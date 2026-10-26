Subirá el servicio de la luz en tres departamentos de la costa Atlántica: empresa Air-e dio a conocer la cifra

La tarifa del kilovatio por hora de Air-e subirá a $936 en noviembre y afectará a 1,3 millones de usuarios en la región Caribe - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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El kilovatio por hora de electricidad de Air-e llegará a $936 para el consumo que se facture en noviembre, tras subir $63 desde los $873 del mes anterior, un aumento cercano al 7%. El alza impactará a 1,3 millones de usuarios de Atlántico, Magdalena y La Guajira, cuyas facturas también enfrentan sanciones de la CREG, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, por aumentos en el consumo.

El antecedente más alto se registró entre marzo y abril de 2024, cuando el kilovatio hora llegó a $1.211, según Norman Alarcón, vocero de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos. El dirigente advirtió que el nuevo incremento podría llevar otra vez el precio a valores cercanos a los $1.000.

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Alarcón atribuyó parte de la subida al mayor precio de la energía negociada en bolsa, mercado en el que Air-e tiene una exposición superior al 50%. También señaló que el aumento puede afectar el recaudo de la empresa, que ubicó en 73%.

El vocero cuestionó el alza porque, según dijo, contradice las expectativas de reducción de las tarifas tras las decisiones judiciales sobre el régimen tarifario especial de la región Caribe. “Para la Liga Nacional de Usuarios es gravísimo el aumento de la tarifa eléctrica en 7% en un solo mes, por encima de la inflación de todo un año”, manifestó, citado por El Tiempo.

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La Liga Nacional de Usuarios atribuyó el incremento tarifario a la exposición superior al 50% que la empresa mantiene en la bolsa de energía - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Alarcón recordó que el Consejo de Estado respaldó las medidas cautelares del Tribunal Administrativo del Atlántico para avanzar en la eliminación de componentes de ese régimen. También pidió al Gobierno nacional que cumpliera las disposiciones judiciales y eliminara una sobretasa a la comercialización que representa más de $50 por kilovatio hora.

Solicitud de $ 1,2 billones para pagar a generadores térmicos

El agente interventor de Air-e, Ramiro Castilla, solicitó a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios la cifra de $1,2 billones para pagar a los generadores con mayor participación térmica las obligaciones liquidadas por XM S.A. E.S.P. correspondientes a las operaciones de septiembre a diciembre de 2026.

La petición se fundamenta en la situación del Sistema Interconectado Nacional, que enfrenta una reducción de los aportes hídricos, un aumento sostenido del consumo de energía y los efectos del fenómeno de El Niño. Castilla sostuvo que la generación térmica resulta necesaria para atender la demanda y respaldar la continuidad del suministro, especialmente en la costa Caribe.

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La disminución de los aportes hídricos y el fenómeno de El Niño incrementaron la dependencia del sistema eléctrico hacia la generación térmica - crédito Cámara Colombiana de la Energía

El documento fue dirigido a la superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, María Rocío Cortés, y a Andrea Mora, directora de Entidades Intervenidas y en Liquidación de la entidad. El desembolso incluiría el gravamen a los movimientos financieros y se destinaría directamente a las cuentas bancarias de los agentes térmicos o con mayor participación térmica.

Deuda acumulada y condiciones propuestas

El pedido se suma a una solicitud por $9,14 billones presentada el 16 de octubre para cubrir obligaciones en mora posteriores a la toma de posesión de Air-e, compromisos corrientes de energía en bolsa durante el fenómeno de El Niño y obligaciones liquidadas por el LAC de XM. Si se aprueba la nueva financiación, su valor se descontará de esa petición anterior.

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La propuesta de financiación para la empresa contempla un plazo de 36 meses y una garantía mobiliaria respaldada por la cartera de Air-e - crédito crédito Air-e

De acuerdo con el interventor, citado por La República, “las necesidades de liquidez de la Empresa ascienden $4,7 billones a diciembre de 2026, incluyendo el pago de las obligaciones en mora liquidadas por el ASIC y el LAC de XM S.A. E.S.P., producto del apoyo recibido por el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios con la celebración del contrato de mutuo 250 por valor de $300.000 millones, lo que permitió el pago parcial de la operación de agosto de 2026 de los agentes mayoritariamente térmicos, lo que disminuyó las necesidades de caja a diciembre de 2026 que habían sido proyectadas en el mes de agosto”.

Castilla propuso diez condiciones para suscribir el contrato, entre ellas un plazo de pago de 36 meses, un periodo de gracia de 12 meses, la generación de intereses en caso de mora y la entrega de garantías. Estas incluirían un pagaré y una garantía mobiliaria sobre la cartera de Air-e.

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