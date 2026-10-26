Un policía rescató a una iguana que intentaba cruzar una carretera en Caldas y todo quedó en video

El rescate de una iguana en carretera abrió debate sobre los pasos de fauna - crédito @PlataformaALTO/X

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Un policía intervino para poner a salvo a una iguana que intentaba atravesar una carretera en Caldas, luego de recibir el aviso sobre el riesgo que enfrentaba el animal en una vía con alto tránsito vehicular.

El uniformado se encontraba en la zona cuando conoció la situación y acudió al punto señalado. Allí encontró al reptil cerca de la calzada, expuesto al paso de automóviles y motocicletas.

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El agente recogió al ejemplar y lo trasladó colgado de un palo a un espacio apartado de la carretera. La acción evitó que la iguana continuara sobre el asfalto y quedara en la trayectoria de los vehículos.

El hecho fue divulgado en redes sociales el domingo 25 de octubre de 2026, donde usuarios resaltaron la intervención del policía y mencionaron los peligros para la fauna silvestre en corredores viales. La publicación original agradeció el gesto y recordó que numerosos animales mueren en las carreteras por falta de precaución de los conductores.

Policía rescató a una iguana que cruzaba una carretera en Caldas - crédito @PlataformaALTO/X

Usuarios destacaron el rescate y pidieron pasos de fauna

Los comentarios incluyeron mensajes de reconocimiento al funcionario. “Qué alegría entrar a Twitter y encontrar esperanza en esta humanidad”, escribió una usuaria, quien calificó al policía como una persona de “buen corazón”.

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Otro internauta señaló que “las pequeñas acciones de humanidad tienen un gran significado”. Las reacciones se enfocaron en el valor de proteger a los animales que aparecen en las vías y en la necesidad de reducir los riesgos durante sus desplazamientos.

Un tercer usuario puso sobre la mesa la falta de infraestructura destinada al paso de especies. “Cuánta falta hacen los pasos puentes de fauna”, comentó. También cuestionó la respuesta de gobernaciones y alcaldías frente a ese asunto.

Los pasos de fauna permiten que animales terrestres atraviesen carreteras sin exponerse directamente al tráfico. En este caso, la rápida intervención del uniformado permitió que la iguana fuera retirada de la zona de riesgo antes de que ocurriera un accidente.

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Policía evitó que una iguana quedara en medio del tránsito vehicular en Caldas - crédito @PlataformaALTO/X

Fiscalía investiga muerte de perro tras ataque con arma de fuego en San Benito, Santander

La muerte de un perro tras recibir disparos con arma de fuego en la vereda San Lorenzo, en San Benito, Santander, quedó bajo indagación de la Fiscalía General de la Nación. Un video de seguridad, difundido en redes sociales, registró parte del hecho ocurrido en la mañana del sábado 17 de octubre de 2026.

La grabación muestra a un hombre que dispara contra el animal. De acuerdo con denuncias de habitantes del sector, el episodio habría ocurrido en medio de una disputa entre vecinos.

La secuencia generó rechazo entre residentes, quienes pidieron avances en las actuaciones judiciales y una sanción para el responsable.

La Policía Nacional indicó que recibió una alerta de la comunidad y envió uniformados al sitio. Tras las verificaciones iniciales, los agentes determinaron que la persona señalada se encontraba en su vivienda.

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“Los hechos se habrían presentado momentos antes, producto de una situación de intolerancia entre vecinos”, señaló la institución.

Investigan ataque a tiros contra un perro en San Benito, Santander - crédito @PlataformaALTO/X

La Policía remitió el material audiovisual y un informe ejecutivo a la Fiscalía, entidad que deberá establecer las circunstancias del ataque y las posibles responsabilidades penales y contravencionales.

“Rechazamos todo acto de maltrato animal”, manifestó la Policía, que pidió a los ciudadanos informar a las autoridades sobre situaciones similares. La entidad recordó su compromiso con la protección de los animales como seres sintientes.

En redes sociales circuló la identificación de un supuesto responsable y versiones sobre su ocupación. Esa información no cuenta con confirmación de la Fiscalía ni de la Policía, por lo que no ha sido incluida dentro de los datos oficiales del caso.

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La Alcaldía de San Benito rechazó el hecho en un comunicado emitido el 19 de octubre. La administración expresó solidaridad con la familia propietaria del animal y señaló que el perro “habría perdido la vida como consecuencia de unos disparos”.

El municipio indicó que colaborará con la entrega de información que resulte útil para el proceso. También recordó que las diferencias relacionadas con animales en propiedades privadas deben resolverse por medios legales. “Rechazamos toda forma de maltrato animal”, expresó la Alcaldía.