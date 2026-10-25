Reportan intento de motín en la estación de Policía de Leticia por reclamos de reclusos

Detenidos de la estación policial protestaron el sábado 24 de octubre por las condiciones de reclusión, las demoras judiciales y la falta de cupos en centros penitenciarios - crédito Al Rojo Vivo Leticia / Facebook

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Un intento de motín en las celdas de la Estación de Policía de Leticia alteró la jornada del sábado 24 de octubre, según información preliminar. Las personas privadas de la libertad reclamaron por las condiciones de permanencia, la alimentación, la demora en sus procesos judiciales y los traslados a centros penitenciarios.

El hecho ocurrió en la capital del departamento del Amazonas, donde permanecen detenidos a la espera de que se defina su situación ante la justicia o de ser remitidos a una cárcel. Hasta el momento, las autoridades no difundieron un parte completo sobre posibles heridos ni sobre el alcance de los daños en las instalaciones.

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Los internos cuestionaron la demora en traslados y procesos judiciales

La alteración del orden se produjo en medio de inconformidades acumuladas entre los detenidos. De acuerdo con los primeros datos conocidos, varios internos aseguran que llevan meses en los calabozos de la estación, espacios que están destinados a permanencias de corta duración.

Entre los reclamos figuran mejores condiciones de reclusión, alimentación digna y mayor celeridad judicial. También cuestionaron la demora en las audiencias y en los traslados a establecimientos penitenciarios, un asunto que mantiene bajo presión a las estaciones de Policía que alojan a personas privadas de la libertad por períodos prolongados.

Un intento de motín en la Estación de Policía de Leticia evidenció los reclamos de los internos por las condiciones de reclusión y las demoras judiciales - crédito Entre Líneas Amazonas / Facebook

Familiares de algunos detenidos llegaron al lugar ante la preocupación por lo que ocurría dentro de la estación. Según versiones recogidas por el medio local Al rojo vivo Leticia, la decisión de trasladar a un implicado en el caso de la Asamblea Departamental del Amazonas habría sido uno de los detonantes de la protesta.

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El malestar surgió porque varios reclusos esperaban desde hacía meses un cupo para ser llevados a una cárcel. La posibilidad de que otro detenido fuera trasladado antes aumentó las inconformidades, de acuerdo con esa versión.

La fuerza pública utilizó gases lacrimógenos para recuperar el control

La situación escaló durante la tarde del sábado y requirió la intervención de la fuerza pública. De acuerdo con la información divulgada por el medio local, los uniformados utilizaron gases lacrimógenos para contener la protesta dentro de las celdas.

El posible traslado de un implicado en el caso de la Asamblea Departamental del Amazonas detonó la inconformidad entre los demás reclusos - crédito Colprensa

El Cuerpo de Bomberos también acudió a la estación para lanzar agua y disminuir los efectos del agente químico sobre las personas detenidas. La zona fue acordonada con apoyo del Ejército Nacional, mientras funcionarios municipales y autoridades de seguridad verificaban lo ocurrido.

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Un vocero de la Alcaldía de Leticia indicó al medio citado que hubo afectaciones en la carceleta. “Hay unos daños en el baño, en el techo; los candados también los dañaron”, señaló. El funcionario agregó que el dispositivo de seguridad logró controlar la situación y que, según la información disponible, el episodio no pasó a mayores.

El vocero afirmó que las autoridades solicitaron la presencia del Ministerio Público y contactaron a la Defensoría del Pueblo para acompañar las verificaciones sobre las condiciones de los detenidos y el procedimiento aplicado durante la emergencia.

La Alcaldía señaló al Inpec por las dificultades para recibir detenidos

La administración municipal señaló las dificultades del Inpec para recibir internos y los costos locales de su alimentación - crédito Inpec/Instagram

El funcionario municipal sostuvo que el problema expone las limitaciones que enfrentan los territorios para trasladar a los detenidos desde las estaciones de Policía hacia las cárceles. En ese sentido, señaló que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) debe intervenir en la recepción de las personas privadas de la libertad.

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“Tenemos que garantizar los derechos humanos con ellos y lógicamente dentro de eso también está la alimentación”, afirmó el vocero, que también relacionó esa obligación con dificultades financieras de la administración municipal.

Las autoridades anunciaron que el tema será tratado en un consejo de seguridad previsto para el lunes 26 de octubre. La comunidad y los familiares de los detenidos esperan un informe oficial que precise las causas del intento de motín y las medidas que se adoptarán frente a las reclamaciones de los internos.