Final de la Copa Sudamericana entre Atlético Mineiro vs Boca Juniors en Barranquilla: esta es la fecha en que se comenzará a vender la boletería

El alcalde de Barranquilla presentó el estadio con los nuevos avances que se trabajaron para albergar la final de la Copa Sudamericana-crédito @AlejandroChar/X

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Boca y Atlético Mineiro jugarán la final de la Copa Sudamericana el 21 de noviembre en Barranquilla, y la venta de entradas para el partido comenzará el 3 de noviembre. La definición se disputará en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en Colombia, con localidades asignadas tanto a las hinchadas de los finalistas como al público general.

Cada club dispondrá de 12.000 ubicaciones en las cabeceras del estadio. Serán entradas de Categoría 3, sin asientos numerados y destinadas de manera exclusiva a las parcialidades de Boca y del equipo brasileño.

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La organización también pondrá a disposición 40.000 plateas de Categoría 1 y 2 en sectores neutrales. Esas localidades se venderán sin distinción entre simpatizantes de ambos equipos y estarán destinadas, además, al público general y a patrocinadores.

La Categoría 1 estará ubicada detrás de los bancos de suplentes y contará con asientos numerados. Se trata del sector preferencial del Metropolitano, aunque funcionará como zona neutral. La Categoría 2 se localizará en la tribuna oriental, frente al área preferencial. No tendrá butacas numeradas y también será de acceso neutral.

El remodelado estadio Metropolitano de Barranquilla será la sede del partido por el título de la "Otra mitad de la gloria" - crédito EFE

Las entradas de Categoría 3 quedarán detrás de los arcos, en las cabeceras reservadas para las aficiones de Boca Juniors y Atlético Mineiro. La distribución busca separar a ambas parcialidades dentro de un estadio que combinará sectores exclusivos con plateas compartidas.

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También habrá una opción de Hospitality, que incluirá acceso a la Categoría 1 y servicios de hospitalidad, como catering y entretenimiento. Los precios estimados irían desde $ 335.000 hasta $ 770.000, con la Categoría 3 como la alternativa más económica