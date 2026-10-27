Golpe a la minería ilegal en Chocó: autoridades inutilizaron ocho dragas y afectaron rentas por $4.800 millones

La Armada Nacional neutralizó ocho dragas artesanales empleadas en minería ilegal en una zona rural de Quibdó (prensa Armada de Colombia)

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La Armada Nacional neutralizó ocho dragas empleadas en minería ilegal en Chocó, en una operación que se llevó a cabo en una zona rural de Quibdó con la participación del Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 16. La unidad actuó junto con el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional.

De acuerdo con el reporte oficial, las estructuras eran utilizadas para la explotación ilícita de yacimientos mineros en la subregión del Atrato. Durante el procedimiento, las autoridades ubicaron e inutilizaron ocho Unidades de Producción Minera (UPM), que incluían dragas artesanales y motores destinados a la extracción ilegal del mineral.

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La operación fue informada el 26 de octubre de 2026 por la Fuerza Naval del Caribe y la Brigada de Infantería de Marina No. 1, con sede en Corozal, Sucre. Las tropas destruyeron ocho dragas artesanales y seis motores que, según las autoridades, servían para remover material y extraer oro de manera ilegal en el municipio chocoano.

La maquinaria afectada estaba avaluada en más de $100 millones. Sin embargo, el principal impacto señalado por la institución se relaciona con los ingresos que dejaban de percibir las redes responsables de la explotación ilícita. La Armada indicó que las unidades intervenidas tenían una capacidad proyectada para producir cerca de 12.000 gramos de oro al mes. Con base en el valor comercial calculado por las autoridades, esa producción superaba los $4.800 millones mensuales.

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Las tropas destruyeron ocho unidades de producción minera y seis motores con un valor superior a los cien millones de pesos (prensa Armada de Colombia)

El resultado busca reducir las economías ilegales que operan en la subregión del Atrato, una zona donde la extracción de minerales sin autorización se ha convertido en una fuente de recursos para estructuras criminales y redes que se benefician de la comercialización irregular de oro.

Las autoridades no informaron sobre capturas durante la operación ni identificaron públicamente a los responsables de las dragas destruidas.

La minería ilegal impacta fuentes hídricas y suelos en el Chocó

Además de la afectación económica, la operación tuvo un componente ambiental. La minería ilegal representa una presión sobre los ecosistemas del Chocó por la remoción de sedimentos en los ríos, el deterioro de los suelos y la alteración de hábitats naturales.

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La Armada señaló que este tipo de actividades contamina las fuentes hídricas y afecta la biodiversidad del departamento. Las dragas artesanales suelen operar en ríos y quebradas, donde extraen material del lecho para separar el oro, con consecuencias para la calidad del agua y las comunidades que dependen de esos recursos.

El Ejército Nacional intervino otra mina ilegal en el municipio de Tadó vinculada al Frente Cacique Calarcá del ELN (prensa Ejército Nacional)

Chocó concentra una parte relevante de la biodiversidad de Colombia y cuenta con extensas cuencas fluviales. Por esa razón, las operaciones contra la explotación ilícita de minerales combinan objetivos de seguridad, protección ambiental y control de las rentas que genera el comercio ilegal de oro.

La institución sostuvo que mantendrá los operativos junto con otras entidades estatales para intervenir infraestructuras usadas en esta actividad y limitar su expansión en el departamento.

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Otro procedimiento en Tadó afectó una mina vinculada por el Ejército al ELN

El operativo en Quibdó se conoce después de otra intervención contra la minería ilegal en Tadó, también en Chocó. En ese caso, el Ejército Nacional informó que afectó una unidad de producción minera que, según labores de inteligencia, estaba relacionada con el Frente Cacique Calarcá del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

La fuerza pública incautó una excavadora, una clasificadora y trescientos galones de combustible en el sector de Playa de Oro (prensa Ejército Nacional)

La acción se desarrolló en el sector de Playa de Oro, donde las tropas localizaron una excavadora, una máquina clasificadora, 300 galones de Acpm y mangueras utilizadas en las labores de extracción. El material y la maquinaria intervenidos tenían un valor estimado de $470 millones.

Según la información divulgada por el Ejército, esa mina tenía una capacidad aproximada de producción de 3.000 gramos de oro al mes, equivalentes a cerca de $1.200 millones. La institución afirmó que la intervención buscó reducir las fuentes de financiación de esa estructura armada en la zona.

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Aunque las autoridades no establecieron un vínculo público entre las dragas destruidas en Quibdó y algún grupo armado específico, ambos procedimientos reflejan la continuidad de las operaciones contra las rentas derivadas de la explotación ilícita de minerales en el Chocó.

La Armada Nacional afirmó que continuará las acciones coordinadas para contrarrestar estas actividades, proteger los recursos naturales y reforzar la seguridad de las comunidades de la región.