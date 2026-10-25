Colombia

A la cárcel hombre señalado de reclutar menores en Huila: prometía dinero, lujos y armas a través de redes sociales

Un juez envió a prisión a Juan David Gurrute Luna, señalado de contactar a dos adolescentes de 14 y 17 años y trasladarlos desde Pitalito hacia Cauca para vincularlos a una disidencia de las Farc

La Fiscalía sostuvo que el detenido contactó a los jóvenes de 14 y 17 años mediante plataformas digitales para trasladarlos desde Huila hacia Cauca e integrarlos al frente Carlos Patiño - crédito @FiscaliaCol / X
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Un hombre identificado como Juan David Gurrute Luna fue enviado a un centro carcelario por su presunta participación en el reclutamiento ilícito de dos adolescentes en Huila.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el procesado habría utilizado redes sociales para ofrecer dinero, lujos y armas a los jóvenes, de 14 y 17 años, con el propósito de llevarlos al departamento de Cauca e incorporarlos al autodenominado frente Carlos Patiño de las disidencias de las Farc.

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La alerta de los familiares de uno de los adolescentes permitió que las autoridades siguieran el recorrido del bus intermunicipal en el que viajaban. El vehículo salió de Pitalito durante la madrugada del 18 de octubre de 2026 y fue interceptado en Popayán, donde la Policía Nacional encontró a los menores junto al señalado reclutador.

Según la investigación, Gurrute Luna no pudo justificar ningún vínculo familiar o legal que explicara por qué se encontraba acompañado por los dos adolescentes. Las víctimas lo identificaron como la persona que las habría contactado, habría hecho las ofertas y habría adquirido los pasajes para el desplazamiento.

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Un juez impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Juan David Gurrute Luna por presunto reclutamiento ilícito - crédito @FiscaliaCol / X
Un juez impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Juan David Gurrute Luna por presunto reclutamiento ilícito - crédito @FiscaliaCol / X

La Fiscalía dice que ofreció dinero, lujos y armas

Los elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía indican que el procesado presuntamente se aprovechó de la situación económica de los jóvenes para persuadirlos de ingresar a una estructura armada ilegal.

La entidad señaló que las propuestas incluían pagos de hasta $2 millones, además de lujos y armas. La investigación apunta a que los jóvenes aceptaron viajar hacia Cauca después de recibir esas promesas. El destino previsto era una zona de influencia dl frente que las autoridades relacionan con las disidencias de las Farc.

La denuncia de una familia permitió interceptar el bus en Popayán

“Atraídos por estas proposiciones, los adolescentes abordaron un bus intermunicipal en Pitalito (Huila), en la madrugada del 18 de octubre, con destino a Cauca. Los familiares de uno de ellos advirtieron que sería entregado a una estructura criminal y alertaron a las autoridades, que hicieron seguimiento al vehículo”, señaló la Fiscalía en su comunicado.

Las autoridades investigan la presunta fuga de alias Paciencia con cerca de diez mil millones de pesos de la estructura Carlos Patiño - crédito AFP
Las autoridades señalaron que el destino de los menores era el frente Carlos Patiño de las disidencias de las Farc - crédito AFP

Los familiares de uno de los menores conocieron información que sugería que el adolescente sería entregado a una estructura criminal. A partir de esa sospecha, avisaron a las autoridades, que activaron un seguimiento al vehículo de transporte público.

De acuerdo con la Fiscalía, los jóvenes señalaron al hombre como quien los había contactado mediante plataformas digitales y les había propuesto recibir beneficios a cambio de integrar el grupo armado.

El procedimiento frustró el desplazamiento de los menores hacia el departamento de Cauca. Tras la intervención, los adolescentes quedaron bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), que adelantó el proceso de restablecimiento de sus derechos.

El procesado no aceptó el cargo de reclutamiento ilícito

Reclutamiento de menores - Colombia
El procesado ofreció pagos de hasta dos millones de pesos, armas y lujos para convencer a los jóvenes de viajar a Cauca - crédito Icbf

Una fiscal de la Seccional Cauca presentó a Gurrute Luna ante un juez de control de garantías, que legalizó su captura y escuchó la imputación por el delito de reclutamiento ilícito.

El procesado no aceptó el cargo formulado por la Fiscalía. Pese a ello, el juez consideró procedente imponerle una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras continúan las actuaciones judiciales.

Es de precisar que, la medida no constituye una declaración de responsabilidad penal. El proceso deberá avanzar para establecer la presunta participación del detenido en los hechos y determinar si existieron otras personas involucradas en la captación de los adolescentes.

El caso volvió a poner el foco sobre el uso de redes sociales como canal de acercamiento a menores de edad en contextos de vulnerabilidad económica. En esta ocasión, la advertencia de la familia y la reacción de las autoridades impidieron que los dos adolescentes llegaran al destino previsto.

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