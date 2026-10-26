Colombia

La Corte Suprema recibió denuncia contra Gustavo Petro y María José Pizarro por presuntos contratos irregulares a cambio de favores sexuales

El alto tribunal deberá examinar las acusaciones contra el expresidente y la excongresista María José Pizarro, ambos del Pacto Histórico, por hechos que, según la denuncia, ocurrieron durante la etapa de Petro como senador.

Corte suprema de Justicia solicitó documentos relacionados con la investigación a la campaña presidencial de Petro - crédito Corte suprema de Justicia/Presidencia
La Corte Suprema de Justicia recibió una demanda contra el expresidente Gustavo Petro y la excongresista María José Pizarro por presunto carrusel de contratos - crédito Corte suprema de Justicia/Presidencia
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Tras las declaraciones de Delcy Jiménez, que acusó al expresidente Gustavo Petro de contratar irregularmente a al menos 30 mujeres en entidades del Estado a cambio de supuestos favores sexuales, en la mañana del lunes 26 de octubre se conoció que ya reposa una demanda contra el exmandatario ante la Corte Suprema de Justicia.

La denuncia por un presunto carrusel de contratos fue presentada ante el alto tribunal contra Gustavo Petro y la excongresista María José Pizarro, del Pacto Histórico, ante la Sala de Casación Penal.

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De acuerdo con el documento presentado por Colombia Transparente, la Deicy Jiménez habría recibido contratos en el Congreso, el Ministerio del Interior y la Superintendencia de Vigilancia por una suma superior a $ 113 millones.

La denuncia señala una red de intermediarios y presuntas irregularidades desde 2019

El escrito sostiene que la asignación de los contratos públicos se habría hecho mediante una red de intermediarios. También menciona un supuesto consumo y suministro de drogas.

- crédito @MonicaSaadeX/X - Dapre - Presidencia
Deicy Jiménez recibió contratos en el Congreso, el Ministerio del Interior y la Superintendencia de Vigilancia por más de 113 millones de pesos - crédito @MonicaSaadeX/X - Dapre - Presidencia

Según la denuncia, los hechos habrían empezado cuando Petro era senador, antes de llegar a la Presidencia de la República. En ese mismo periodo, María José Pizarro ejercía como representante a la Cámara.

Los hechos atribuidos al señor Petro como senador consisten en el uso de su posición para obtener contratos en entidades públicas, incluidas entidades del Congreso, desde 2019 según el relato y desde 2021 según los registros contractuales”, indica el documento.

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El denunciante relaciona a Pizarro con un contrato de una Unidad de Trabajo Legislativo (UTL). A su vez, las presuntas actuaciones atribuidas a Petro durante su mandato presidencial serían llevadas ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.

Deicy Jiménez afirma que recibió contratos tras conocer a Petro en 2019

En una entrevista divulgada por la revista Semana, Deicy Jiménez, exfuncionaria del gobierno Petro, aseguró que el entonces mandatario le habría otorgado contratos públicos a cambio de mantener relaciones sexuales con él.

Cláusulas del contrato entre Deyci Jiménez con el Ministerio del Interior en donde se detallan el valor por $11.151.338 pesos y el plazo de ejecución estipulado hasta el 31 de diciembre de 2025 - crédito Dapre
Cláusulas del contrato entre Deyci Jiménez con el Ministerio del Interior en donde se detallan el valor por $11.151.338 pesos y el plazo de ejecución estipulado hasta el 31 de diciembre de 2025 - crédito Dapre

No estoy de acuerdo con el abuso de poder que hubo durante el gobierno de Gustavo Petro; usaba a mujeres jóvenes para sus beneficios propios, personales, a cambio de contratos. No estoy de acuerdo con eso, con el abuso de poder”, señaló ante la revista.

Sus declaraciones coinciden con acusaciones difundidas recientemente por Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), sobre una presunta red de mujeres jóvenes del anterior gobierno que habrían recibido beneficios contractuales.

Jiménez relató que conoció a Petro en 2019, cuando aún era senador, a través de una plataforma para adultos. Después de ese encuentro, habría obtenido contratos con el Estado durante cerca de cinco años.

“Apareció como un cliente más y al mes nos conocimos personalmente y seguimos una relación (...). Empezamos un romance, una conexión muy íntima. Y decidí venirme para Bogotá y empecé a trabajar en el Senado. Y seguí trabajando con él”, señaló la mujer a Semana.

Certificación oficial emitida el 28 de agosto de 2025 por la Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana para avalar el perfil de Deyci Jiménez - crédito Dapre
Certificación oficial emitida el 28 de agosto de 2025 por la Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana para avalar el perfil de Deyci Jiménez - crédito Dapre

La mujer afirmó que Petro la recomendó para distintos cargos a cambio de relaciones sexuales y que el vínculo terminó un día antes de que finalizara el periodo presidencial, el pasado 6 de agosto de 2026.

“Fue en Cali, en un hotel. Llegué como a las nueve de la noche y amanecimos juntos. Al otro día me fui y ya. Como al mes me vine para Bogotá. Eso fue en 2019″, señaló Jiménez a la revista Semana.

Según los datos incluidos en la denuncia, Jiménez tuvo contratos o cargos en el Congreso, la Superintendencia de Vigilancia y el Ministerio del Interior.

““Obviamente, él tiene derecho a hacer lo que quiera, pero tratándose del Gobierno y más de un presidente, es delicado. Él, después de esas fiestas y todo eso, salía a hablar y por eso lo veíamos en esa actitud, de esa forma y, pues, no. No estaba bien”, comentó la mujer

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