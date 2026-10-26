Abelardo de la Espriella arremetió contra los medios y sus detractores: “Yo no vine a gobernar para complacer a quienes perdieron las elecciones, para darle gusto a quienes derroté”

Abelardo de la Espriella respondió a las críticas de sectores de los medios de comunicación y de la oposición durante una alocución desde Barranquilla -crédito Luisa González/ REUTERS

Guardar

El presidente Abelardo de la Espriella defendió su gestión durante una alocución desde Barranquilla y respondió a los cuestionamientos de sectores de la prensa y la opinión pública. En su intervención también anunció medidas para adultos mayores, avances en la reconstrucción de las regiones afectadas por el terremoto del 10 de agosto, acciones para proteger empleos y oportunidades laborales en el exterior. Sin embargo, dedicó buena parte de su mensaje a quienes, según afirmó, desconocen el respaldo ciudadano a su Gobierno.

“Yo no llegué a la presidencia de la república para agradarles a los mismos de siempre, a los medios de comunicación, a los grandes grupos de interés ni a los dinosaurios de la política tradicional”, dijo. “Llegué para servirle al pueblo colombiano, que es el que me tiene aquí”.

PUBLICIDAD

De la Espriella respondió a los medios y sus detractores

El mandatario aseguró que los ataques de la oposición y algunos periodistas no lo apartarán de sus objetivos. A su juicio, sus críticos esperan que resuelva en pocas semanas problemas acumulados durante la administración anterior.

“No me mortifican los ataques de la izquierda radical, ni de mis odiadores, ni de los de siempre, que están por todos lados”, sostuvo. Cuestionó a quienes, según dijo, guardaron silencio durante el Gobierno de Gustavo Petro y ahora objetan cada decisión de su administración.

“Pero hay algo todavía más absurdo. Mis detractores pretenden que en apenas tres meses de gobierno resuelva el desastre que heredé. Después de cuatro años de desidia, improvisación, falta de planeación, politiquería y gravísimos cuestionamientos de corrupción, qué cinismo tan grande”.

PUBLICIDAD

El presidente Abelardo de la Espriella presentó anuncios sobre Colombia Mayor, la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto, la continuidad de empleos en Presto, las vacantes del Banco de Talentos y las medidas para enfrentar el fenómeno de El Niño - crédito @StevenLievano/X

De la Espriella aseguró que trabaja jornadas extensas para atender los problemas del país y sostuvo que no pretende evadir sus responsabilidades. “No me detengo en las horas de trabajo ni las cuento, ni escatimo esfuerzos. Mientras millones de compatriotas esperan respuestas, no tengo tiempo para la comodidad, para la indiferencia ni el descanso”.

También cuestionó a los sectores del periodismo y de la opinión pública que, en su concepto, no comprendieron el resultado de la campaña presidencial ni el vínculo que mantiene con sus seguidores. “Siguen divorciados de la realidad. No entendieron la campaña y tampoco entienden el gobierno”.

PUBLICIDAD

“Ellos podrán tener sus micrófonos, sus columnas, sus tribunas y sus círculos de influencia. Yo tengo algo infinitamente más valioso, el cariño del pueblo colombiano”, afirmó.

Colombia Mayor y reconstrucción tras el terremoto

Durante la alocución, el presidente anunció que el miércoles 28 de octubre comenzará un nuevo ciclo de pagos de Colombia Mayor, dirigido a más de 2.800.000 beneficiarios. Las transferencias serán de hasta $230.000 por persona y, para este giro, el Gobierno destinó $669.581 millones.

De la Espriella explicó que el programa enfrenta un déficit superior a los $3 billones, según el balance de Prosperidad Social, y aseguró que buscará recursos adicionales para responder por las obligaciones pendientes durante el resto del año. “A nuestros adultos mayores, a nuestros abuelitos les digo, conozco la importancia que tiene esa platica para ustedes, para sus hogares, para sus alimentos, sus medicamentos y sus necesidades cotidianas”, manifestó.

PUBLICIDAD

El presidente anunció que el 28 de octubre comenzará un nuevo ciclo de Colombia Mayor, con transferencias de hasta $230.000 para más de 2,8 millones de beneficiarios- crédito Prosperidad Social

Sobre la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto, informó que el Fondo Patria Milagro ya está constituido y recibió una primera partida de $624.656 millones provenientes de un crédito con el Banco Mundial. El Gobierno proyecta más de $332.000 millones para intervenir 7.385 viviendas, $4.600 millones para entregar 920 apoyos económicos a pequeños negocios y $50.000 millones para demoler edificaciones que representen riesgos.

El mandatario precisó que los aportes de empresarios, fundaciones y donantes privados, que superan el billón de pesos, no ingresan al fondo estatal ni al presupuesto general. Esas organizaciones administran directamente sus recursos y coordinan con el Gobierno los proyectos destinados a las comunidades damnificadas.

PUBLICIDAD

Presto conservará empleos y el Banco de Talentos abre vacantes

De la Espriella destacó la adquisición de Presto por parte del Grupo Nutresa, operación que permitirá que la marca continúe y que cerca de 700 trabajadores conserven sus empleos. Según explicó, el Gobierno intervino para facilitar las gestiones necesarias después de conocer la difícil situación de la compañía.

El presidente agradeció al grupo empresarial y al ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, y presentó el caso como un ejemplo de cooperación entre el sector público y el privado. También anunció que revisará, junto con esa cartera, cuáles empresas atraviesan dificultades para buscar inversionistas nacionales y extranjeros. “No vamos a dejar perder esos empleos y la historia y el legado que hay detrás de cada compañía que hoy está en riesgo de cerrar”, aseguró.

PUBLICIDAD

La adquisición de Presto por parte del Grupo Nutresa permitirá conservar cerca de 700 empleos, según explicó De la Espriella, quien anunció que buscará inversionistas para otras empresas en dificultades - crédito Luisa González/REUTERS, Presto y @Grupo_Nutresa/X

Otro de los anuncios fue la apertura de 14 vacantes en oficinas comerciales de ProColombia en el exterior, a través del Banco de Talentos. La convocatoria incluye 11 cargos de consejero director de oficina comercial, dos de primer secretario director y uno de segundo secretario representante comercial.

Las oportunidades están distribuidas en Alemania, Brasil, Estados Unidos, Corea del Sur, Ecuador, España, Italia, Francia, Indonesia, México, Reino Unido, Singapur, Israel y Catar. El Gobierno busca profesionales colombianos que residan en esos países y tengan experiencia en comercio exterior, inversión, turismo, negocios internacionales o dirección de equipos. Las hojas de vida deben enviarse al correo bancodetalentos@presidencia.gov.co.

PUBLICIDAD

Gobierno anuncia medidas frente al fenómeno de El Niño

En materia energética, De la Espriella advirtió que Colombia enfrenta un fenómeno de El Niño de intensidad muy fuerte, con seis meses de lluvias por debajo de lo normal. Según indicó, los embalses están alrededor del 75,8% de su capacidad y la meta es superar el 80% antes del 30 de noviembre.

El mandatario señaló que se aplazaron mantenimientos en Chivor y Guavio, se flexibilizó la operación de Ituango y se consiguió más gas para las plantas térmicas. También pidió a la Superintendencia de Servicios Públicos investigar a las empresas que no estarían cumpliendo sus compromisos de generación.

De la Espriella anunció medidas para enfrentar el fenómeno de El Niño, entre ellas una campaña nacional de ahorro de agua, energía y gas, ante la disminución de las lluvias y los bajos aportes hídricos a los embalses crédito captura pantalla/@infopresidencia/X

Finalmente, anunció que liderará una campaña nacional para promover el ahorro de agua, energía y gas, e invitó a hogares, empresas e instituciones a reducir el desperdicio ante los meses de menor disponibilidad de recursos hídricos.

PUBLICIDAD