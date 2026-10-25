Colombia

La Fiscalía capturó al presunto responsable del doble homicidio de una pareja de abuelos en Bogotá: sería el yerno de una de sus hijas

El CTI detuvo al exyerno de Guillermo Alberto Anzola y Gloria Isabel Guerrero, hallados muertos en marzo de 2026 dentro de su vivienda del barrio Aures, tras reunir elementos que lo vincularían con el crimen

Hombre acusado por violar a nueve menores de edad en Bogotá fue capturado por el CTI de la Fiscalía - crédito Freepik
El Cuerpo Técnico de Investigación capturó al presunto responsable del homicidio de dos adultos mayores en la localidad de Suba - crédito Freepik
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Siete meses después de que el país conociera el trágico asesinato de dos adultos mayores al interior de su vivienda en la localidad de Suba, en el noroccidente de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación entregó nuevos detalles del caso.

Y es que en las últimas horas el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) confirmó la captura del presunto responsable del doble homicidio. Guillermo Alberto Anzola, de 72 años, y Gloria Isabel Guerrero, de 66, fue la pareja hallada sin vida el 13 de marzo de 2026 en su vivienda del barrio Aures.

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Según la información disponible hasta el momento, el detenido es señalado como exyerno de las víctimas y residía en la misma casa, donde las autoridades investigan si el desorden al interior del inmueble fue una puesta en escena para aparentar un robo.

Sin embargo, hasta el momento se desconoce el nombre de la persona capturada. Sin embargo, se sabe que el ente acusador logró acumular información suficiente que podría vincularlo como autor material e intelectual del crimen.

Hallan cuerpo descompuesto en un hotel - crédito CTI de la Fiscalía
Guillermo Alberto Anzola y Gloria Isabel Guerrero fueron hallados sin vida el 13 de marzo de 2026 en su vivienda del barrio Aures - crédito CTI de la Fiscalía

Los cuerpos fueron encontrados en habitaciones separadas después de que la hija de la pareja acudiera al inmueble, alertada por una situación inusual. La mujer ingresó con patrulleros de la Policía y encontró a sus padres sin vida.

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Las pesquisas del Cuerpo Técnico de Investigación determinaron que ambos tenían heridas provocadas con un arma cortopunzante. Los investigadores recogieron testimonios y otros elementos para reconstruir lo ocurrido dentro de la vivienda.

Una escena de desorden sin faltantes de valor

Varias áreas de la casa estaban revueltas, con ropa y objetos dispersos, pero los celulares, el dinero y otras pertenencias de valor permanecían en el lugar. Ese hallazgo llevó a las autoridades a considerar que el desorden pudo haber sido provocado para simular un hurto.

La pareja había vivido durante tres décadas en ese sector de Suba. La declaración de su hija permitió establecer que en el inmueble también residían una nieta de las víctimas, menor de edad, y la expareja sentimental de la mujer, padre de sus dos hijos.

El CTI de la Fiscalía encontró pruebas contundentes para acusar al implicado por abuso sexual a menor de 14 años - crédito Fiscalía
Las pesquisas del CTI determinaron que las dos víctimas sufrieron heridas mortales provocadas con arma cortopunzante - crédito captura de pantalla

La familiar explicó ante las autoridades que había mantenido una relación de convivencia durante 20 años con el hombre, aunque esta terminó en 2024 tras episodios de violencia intrafamiliar. Según su testimonio, había denunciado presuntas agresiones físicas y psicológicas.

Pese a la ruptura, el hombre continuó en la vivienda de los adultos mayores desde noviembre del año anterior. Ocupaba una habitación por la que pagaba 250.000 pesos mensuales de arriendo.

“Vivían ellos dos, mi papá y mi mamá, con una hija mía, menor de edad de 7 años. También vivía mi expareja sentimental y padre de mis dos hijos. Yo tuve una relación marital y de convivencia por 20 años seguidos, pero esa relación se acabó en el año 2024”, declaró la hija de las víctimas. También indicó que el hombre trabajaba como pintor de apartamentos y viviendas, aunque en ese momento no tenía empleo estable.

La cámara de seguridad como una de las pistas

El excompañero de la hija rindió una declaración juramentada y sostuvo que no se encontraba en la casa cuando ocurrieron los hechos. Su versión forma parte de los elementos revisados durante la investigación.

El CTI de la Fiscalía seccional Popayán, pudo determinar que el hombre, de 27 años, había contactado a la niña de 14 años en agosto de 2022 - crédito Jesús Avilés / Montaje Infobae
Los investigadores analizan la grabación de una cámara de seguridad que registró a un hombre con el rostro cubierto en la entrada de la casa - crédito Jesús Avilés / Montaje Infobae

La vivienda contaba con una cámara de seguridad instalada en la entrada, cuyas imágenes podían observarse en tiempo real desde un teléfono celular. Un cuñado de la hija revisó el sistema y advirtió una escena que consideró sospechosa.

Me llamó mi cuñado y me dijo que él estaba viendo desde su celular una cámara que estaba instalada en la entrada de la casa (…) Que era un hombre y llevaba una cachucha puesta que era de mi papá y que con un trapo o algo se estaba tapando la cara y que todo eso se le hacía muy raro”, relató la mujer.

Los investigadores examinan ese registro para determinar quién aparece en las imágenes y establecer si tuvo relación con el asesinato de Anzola y Guerrero.

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