El pasaje de TransMilenio podría subir hasta 400 pesos para el 2027, estos son los cálculos que hizo la concejal Diana Diago

La mitad de los beneficiarios registrados realiza 13 trayectos mensuales o menos con la tarjeta subsidiada de transporte - crédito Alcaldía de Bogotá

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A medida que se acerca el cierre de 2026, la discusión sobre el incremento del salario mínimo que entrará en vigor para el 2027 vuelve a poner bajo la lupa los posibles ajustes en servicios esenciales para los ciudadanos.

Entre ellos está la tarifa del transporte público en Colombia, un costo que puede variar por el alza de los gastos operativos, el combustible y la remuneración de los conductores. El debate ya llegó a Bogotá, tras conocerse los escenarios preliminares que contemplan un aumento en el pasaje del sistema de transporte masivo TransMilenio.

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La denuncia fue expuesta por la concejala del Centro Democrático Diana Diago quien cuestionó al alcalde Carlos Fernando Galán por la posibilidad de que la tarifa suba entre $250 y $400, de acuerdo con una respuesta a un derecho de petición presentado por la cabildante.

“Galán quiere subir el pasaje de TransMilenio. TransMilenio me confesó en una respuesta a un derecho de petición que están planeando meterle la mano al bolsillo de los bogotanos, aumentando el pasaje de TransMilenio entre doscientos cincuenta y cuatrocientos pesos”, afirmó Diago.

Actualmente, la tarifa general de Transmilenio es de $3.550. Con los incrementos analizados por la entidad, el costo del pasaje podría ubicarse entre $3.800 y $3.950, respectivamente.

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Además, Diago aprovecho su denuncia para criticar los gastos de representación del mandatario distrital y las condiciones del servicio. “Mientras Galán vive sabroso con chefs, meseros y comiendo con bonos pagados por el Estado, quieren asfixiar más la economía de los bogotanos, subiendo el pasaje de un transporte que es sucio, inseguro e ineficiente”, sostuvo.

Diago cuestionó además las decisiones fiscales y financieras de la Alcaldía. “Alcalde Galán, ¿por qué se ensaña tanto con los bogotanos? ¿No le bastó con aumentar impuestos con su nefasta reforma tributaria y endeudar a Bogotá con una tasa altísima? En vez de perjudicar la clase media, ¿por qué no da ejemplo de austeridad? ¿Ya se le olvidó que en campaña prometió no subir el pasaje?”, agregó.

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La respuesta de TransMilenio al derecho de petición, citada por la concejala, precisa que la Secretaría Distrital de Movilidad solicitó evaluar cuatro alternativas sobre la tarifa general de $3.550. Los escenarios son aumentos de $250, $300, $350 y $400, que dejarían el pasaje entre $3.800 y $3.950, respectivamente.

Sin embargo, la entidad le mencionó a la concejala que está cifra aún no ha sido determinada, ya que aún deben consolidarse y validarse el recaudo adicional, el impacto en el Fondo de Estabilización Tarifaria (FET) y la variación de la demanda.

De acuerdo con el artículo 379 del Decreto Distrital 652 de 2025, el alcalde mayor fija el valor que pagan los usuarios mediante decreto, luego de que la Secretaría Distrital de Movilidad evalúe el estudio técnico y financiero del ente gestor.

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Galán congeló la tarifa en 2024 y condicionó una nueva congelación a recursos de la Nación

Al comienzo de su administración, Carlos Fernando Galán anunció que el pasaje de TransMilenio no subiría en 2024. “Hemos tomado la decisión de congelar la tarifa troncal de TransMilenio en $ 2.950. Fue un compromiso de campaña y hoy es una realidad”, expresó entonces.

El alcalde informó que el valor de los buses zonales también quedaría en $ 2.950, con el fin de unificar las tarifas y dejar en cero el costo de los transbordos. Añadió que se mantendrían los beneficios para las personas mayores y los usuarios de Sisbén A y B, con una tarifa unificada de $ 2.500, mientras que las personas con discapacidad tendrían un descuento de 40 % en 25 viajes.

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Galán advirtió que la continuidad de esa decisión dependía de una reducción en la evasión y del respaldo financiero del Gobierno nacional. “En 6 meses revisaremos estas medidas: si el número de colados baja y el Gobierno nacional nos confirma su apoyo, podremos mantener estas tarifas. De lo contrario, nos veremos obligados a subirlas”, manifestó.

A comienzos de 2026, el alcalde sostuvo una controversia pública con el entonces presidente Gustavo Petro por el eventual ajuste de $350 en la tarifa. Petro propuso destinar $1,5 billones a la compra de buses eléctricos para reducir los costos por pasajero y evitar el aumento.

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“Disponemos de un billón y medio para la compra de una flota eléctrica para Bogotá, que baja los costos de transporte por pasajero, si TransMilenio quiere”, escribió Petro. El presidente afirmó que un mayor precio del pasaje disminuiría la demanda y ampliaría el déficit financiero de las troncales de buses.

Ante la propuesta, Galán respondió que el convenio de cofinanciación vigente contempla un aporte nacional de $938.000 millones, no los $1,5 billones planteados por Petro. También indicó que esos recursos no ingresarían al Distrito en 2026, sino que comenzarían a llegar en 2027 mediante vigencias futuras y de forma gradual hasta 2040.

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El alcalde aseguró que, si el Gobierno nacional desembolsaba durante 2026 los $562.000 millones adicionales que resultan de la diferencia entre ambas cifras, Bogotá podría evitar un nuevo ajuste tarifario. “Si esa plata entra este año al Distrito, cuente con que no subiremos la tarifa de TransMilenio este año”, escribió Galán, aunque la tarifa finalmente se ajustó a dicho valor mencionado.