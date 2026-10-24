Colombia

María José Pizarro denunció que Abelardo de la Espriella habría ordenado destruir cualquier archivo audiovisual de Carlos Pizarro y el M-19 en Rtvc

La denuncia de la congresista se conoce en medio de la controversia por el retiro de obras del Museo Nacional de Colombia y el debate sobre la preservación de la memoria histórica en el país

El presidente Abelardo de la Espriella había anunciado instrucciones para retirar de espacios públicos piezas que, según su postura, constituían una apología del terrorismo, y señaló específicamente obras relacionadas con Pizarro - crédito Colprensa y RTVC
El presidente Abelardo de la Espriella había anunciado instrucciones para retirar de espacios públicos piezas que, según su postura, constituían una apología del terrorismo, y señaló específicamente obras relacionadas con Pizarro - crédito Colprensa y RTVC
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María José Pizarro, hija de Carlos Pizarro Leongómez ―excomandante de la guerrilla del M-19 y candidato presidencial asesinado en 1990―, denunció una presunta instrucción del presidente Abelardo de la Espriella para destruir archivos audiovisuales relacionados con su padre y esa organización armada que reposarían en Rtvc y otras entidades.

La congresista publicó la alerta en su cuenta de X, donde aseguró haber recibido información sobre una posible orden para eliminar ese material. La denuncia plantea interrogantes sobre la conservación de registros audiovisuales vinculados con la historia política colombiana, en un momento en el que distintas instituciones han expresado preocupación por las decisiones recientes sobre la exhibición de piezas relacionadas con el conflicto armado y la historia nacional.

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“ALERTA Me informan que De La Espriella ha dado la orden de destruir cualquier archivo audiovisual de Carlos Pizarro y el M-19 en @RTVCcol y otras entidades con archivos históricos”, escribió Pizarro en la red social.

En la misma publicación, la congresista advirtió sobre las consecuencias que tendría la eventual ejecución de esa instrucción para el patrimonio documental colombiano. “De ser cierto esta en riesgo no solo la memoria sino la historia de Colombia y los archivos de la nación”, señaló.

La congresista advirtió que, de ser cierta la información recibida, estaría en riesgo la memoria histórica de Colombia y la preservación de documentos relacionados con acontecimientos políticos del país - crédito @PizarroMariaJo/X
La congresista advirtió que, de ser cierta la información recibida, estaría en riesgo la memoria histórica de Colombia y la preservación de documentos relacionados con acontecimientos políticos del país - crédito @PizarroMariaJo/X

Rtvc, a través de Señal Memoria y el Sistema de Medios Públicos de Colombia, conserva un conjunto de documentos y registros que permiten reconstruir diferentes etapas de la historia colombiana. De acuerdo con las cifras publicadas en su portal oficial, el archivo reúne más de 600.000 soportes audiovisuales y más de 200.000 documentos catalogados.

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Entre los materiales se encuentran registros audiovisuales de acontecimientos políticos, sociales y culturales, así como programas de televisión pública. También conserva archivos sonoros que incluyen discursos, entrevistas, programas radiales, radioteatros y otros contenidos relacionados con la historia de la radio colombiana.

El acervo comprende, además, material fotográfico y fílmico que documenta distintos momentos de la historia nacional. A esto se suman registros relacionados con el conflicto armado y los procesos de paz, incluidos contenidos que han permitido divulgar episodios de la confrontación y las negociaciones de paz con las Farc.

Según informes, el ambiente actual en RTVC induce a periodistas a evitar ciertos temas, limitando la libre expresión y favoreciendo una línea editorial pro gobierno - crédito Flip
RTVC, a través de Señal Memoria, conserva más de 600.000 soportes audiovisuales y más de 200.000 documentos catalogados - crédito Flip

La denuncia de María José Pizarro se produce en medio de la controversia por el retiro de obras y objetos de las exposiciones del Museo Nacional de Colombia, en Bogotá.

Durante su primera visita oficial al Ministerio de Cultura, el mandatario afirmó: “Le he dado instrucciones a la señora ministra para que toda esa oda al terrorismo, en la que aparece Pizarro y demás terroristas, desaparezca de los lugares públicos. No lo voy a aceptar y eso es precisamente lo que hemos venido a enfrentar. No acepto la apología del terrorismo. En este Gobierno se acabó”.

Posteriormente, al menos 30 obras fueron retiradas de las exposiciones del Museo Nacional, entre ellas afiches de las campañas presidenciales de Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo Ossa, ambos candidatos de izquierda asesinados a comienzos de la década de 1990. La controversia también involucró piezas de las salas ‘Hacer sociedad’ y ‘Memoria y Nación’.

Frente a estas decisiones, los museos de arte moderno de Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Medellín y Tolima, junto con el Museo Rayo de Roldanillo, manifestaron su preocupación por la salida de las piezas y defendieron la autonomía curatorial de las instituciones culturales. “Ningún gobierno debería decidir qué podemos ver de nuestra historia según sus afinidades políticas, ni imponer una versión que suprima las demás”, afirmaron en un pronunciamiento conjunto.

Las instituciones también señalaron que retirar obras de la mirada pública limita la comprensión de las experiencias históricas del país. “Retirarlos de la mirada pública empobrece nuestra capacidad de comprendernos como sociedad”, indicaron.

La denuncia se conoce en medio de la controversia por el retiro de obras del Museo Nacional de Colombia, entre ellas afiches de las campañas presidenciales de Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo Ossa, ambos candidatos de izquierda asesinados a comienzos de la década de 1990 - crédito Museo Nacional de Colombia y @LuisaPoncas
La denuncia se conoce en medio de la controversia por el retiro de obras del Museo Nacional de Colombia, entre ellas afiches de las campañas presidenciales de Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo Ossa, ambos candidatos de izquierda asesinados a comienzos de la década de 1990 - crédito Museo Nacional de Colombia y @LuisaPoncas

La discusión sobre la conservación y exhibición de la memoria histórica también derivó en manifestaciones ciudadanas. El sábado 17 de octubre, más de 500 personas se congregaron en el Museo Nacional para protestar por la preservación del patrimonio histórico.

Posteriormente, el 19 de octubre, el Juzgado 24 de Familia de Bogotá admitió una acción de tutela contra el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y el Museo Nacional, relacionada con el retiro de cerca de 50 piezas y obras de arte de las salas de exposición.

El despacho judicial otorgó un día hábil a las entidades para presentar un informe detallado y entregar copia de las actuaciones administrativas que motivaron la remoción. También solicitó aclarar si la decisión se formalizó por escrito y cuál fue su fundamento legal.

Por su parte, la ministra de Cultura, Paola Holguín, sostuvo en X que el museo tiene como propósito “conservar, restaurar, proteger y socializar nuestra cultura”. Asimismo, afirmó que su función “no consiste en servir como instrumento de adoctrinamiento político, foco de difusión de versiones sesgadas de nuestra historia, ni mucho menos en medio multiplicador de la agenda gubernamental”.

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