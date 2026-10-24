Más de 300.000 personas no recibieron pasajes gratis en Transmilenio en septiembre: Concejo de Bogotá cuestiona el incumplimiento

El concejal Rolando González solicitó explicaciones en el Concejo de Bogotá sobre las fallas de cobertura en el subsidio de Pasajes Gratis - crédito Transmilenio

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El viernes 23 de octubre, el concejal Rolando González pidió explicaciones en el Concejo de Bogotá por la cobertura de Pasajes Gratis: de las 754.671 personas aprobadas para recibir el subsidio en septiembre de 2026, 375.000 no obtuvieron la recarga para usar el Sistema Integrado de Transporte Público.

La proporción de beneficiarios que recibió la recarga fue de 380.165 personas, equivalente al 50,4% del total aprobado. El 49,6% restante quedó sin activar el beneficio, según las cifras expuestas durante el debate de control político impulsado por el cabildante.

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La discusión también incluyó una reducción del 46% en los recursos proyectados para el programa en 2027. González cuestionó la falta de claridad sobre la cobertura efectiva y el destino de los fondos asignados para los subsidios de transporte.

Un total de 380.165 personas activó la recarga del Sistema Integrado de Transporte Público, lo que representó el 50,4% de los beneficiarios aprobados - crédito Alcaldía Bogotá

El programa registró 774.319 bloqueos, aunque la información presentada no detalló cuántos casos correspondían a cada causal. Entre los motivos mencionados figuran inconsistencias con la Registraduría Nacional del Estado Civil o el Sisbén, fallecimientos, tres meses sin activar el beneficio y uso indebido de la tarjeta.

La mitad de los usuarios realiza 13 viajes mensuales o menos, una frecuencia cercana a tres trayectos por semana. Para el concejal, este indicador plantea dudas sobre el alcance real de una política diseñada para reducir el gasto de transporte de la población beneficiaria.

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González también advirtió diferencias entre las cifras de beneficiarios reportadas por las entidades involucradas en la implementación. Cuestionó que no exista una evaluación de impacto que establezca los resultados, el costo y la efectividad del subsidio en la movilidad y el acceso a oportunidades.

El cabildante Rolando González propuso un monitor de cobertura y una base unificada de datos para fiscalizar los recursos del programa - crédito @rolandogonga/Instagram

En septiembre se aprobaron $11.441 millones para recargas, pero se activaron $ 6.454 millones. La diferencia fue de $4.987 millones que contaban con aprobación, aunque no llegaron a utilizarse en el sistema.

El cabildante solicitó precisar el tratamiento de esos recursos, incluidos los saldos, vencimientos, reversos y rendimientos de la subcuenta fiduciaria. También pidió una conciliación mensual que identifique a las personas seleccionadas, precargadas, activadas y usuarias efectivas, junto con el número de pasajes realmente subsidiados.

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“Solicitó aclarar el tratamiento de esos recursos, incluidos los saldos, vencimientos, reversos y rendimientos de la subcuenta fiduciaria. Durante la presentación también se advirtió sobre una reducción del 46 % en los recursos proyectados para 2027″, se observa en el comunicado expedido por el Concejo de Bogotá publicado en la página oficial de la corporación.

“El debate también puso sobre la mesa las diferencias entre los datos de beneficiarios reportados por las entidades y la ausencia de una evaluación de impacto del programa. El concejal cuestionó que, pese a la participación de varias entidades en la implementación, no exista una evaluación que permita establecer los resultados, el costo y la efectividad del subsidio”, se agregó en el comunicado.

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El sistema dejó sin activar 4.987 millones de pesos de los 11.441 millones aprobados para las recargas de pasajes en septiembre - crédito Concejo de Bogotá

Entre sus solicitudes se incluyó un estado financiero detallado de los recursos aprobados, girados, no utilizados o reversados y de los saldos disponibles.

Propuso, además, una base única de información con indicadores comunes sobre viajes y costo por trayecto, acompañada por un monitor de cobertura desde la aprobación del beneficio hasta el viaje realizado.

González pidió a los organismos de control prestar especial atención a las alertas expuestas durante el debate y sostuvo que una política social debe medirse por las personas que efectivamente logran movilizarse.

“Finalmente, pidió a los organismos de control prestar especial atención a las alertas y los hallazgos expuestos durante el debate, y mencionó que, una política social no se mide por cuántas personas aparecen en una base de datos, sino por cuántas logran movilizarse, y eso es lo que la Administración le debe explicar a Bogotá”, concluye el documento.

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