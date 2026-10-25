Ruinas en las Islas del Rosario: Lina María Garrido denunció abandono de Isla Fiesta tras su recuperación durante el gobierno Petro

En el recorrido por las Isla Fiestas Lina María Garrido reveló que encontró el lugar en un estado de abandono y destrucción en una de las propiedades - crédito @linamariagarri1/X

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La directora de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Lina María Garrido, denunció el avanzado estado de ruina y abandono en el que se encuentra el predio de Isla Fiesta -de 600 metros cuadrados-, ubicado en las islas del Rosario (Cartagena). El inmueble fiscal fue recuperado durante la administración anterior de la entidad en el gobierno de Gustavo Petro, pero la visita técnica de la actual administración constató la pérdida total de la infraestructura física del lugar.

A través de un recorrido de inspección ocular adelantado en la zona insular, la funcionaria expuso el deterioro de las instalaciones mediante registros fotográficos y audiovisuales donde se aprecian pisos colapsados, techos caídos y paredes agrietadas.

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Lina María Garrido responsabilizó directamente a las decisiones de la administración pasada, entidad que fue liderada por Juan Felipe Harman, por no implementar medidas de custodia real sobre los bienes estatales tras los operativos de recuperación.

La directora de la ANT, Lina María Garrido, denunció el deterioro de Isla Fiesta durante una inspección técnica en esta zona insular de Cartagena - crédito @AgenciaTierras/X - @linamariagarridooficial/Instagram

“Estamos haciendo inspección en todas las islas del Rosario y estamos aquí en Isla Fiesta, una propiedad que estaba en muy buenas condiciones, dicho por los moradores, y tenemos el registro fotográfico, ustedes lo pueden ver aquí, que el anterior director, Felipe Harman, bajo el liderazgo de la ANT, lo recuperó en el mes de enero y quiero que vean ustedes las condiciones en las que en este momento se encuentra el predio”, dijo la alta funcionaria por medio de un video compartido en sus redes sociales.

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Lina María Garrido cuestionó la gestión anterior

Luego señaló: “Aquí trajeron cámaras, hicieron el show como estaba acostumbrado él, pero sin ningún plan B. Aquí la ANT nunca tuvo posesión para salvaguardar o proteger lo que había aquí. Hoy está totalmente desmantelado”.

Garrido advirtió que la falta de protocolos de seguridad física y posesión material no solo derivó en el desmantelamiento de la propiedad, sino que expone a la entidad a consecuencias fiscales en caso de que las instancias judiciales emitan un fallo contrario al Estado en las acciones legales en curso.

Estas fueron las fotografías que la ANT compartió en abril de 2026 sobre la recuperación de un predio en Isla Fiesta - crédito @AgenciaTierras/X

“Actualmente, este caso se encuentra en estudio de la Corte Constitucional en la verificación del debido proceso, pero lo que no se puede admitir es que la autoridad de tierras, como la Agencia Nacional de Tierras, haya llevado a cabo un procedimiento de recuperación sin proteger y salvaguardar lo que aquí estaba dispuesto, al punto de que encontramos un total desastre”, dijo Garrido en su video.

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El procedimiento administrativo sobre Isla Fiesta se remonta al 24 de enero de 2026, fecha en la que Felipe Harman, el entonces director de la ANT, firmó la resolución que comisionó a personal de la entidad para ejecutar el desalojo y tomar control del terreno.

Posteriormente, en abril de 2026, el Tribunal Administrativo de Bolívar determinó no retirar la posesión del predio al empresario Andrés Jorge Lisocky Fryde hasta tanto no se emitiera una decisión de fondo sobre el contrato de arrendamiento.

Dicha medida cautelar fue cuestionada en su momento por Harman, que argumentó que el arrendatario cancelaba un canon mensual de $280.000 pese a que las actualizaciones comerciales tasaban el valor del arriendo en $11 millones mensuales, sumado a que el vínculo contractual había vencido en 2023.

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La Agencia Nacional de Tierras trabaja de la mano con las comunidades de Islas del Rosario - crédito @AgenciaTierras/X

Durante la actual jornada de revisión técnica, la comisión directiva de la ANT sostuvo un primer encuentro formal con los representantes del Consejo Comunitario de Islas del Rosario con el fin de acordar una metodología de trabajo para el cuatrienio.

“Es un momento de reacomodación, no venimos aquí a tomar ninguna decisión, no. Solamente venimos a hacer un tema de presentación, de acercamiento, que sepan que es nuestro interés que todas las comunidades que tienen que ver con la Agencia Nacional de Tierras se sientan que son escuchadas, se sientan que son atendidos sus requerimientos”, dijo Garrido.