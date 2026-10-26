Colombia

Habitantes de Linares, Nariño, denunciaron supuesto saqueo de viviendas a manos de militares: el Ejército se pronunció

La Vigésima Tercera Brigada pidió testimonios y elementos materiales para esclarecer acusaciones surgidas en Tambillo, La Cocha, Parapetos y Oratorio, mientras persiste la crisis de seguridad en el municipio nariñense

Habitantes de cuatro veredas rurales difundieron imágenes de una vivienda presuntamente afectada y reclamaron esclarecimiento ante la desaparición de alimentos y objetos de valor - crédito @AlertaNarino / X

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Habitantes de las veredas Tambillo, La Cocha, Parapetos y Oratorio, en el municipio de Linares, Nariño, denunciaron presuntos robos de alimentos y objetos de valor que atribuyen a integrantes del Ejército Nacional. Ante las versiones difundidas en redes sociales y medios digitales, la institución aseguró que aún no tiene información verificada que permita establecer la ocurrencia de los hechos o atribuir responsabilidades a sus uniformados.

El pronunciamiento fue emitido el domingo 25 de octubre por el Comando de la Vigésima Tercera Brigada, unidad adscrita a la Tercera División del Ejército Nacional. La institución anunció que revisará las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los señalamientos y definirá si existe alguna conducta que deba ser puesta en conocimiento de las autoridades competentes.

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Las denuncias surgieron en medio de una situación de seguridad compleja en el occidente de Nariño, donde comunidades rurales de Linares han advertido sobre enfrentamientos entre grupos armados ilegales, restricciones a la movilidad y dificultades para la llegada de asistencia humanitaria.

Un video difundido en redes sociales alertó sobre un presunto saqueo

Un video difundido en redes sociales alertó sobre el presunto saqueo de una vivienda en zona rural de Nariño - crédito captura de video @AlertaNarino / X
Un video difundido en redes sociales alertó sobre el presunto saqueo de una vivienda en zona rural de Nariño - crédito captura de video @AlertaNarino / X

Las acusaciones tomaron fuerza luego de la circulación de un video en distintas plataformas digitales. En las imágenes se observa una vivienda que, según la denuncia, habría sido saqueada por uniformados de la institución militar.

“Nos salvamos de unos y nos saquean otros. Qué tristeza”, dice el mensaje que acompaña el clip difundido en redes. Los habitantes de las cuatro veredas señalaron que habrían desaparecido alimentos y pertenencias de valor de algunas casas.

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El Ejército no se refirió a un caso específico ni confirmó que los hechos hubieran ocurrido. En cambio, indicó que los señalamientos son objeto de una revisión preliminar y que, hasta el momento, no cuenta con elementos suficientes para determinar qué ocurrió en las zonas rurales mencionadas.

La institución castrense señaló que “toma con absoluta seriedad cualquier denuncia relacionada con el comportamiento de sus integrantes, especialmente cuando pueda comprometer los derechos, bienes o tranquilidad de las comunidades en las zonas donde las tropas desarrollan operaciones militares”.

La Brigada 23 dice que no hay responsabilidades establecidas

El Comando de la Vigésima Tercera Brigada inició una revisión preliminar para esclarecer los señalamientos - crédito @Ejercito_Div3 / X
El Comando de la Vigésima Tercera Brigada inició una revisión preliminar para esclarecer los señalamientos - crédito @Ejercito_Div3 / X

En su comunicado, el Comando de la Vigésima Tercera Brigada precisó que las verificaciones internas buscarán establecer si existieron conductas que deban ser remitidas a las autoridades judiciales, disciplinarias o administrativas correspondientes.

“Hasta el momento no se cuenta con información verificada que permita establecer la ocurrencia de los hechos ni atribuir responsabilidad a integrantes de la institución”, afirmó la unidad militar.

El Ejército reiteró que el respeto por la población civil, las viviendas, los bienes y los medios de subsistencia de las comunidades hace parte de los principios que rigen las operaciones de las tropas. También sostuvo que cualquier actuación contraria a la Constitución, la ley, los derechos humanos, el derecho internacional humanitario o los valores institucionales no corresponde al comportamiento esperado de un soldado.

La institución pidió a quienes tengan información directa, testimonios o elementos materiales relacionados con los hechos que los entreguen a las autoridades competentes. El objetivo, según la Brigada, es contar con datos que permitan esclarecer las denuncias difundidas públicamente.

El Ejército mantiene operaciones en la zona rural de Linares

Habitantes de cuatro veredas de Linares denunciaron el robo de alimentos y objetos atribuido a soldados - crédito Europa Press
Habitantes de cuatro veredas de Linares denunciaron el robo de alimentos y objetos atribuido a soldados - crédito Europa Press

El comunicado también señala que las tropas mantienen presencia permanente en esta región de Nariño, donde desarrollan operaciones orientadas a proteger a la población y enfrentar a los grupos armados ilegales que operan en el departamento.

Según el Ejército, sus acciones buscan responder a las afectaciones de seguridad que enfrentan las comunidades rurales. La institución afirmó que mantendrá su compromiso con la transparencia, la disciplina, los derechos humanos y el contacto con los habitantes de los territorios donde tiene presencia.

El caso ocurre mientras varias poblaciones del municipio de Linares atraviesan una situación humanitaria por los enfrentamientos entre estructuras armadas ilegales que se disputan el control territorial.

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