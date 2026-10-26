Comité de la Andi seleccionó a cinco aspirantes para suceder a Bruce Mac Master en la presidencia: quiénes son

El comite de la Andi selecciono a cinco candidatos para asumir la presidencia del gremio tras la renuncia de Bruce Mac Master - crédito Colprensa

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25 días después de que Bruce Mac Master renunciara a la presidencia de la Andi, el comité de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia ya definió una lista de cinco candidatos para reemplazarlo, tras semanas de enfrentamientos con el Gobierno nacional por la autonomía empresarial, la relación institucional y la agenda económica del país.

La salida de Mac Master ocurrió en un escenario de diferencias entre la administración nacional y el gremio. El dirigente sostuvo que las circunstancias recientes habían complejizado el entorno de la asociación y advirtió sobre presiones que, según afirmó, afectaban su capacidad de actuar con autonomía.

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Con la decisión de la Andi, los aspirantes seleccionados por el comité son Luz Stella Murgas, Carlos Andrés De Hart Pinto, Juan Camilo Nariño Alcocer, Nicolás Uribe Rueda y Jaime Bermúdez Merizalde. La lista reúne perfiles con experiencia en los sectores energético, agroindustrial, minero, diplomático, político, gremial y corporativo.

Bruce Mac Master dejó la presidencia de la Andi tras más de 12 años al frente del gremio empresarial - crédito Colprensa

Perfiles vinculados con los sectores energético, agroindustrial y minero

Luz Stella Murgas es abogada de la Universidad del Rosario y tiene una especialización en Derecho Tributario de la misma institución. Cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector minero-energético colombiano, tanto en el ámbito público como en el privado, con trabajo en regulación, tributación y estrategia energética.

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Desde 2021, Murgas es presidenta ejecutiva de la Asociación Colombiana de Gas Natural, Naturgas. Desde ese cargo representa a las principales empresas de producción, transporte, distribución y comercialización de gas natural, y participa en las discusiones sobre soberanía energética, abastecimiento nacional y transición hacia energías más limpias.

Carlos Andrés De Hart Pinto es administrador de empresas de la Universidad de los Andes. En el sector público fue viceministro de Desarrollo Empresarial del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo durante la administración del expresidente Juan Manuel Santos.

En la actividad privada dirigió la firma palmicultora Promipalma y la promotora Promisión S.A., ambas en Santander. También integró las juntas directivas de la Cámara de Comercio de Bucaramanga y de ProSantander.

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Bruce Mac Master fue presiente de la Andi durante 13 años - crédito Andi

Juan Camilo Nariño Alcocer es economista de la Pontificia Universidad Javeriana y tiene una maestría en Asuntos Públicos y Participación Ciudadana. Fue zar anticorrupción de Colombia entre 2002 y 2004, colaboró con la Organización de los Estados Americanos en negociaciones de paz y participó en la creación y negociación del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico.

Nariño preside desde 2019 la Asociación Colombiana de Minería, ACM, que representa a compañías dedicadas a la exploración y producción de carbón, oro, níquel, esmeraldas y otros minerales. En 2023 asumió la presidencia del Organismo Latinoamericano de Minería y también integra el Consejo Gremial Nacional, el Instituto de Ciencia Política y juntas directivas de los sectores financiero, educativo y de salud.

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Trayectorias en política, diplomacia y dirección empresarial

Nicolás Uribe Rueda es abogado de la Universidad de los Andes, tiene una maestría en Acción Política y Participación Ciudadana y estudios en Política Internacional. Fue representante a la Cámara por Bogotá entre 2006 y 2010 y dirigió el programa Colombia Joven como consejero presidencial para la Juventud durante la administración de Álvaro Uribe Vélez.

Nicolas Uribe Rueda lidero la Camara de Comercio de Bogota y ocupo la presidencia de la Federacion Mundial de Camaras de Comercio - crédito Javier Liaño/EFE

Uribe fue presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bogotá entre diciembre de 2019 y junio de 2023. También presidió la Federación Mundial de Cámaras de Comercio, WCF, como el primer latinoamericano al frente de la organización, e integró el Consejo Directivo del CESA.

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Su trayectoria incluye participaciones como panelista en Blu Radio y columnista de El Espectador. Actualmente trabaja como conferencista internacional y consultor empresarial en estrategia, transformación digital e inteligencia artificial.

Jaime Bermúdez Merizalde es abogado de la Universidad de los Andes, político, diplomático y consultor empresarial. Tiene un doctorado en Ciencia Política de la Universidad de Oxford.

Bermúdez fue consejero de Comunicaciones de la Presidencia entre 2002 y 2006, embajador de Colombia en Argentina entre 2006 y 2008 y ministro de Relaciones Exteriores entre 2008 y 2010, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. En el sector corporativo presidió Lazard Colombia y actualmente encabeza la firma de consultoría Kelhill Group, además de haber integrado las juntas directivas de Carvajal S.A. y Grupo Sura.

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