Capturaron a un hombre acusado de hurtar piezas de aluminio de un bus de Transmilenio

Dos mujeres habrían contactado al hombre antes de que un grupo lo llevara a una camioneta y lo mantuviera privado de la libertad - crédito Gaula Militar

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La Policía Nacional informó en horas de la mañana del 24 de octubre de 2026 sobre la captura en flagrancia de un hombre señalado de hurtar piezas de aluminio de los fuelles de un bus articulado de TransMilenio en la estación Bicentenario, en Bogotá.

El procedimiento estuvo a cargo de uniformados del Grupo de Transporte Masivo de la Policía, quienes atendieron una alerta del personal de seguridad de la estación. La intervención contó con apoyo de la Dirección Técnica de Seguridad de la empresa de transporte Tercer Milenio S.A.

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Según el reporte oficial, el sospechoso utilizaba una cuchilla tipo bisturí para retirar componentes de aluminio de los fuelles del vehículo, que se encontraba en servicio durante su recorrido.

Los fuelles son las estructuras flexibles que conectan los cuerpos de los buses articulados y permiten su desplazamiento en curvas. El material que el hombre habría intentado sustraer hacía parte de esa zona del vehículo. Tras la captura, el detenido quedó a disposición de la autoridad competente por el presunto delito de hurto.

La Policía Nacional indicó que el Grupo de Transporte Masivo ha realizado 1.568 capturas en flagrancia por distintos delitos durante 2026.

Las autoridades solicitaron a los usuarios del sistema que informen de forma inmediata cualquier situación irregular a través de la línea 123.

Detuvieron a un sospechoso por retirar piezas de un transmilenio en Bogotá - créito Policía Metropolitana de Bogotá

Capturaron a dos mujeres por presunta agresión a una guarda de seguridad en transmilenio

Dos mujeres fueron detenidas luego de que, presuntamente, agredieran a una guarda de seguridad en la estación Avenida Chile de TransMilenio, ubicada en el norte de Bogotá.

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La Policía Nacional acudió al lugar tras recibir reportes de gritos de auxilio. Al llegar, los uniformados encontraron a las dos mujeres en medio de un altercado con la trabajadora de seguridad, según la información oficial. Los agentes controlaron la situación y realizaron las capturas en flagrancia. Las detenidas deberán responder por el presunto delito de lesiones personales.

El procedimiento quedó registrado en video. En las imágenes, una de las capturadas aparece junto a los policías y hace gestos ante la cámara mientras avanza el traslado.

La Secretaría de Seguridad de Bogotá se refirió al caso a través de sus redes sociales y afirmó: “Así posen y se burlen, tendrán que responder ante la justicia”. La entidad agregó que “dos mujeres fueron capturadas tras agredir a una guarda de seguridad de TransMilenio en la estación Avenida Chile”.

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Las autoridades se percataron ante los llamados de auxilio de la víctima, en la estación Avenida Chile - crédito Policía Nacional

Las autoridades adelantan indagaciones para establecer la secuencia de lo ocurrido, determinar la responsabilidad individual de las capturadas y conocer el estado de salud de la trabajadora.

La Secretaría de Seguridad indicó que, durante 2026, la Policía de Bogotá ha realizado 1.498 capturas por diferentes delitos dentro del sistema TransMilenio. También pidió a los ciudadanos informar sobre hechos de intolerancia o irregularidades a través de la línea 123.

Delitos en TransMilenio durante 2026

Las cifras sobre capturas en TransMilenio deben presentarse con fecha de corte, debido a que los balances oficiales cambian a lo largo del año y responden a distintos indicadores.

El 15 de junio de 2026, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia informó que la Policía de Bogotá había capturado a 959 personas por diferentes delitos dentro del sistema de transporte masivo. De ese total, 878 capturas fueron en flagrancia y 81 correspondieron a órdenes judiciales. La entidad indicó que el monitoreo se apoya en más de 2.000 cámaras de seguridad instaladas en portales, estaciones e infraestructura troncal de TransMilenio.

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Los presuntos delincuentes, fueron interceptados en uno de los articulados en el norte de Bogotá - crédito Mebog

Un balance posterior, publicado el 22 de julio de 2026, señaló que el Grupo de Transporte Masivo de la Policía había realizado 1.264 capturas en el sistema. El reporte precisó que 15 de esos procedimientos estuvieron relacionados con hechos en los que guardas de seguridad fueron víctimas. Durante el mismo período, las autoridades reportaron la incautación de 25.734 armas blancas y la imposición de 158.113 comparendos por conductas contrarias a la convivencia.