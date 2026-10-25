Alcaldía de Barranquilla prohíbe las caravanas vehiculares durante el fin de semana de Halloween: hay multas millonarias para los infractores

La medida distrital restringe la circulación de motocicletas en un tramo del Gran Malecón para preservar el orden y la movilidad - crédito Alcaldía de Barranquilla/Captura de Video Facebook

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La Alcaldía de Barranquilla anunció la prohibición de las caravanas y recorridos masivos de vehículos durante el fin de semana de Halloween, que irá desde las 6:00 a. m. del sábado 31 de octubre hasta las 6:00 a. m. del lunes 2 de noviembre de 2026.

La restricción quedó establecida en el Decreto Distrital 1484 de 2026 y también limita la circulación de motocicletas y vehículos similares en un tramo del Gran Malecón, sector turístico de la capital del departamento del Atlántico.

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La medida cobija toda la jurisdicción de Barranquilla y busca proteger la vida, mantener la movilidad y preservar el orden público durante las celebraciones. El Distrito sustentó la decisión en los registros del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo (Siedco) Plus de la Policía Metropolitana de Barranquilla y en datos de la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana.

La Alcaldía de Barranquilla prohibió las caravanas y los recorridos masivos de vehículos durante el fin de semana de Halloween mediante el Decreto 1484 de 2026 - crédito Alcaldía de Barranquilla

Detalles de la medida

De acuerdo con la norma expedida el 23 de octubre, se impiden las caravanas, recorridos masivos y concentraciones de vehículos automotores. La prohibición incluye motocicletas, motocarros, cuatrimotos, mototriciclos, automóviles y vehículos eléctricos tipo motocicleta, sin distinción de cilindraje.

Incluso, el Distrito aplicó una primera jornada de restricciones entre el 24 y el 26 de octubre, también desde las 6:00 a. m. del sábado hasta la misma hora del lunes.

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“Se prohíbe la realización de caravanas, recorridos masivos o concentraciones de vehículos automotores, incluyendo motocicletas, motocarros, cuatrimotos, mototriciclos, automóviles y vehículos eléctricos livianos de movilidad personal urbana, de cualquier modalidad o cilindraje (vehículos eléctricos tipo motocicleta), en toda la jurisdicción del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla”, se lee en el decreto.

Están exceptuados los vehículos de la fuerza pública, los organismos de bomberos, el personal médico que atienda emergencias, los vehículos oficiales en servicio, los contratistas de servicios públicos esenciales y los supervisores de vigilancia privada que estén identificados y uniformados.

El decreto exceptúa de la norma a los vehículos de la fuerza pública, organismos de socorro, personal médico y empresas de vigilancia privada - crédito Captura de Pantalla Alcaldía de Barranquilla

Quienes desconozcan las disposiciones se exponen a las medidas previstas en el Código Nacional de Tránsito y el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, incluida la inmovilización del vehículo cuando corresponda.

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“Será sancionado con multa equivalente a quince (15) salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV) el conductor y/o propietario de un vehículo automotor”, detallan las normativas. Además, la Alcaldía señaló que siguen vigentes los decretos 703 de 2025 y 0049 de 2026, que regulan la circulación de motos en el resto de la ciudad.

De acuerdo con cifras reportadas por la administración distrital, durante la celebración de Halloween de 2025 se presentaron 102 delitos de alto impacto en la ciudad. Además, entre enero y septiembre de 2026 hubo 110 muertes en siniestros viales, 73 de ellas con participación de motociclistas.

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Preparativos de la fuerza pública

La Policía Metropolitana de Barranquilla informó que reforzará sus capacidades preventivas, operativas y de inteligencia en distintos puntos de la ciudad y su área metropolitana para detectar y contrarrestar caravanas ilegales de motocicletas.

La Policía Metropolitana de Barranquilla desplegará labores de inteligencia para detectar convocatorias clandestinas en redes y vías antes de su inicio - crédito Policía Metropolitana de Barranquilla

La institución indicó que sus labores de inteligencia se enfocarán en identificar convocatorias y posibles concentraciones no autorizadas antes de que se realicen. Con esa información, las autoridades buscarán ejecutar operativos focalizados para prevenir riesgos en las vías y hechos que afecten la convivencia.

El coronel Miguel Fernando Sastoque Segura, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Barranquilla, afirmó que la institución identificará a quienes promuevan, organicen o participen en estas actividades. “Seremos contundentes frente a las caravanas ilegales en Barranquilla y su área metropolitana”, señaló.

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La Policía mantendrá intervenciones preventivas y operativas en puntos estratégicos durante octubre, noviembre y diciembre. El dispositivo contempla controles de movilidad, patrullajes y presencia en sectores de alta afluencia, corredores viales y espacios de encuentro familiar, con atención a la seguridad de niños, niñas y adolescentes.

Las autoridades recordaron que la ciudadanía puede informar situaciones que afecten la seguridad a la línea de emergencias y a la línea contra el crimen.