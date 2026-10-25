Capturaron a alias Tombe, señalado cabecilla financiero de la estructura Dagoberto Ramos

Alias Tombe fue capturado por presuntos vínculos con la estructura Dagoberto Ramos - crédito @lavozdepueblo1/X

Guardar

Un operativo conjunto de la Policía Nacional y el Ejército Nacional permitió la captura por orden judicial de alias Tombe, señalado por las autoridades como cabecilla de una red de apoyo de la estructura Dagoberto Ramos del Estado Mayor Central, organización que estaría bajo el mando de alias Iván Mordisco.

El procedimiento se llevó a cabo en Silvia, Cauca, donde unidades de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) ubicaron al hombre requerido por la justicia. Tras su detención, quedó a disposición de las autoridades competentes, que deberán definir su situación judicial.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la información oficial, alias Tombe estaría relacionado con acciones violentas en esa zona del departamento. La Policía indicó que el capturado es investigado por su presunta participación en homicidios selectivos, extorsiones, instalación de artefactos explosivos y ataques contra la fuerza pública.

Las investigaciones lo vinculan con hechos en Silvia y Piendamó

Las autoridades señalaron que las actividades atribuidas al detenido se concentraban, principalmente, en los municipios de Silvia y Piendamó. Según la versión entregada por la institución, su rol dentro de la red de apoyo habría incluido la articulación de acciones para favorecer las operaciones de la estructura Dagoberto Ramos.

Ejército y Policía detuvieron en Cauca a alias Zombé por orden judicial - crédito @lavozdepueblo1/X

“Este sujeto, que ya fue dejado a disposición de las autoridades competentes, estaría vinculado en la comisión de homicidios selectivos, extorsiones, instalación de artefactos explosivos y ataques contra la fuerza pública”, informó la Policía Nacional.

PUBLICIDAD

La estructura Dagoberto Ramos ha sido mencionada por organismos de seguridad en investigaciones sobre hechos armados y actividades ilegales en varias zonas del Cauca.

En este caso, la captura se produjo mediante una orden judicial, tras labores desarrolladas por los investigadores de la Sijín en coordinación con tropas del Ejército.

La Policía pidió denuncias ciudadanas sobre actividades criminales

La institución afirmó que mantendrá las operaciones contra grupos y redes señalados de cometer delitos en el departamento. “Continuaremos desarrollando acciones operacionales contra estas estructuras criminales”, indicaron las autoridades tras confirmar el procedimiento.

Además, la Policía invitó a los habitantes de Cauca a reportar información que pueda contribuir a las investigaciones sobre hechos delictivos o movimientos de estas organizaciones.

PUBLICIDAD

Autoridades capturaron a alias Tombe, investigado por ataques y extorsiones en Cauca - crédito Policía Nacional

La institución aseguró que quienes aporten datos tendrán “absoluta reserva” sobre su identidad.

La situación de alias Tombe será definida por las autoridades judiciales, mientras avanzan las indagaciones sobre los delitos que le atribuyen y sus posibles vínculos con la estructura armada que opera en el norte y oriente del Cauca.

Capturaron en Suárez a alias May, señalado hombre de confianza de Iván Mordisco

Una operación de tropas del Ejército Nacional y agentes de la Policía permitió la captura de alias May, señalado cabecilla urbano de las disidencias de alias Iván Mordisco, en el municipio de Suárez, Cauca. El detenido tenía una orden judicial en su contra y, según las autoridades, vestía de civil al momento del procedimiento.

PUBLICIDAD

Las Fuerzas Militares informaron que el hombre sería una pieza de confianza dentro de esa organización armada y que acumulaba una trayectoria criminal superior a 10 años. Su presunto papel consistía en coordinar labores de inteligencia ilegal para facilitar acciones contra civiles y miembros de la fuerza pública.

El sujeto era buscado por ser señalado de distintas acciones violentas contra las autoridades en el departamento - crédito @FuerzasMilCol/X

“En el municipio de Suárez, Cauca, fue capturado por tropas de nuestro Ejército y la Policía, mediante orden judicial alias May”, señalaron las Fuerzas Militares en una publicación difundida a través de la red social X.

De acuerdo con la información oficial, la captura afecta las capacidades de planeamiento de la estructura armada en el norte y occidente de Cauca.

Alias May también es investigado por su posible participación en dos homicidios ocurridos en el departamento. Las víctimas fueron un integrante de la Policía Nacional y un comerciante, según indicaron las Fuerzas Militares.

PUBLICIDAD

“Este individuo también es señalado de presunta participación en los homicidios de un integrante de la Policía Nacional y de un comerciante en este departamento”, agregó la institución en su pronunciamiento.

El capturado quedó a disposición de las autoridades judiciales, que deberán avanzar con el proceso en su contra y definir su situación legal.