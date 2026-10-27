Colombia

Asesinaron a Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno de Cúcuta y hermano del excongresista Jairo Castellanos: esto se sabe

El líder político murió tras un ataque armado registrado el lunes 26 de octubre en El Pórtico; por el momento, las autoridades investigan lo sucedido

Miguel Castellanos, quien fue Secretario de Gobierno y hermano del excongresista Jairo Castellanos, fue asesinado en Cúcuta - crédito @miguelcastellanosserrano/Instagram
Miguel Castellanos, quien fue secretario de Gobierno de Cúcuta y hermano del excongresista Jairo Castellanos, habría sido asesinado (@miguelcastellanosserrano/Instagram)
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Miguel Castellanos fue asesinado este lunes 26 de octubre de 2026 en Cúcuta, Norte de Santander. El exsecretario de Gobierno de la ciudad, militar retirado y hermano del excongresista Jairo Castellanos, habría sido atacado con arma de fuego cerca de una estación de servicio en la zona de El Pórtico, según información preliminar divulgada por las autoridades y medios como Blu Radio.

La Policía Metropolitana de Cúcuta y la Alcaldía de San José de Cúcuta confirmaron el homicidio, ocurrido durante la tarde en un corredor vial que conecta la capital de Norte de Santander con el municipio de Los Patios y que también es una de las rutas de salida hacia Bucaramanga.

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Castellanos dejó la Secretaría de Gobierno de Cúcuta en enero de 2026, cuando presentó su renuncia para continuar con su carrera política. En la ciudad circulaban versiones sobre una eventual aspiración a la Alcaldía, aunque no había una confirmación oficial sobre esa candidatura.

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