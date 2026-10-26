Bus del vallenatero Kbeto Zuleta, hijo de Poncho Zuleta, se accidentó en Magdalena: la agrupación cayó al río Ariguaní

El autobús de la agrupación del cantante vallenato Kbeto Zuleta cayó a las aguas del río Ariguaní tras salirse de la carretera - crédito ColombiaOscura/X

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Momentos de horror vivieron los integrantes de la agrupación del joven vallenatero Kbeto Zuleta, después de que el autobús en el que viajaban sufriera un fuerte accidente de tránsito que, premilimarlmente, deja un saldo de dos personas fallecidas.

Según la información conocida hasta el momento, el automotor transitaba por la vía entre El Difícil, Magdalena, y Bosconia, en Cesar, cuando sufrió el aparatoso siniestro que dejó el vehículo sumergido en el río Ariguaní.

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El fuerte impacto habría ocasionado el fallecimiento de dos personas, entre ellas el corista Giovanni Lobo y un guitarrista de la agrupación cuya identidad sigue sin confirmarse. Sin embargo, las autoridades deberrán corroborar la información para determinar la plena identificación de las víctimas mortales.

Vecinos del sector se acercaron al lugar para ayudar con la evacuación de los sobrevivientes, mientras que los organismos de socorro iniciaron con las respectivas labores para determinar las circunstancias del siniestro.

Entretanto, no se tiene claridad sobre lo que pudo provocar el accidente. Sin embargo, se sabe que el automotor se salió de la carretera justo cuando atravesaba el puente que atraviesa el cuerpo hídrico.

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La agrupación regresaba de un toque privado realizado la noche anterior en la ciudad de Sincelejo, Sucre, donde también estuvo el cantante vallenato Elder Dayán Díaz.

Hasta donde se conoce, ambulancias y personal paramédico trasladaron a algunos ocupantes a la Clínica Sinaí de Bosconia, pero aún no se ha establecido cuántas personas viajaban en el bus ni cuál es el estado de salud de todos los pasajeros.

Se espera que en las próximas horas las autoridades emitan un reporte oficial sobre las causas del accidente, las víctimas y las condiciones de los demás ocupantes.

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