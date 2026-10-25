Colombia

Asesinaron a un subintendente de la Policía en un intento de hurto en San Antero, Córdoba: gobernador se pronunció

La víctima se encontraba departiendo con su familia en un restaurante cuando fue abordado por un delincuente

Así es el nuevo código QR que porta el uniforma de la Policía Nacional de Colombia. Foto: PONAL
El delincuente intentó hurtar una cadena que llevaba el uniformado - crédito Policía Nacional
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Un subintendente de la Policía Nacional, identificado como Harold Fernando Loaiza Sánchez, de 39 años, fue asesinado el 24 de octubre de 2026 en el municipio de San Antero, ubicado en el departamento de Córdoba.

De acuerdo con información revelada por el medio El Meridiano, los hechos se presentaron en medio de un hurto. La víctima se encontraba departiendo con su familia en un restaurante en el barrio Miriam Pardo, cuando un delincuente entró y le exigió que le entregara una cadena de oro que llevaba consigo.

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En medio del forcejeo, el ladrón le disparó en tres ocasiones. De inmediato, fue trasladado a un centro de salud para recibir atención médica urgente. Sin embargo, debido a la gravedad de sus heridas, falleció.

Armas de fuego y teléfonos celulares incautados durante los allanamientos fueron claves para judicializar a los cabecillas de las redes de extorsión - crédito Policía Metropolitana de Bogotá
La víctima recibió tres disparos por parte del delincuente en medio del forcejeo - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, se pronunció al respecto en una publicación en su cuenta de X. Rechazó los hechos de violencia que se presentaron y solicitó a las autoridades competentes que se adelanten las investigaciones pertinentes para hallar y llevar ante la justicia al sujeto que lo atacó.

De acuerdo con el medio de comunicación citado, el uniformado, que era oriundo de Las Garitas, zona rural de Lorica, no estaba en el ejercicio de sus funciones cuando ocurrió el hurto. Trabajaba en La Guajira y recientemente había sido ascendido.

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Condenamos el asesinato del subintendente de la Policía Nacional Harold Fernando Loaiza Sánchez, ocurrido en el municipio de San Antero, en medio de un presunto intento de hurto. Pedimos a las autoridades adelantar las investigaciones necesarias para esclarecer este crimen y dar con el responsable. Un abrazo de solidaridad y fortaleza a su esposa, a su hija y a sus compañeros”, expresó el mandatario departamental en la red social.

El gobernador Erasmo Zuleta Bechara lamentó el asesinato del subintendente de la Policía Nacional Harold Fernando Loaiza Sánchez - crédito @ErasmoZB/X
El gobernador Erasmo Zuleta Bechara lamentó el asesinato del subintendente de la Policía Nacional Harold Fernando Loaiza Sánchez - crédito @ErasmoZB/X

Patrullera de la Policía asesinada en Cali

El caso del uniformado Harold Fernando Loaiza se suma al de la patrullera de la Policía Nacional María José Recuero, de 20 años. La joven, originaria de Montería, Córdoba, falleció luego de haber resultado herida en un atraco que se registró el 23 de octubre en el barrio Industrial de Cali, Valle del Cauca.

De acuerdo con un comunicado emitido por la Policía Metropolitana de Santiago de Cali, el caso de robo involucró a varios hombres armados que intentaron robar la motocicleta de un policía adscrito al Departamento de Policía del Valle del Cauca. Algunos agentes de la institución se percataron de lo que estaba ocurriendo y reaccionaron para evitar el hurto.

La patrullera María José Recuero Suárez era oriunda de Montería, Córdoba - crédito @militar_col/X y @PoliciaColombia/X
La patrullera María José Recuero Suárez era oriunda de Montería, Córdoba - crédito @militar_col/X y @PoliciaColombia/X

Cuando los uniformados intervinieron, los delincuentes reaccionaron con disparos. En medio del tiroteo, la patrullera María José Recuero resultó gravemente herida. Además, otros dos policías también resultaron afectados. Los uniformados fueron trasladados a un centro asistencial; uno de ellos se encontraba en recuperación cuando la Policía emitió el reporte oficial, y el otro fue dado de alta con incapacidad médica.

La patrullera, por su parte, falleció por la gravedad de sus heridas. Su muerte fue confirmada el 24 de octubre.

“En desarrollo del procedimiento policial se incautaron dos armas de fuego, cuatro celulares hurtados y una motocicleta que al parecer habría sido utilizada para cometer el ilícito. De acuerdo con la información recopilada, los presuntos delincuentes estarían involucrados en tres hurtos diferentes, cometidos horas antes, en otras partes de la ciudad”, precisó la Policía Metropolitana de Santiago de Cali en la comunicación oficial.

El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, lamentó la muerte de la patrullera María José Recuero - crédito @ErasmoZB/X
El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, lamentó la muerte de la patrullera María José Recuero - crédito @ErasmoZB/X

El gobernador de Córdoba también se pronunció al respecto: “Lamentamos profundamente el fallecimiento de María José Recuero, una joven patrullera monteriana de apenas 20 años, quien perdió la vida mientras protegía a los ciudadanos en Cali. Nos llena de tristeza que una vida tan joven se apague a causa de la delincuencia. Mi abrazo solidario a su familia, seres queridos y a toda la Policía Nacional. Que Dios les dé fortaleza en este difícil momento”.

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