manipulan, porque nos hicieron creer que Verónica Alcocer vino aquí a Suecia, a estos lugares, a gastarse toda la plata de los colombianos y que, mejor dicho, estaba desangrando a Colombia”, añadió Rivera durante la grabación.

El humorista caminó por las calles del casco histórico de Estocolmo y revisó los menús de varios locales para conocer cuánto cuesta consumir en una de las zonas más visitadas de la ciudad - crédito @oficialmiguelitoshow/Instagram

Para contrastar su percepción con la de los residentes locales, el comediante consultó a un ciudadano sueco que transitaba por el sector sobre el nivel socioeconómico de la zona. El habitante respondió que Gamla Stan no es una zona de lujo exorbitante ni inaccesible para los transeúntes comunes.

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“No, no, no. Quizás en el lugar equivocado; si hablas con la persona equivocada en un callejón, tal vez tengas que pagar cinco mil coronas por una hamburguesa. Pero de lo contrario, en realidad es bastante barato aquí”, comentó el ciudadano entrevistado en inglés y sueco ante la cámara.

Cuando Verónica Alcocer fue vista en Estocolmo

Y es que la controversia sobre la presencia de Verónica Alcocer en Suecia se originó a mediados de noviembre de 2025, cuando periodistas del diario sueco Expressen la abordaron en una vía pública de Estocolmo mientras realizaba compras personales. En ese momento, la ex primera dama evitó responder a las preguntas sobre el motivo y financiamiento de su estadía pronunciando la frase: “No hablo inglés”, mientras su acompañante, el asesor empresarial catalán Manuel Grau Pujadas, intervino para frenar a los reporteros.

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La primera dama de Colombia fue sorprendida por el medio sueco mientras realizaba compras, y en esa ocasión fue vista junto al catalán Manel Grau - crédito Expressen Suecia

La estancia de Alcocer coincidió temporalmente con la inclusión de su nombre en la denominada Lista Clinton por parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en octubre de 2025, medida sancionatoria que también afectó al expresidente Gustavo Petro —ahora su exesposo— y a Nicolás Petro Burgos. Dicha medida restringió el acceso a cuentas internacionales y abrió debates sobre el uso de recursos públicos por parte de familiares presidenciales en el exterior.

Hacia el final del video del humorista, Rivera aclaró que su intención no radica en defender la gestión personal de la ex primera dama, sino en invitar a la ciudadanía a verificar los datos antes de aceptar discursos polarizados. “Miguelito show” cuestionó además las narrativas de la contienda política reciente y el manejo de los gastos de la actual administración.

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“Este video no es para defender a Verónica Alcocer como si fuera la mejor mujer del mundo y que es una pobre víctima, no. Pero lo que sí es necesario defender es el hecho de que la verdad es que nos quieren manipular y quieren manipular nuestra emoción”, puntualizó el comediante.