Colombia

Carlos Suárez, estratega de De la Espriella, reveló cómo ‘El Tigre’ venció en las elecciones y lanzó advertencia: “No hemos ganado nada”

El presidente de la junta directiva de Ecopetrol se refirió al poder de las redes sociales para la escucha de la población

Carlos Suárez aseguró que en las redes ya se hablaba de Abelardo de la Espriella en 2020 - crédito Carlos Suárez e Isaac Bechara/Presidencia
Carlos Suárez aseguró que en las redes ya se hablaba de Abelardo de la Espriella en 2020 - crédito Carlos Suárez e Isaac Bechara/Presidencia
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Carlos Suárez Rojas, estratega que trabajó con Abelardo de la Espriella durante la campaña y actual presidente de la junta directiva de Ecopetrol, pronunció un discurso sobre la forma en que el mandatario ganó las elecciones presidenciales en Colombia en 2026, en las que enfrentó al excandidato y actual senador Iván Cepeda Castro.

En la charla “La Batalla Cultural, la que aún no hemos dado”, en la que participaron algunos empresarios, el estratega aseguró que la campaña presidencial de De la Espriella surtió efecto gracias a un adecuado y actualizado uso de las redes sociales.

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“La campaña la ganamos porque entendimos, con método y sin romanticismo, que las elecciones unipersonales que eligen líderes para que conduzcan a un pueblo hacia un sueño colectivo en un momento histórico, se ganan de otra manera. Las elecciones se ganan entendiendo emociones y sentimientos. En nuestro caso, lo hicimos escuchando al pueblo, que está listo, pese a que a veces no lo creamos, a dar la batalla cultural”, precisó.

Un hombre con gafas y chaqueta oscura vota en una cabina de cartón en un centro electoral, con carteles que prohíben el uso de celulares
Suárez aseguró que De la Espriella ganó las elecciones porque tanto él como su equipo apelaron a las emociones y sentimientos de la ciudadanía - crédito AP

Según detalló, en el contexto actual de la población colombiana, desde la campaña del ahora presidente notaron que la ciudadanía estaba cansada de “ser políticamente correcta” y evidenciaron que podría estar dispuesta a “encontrar la libertad”, algo que tuvieron en cuenta para impulsar la campaña. Sin embargo, aclaró que la población anhelaba una libertad que no desconociera el orden y la justicia, y que estuviera basada en el crecimiento económico afincado en la producción de riqueza.

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De ahí que parte del contenido de la campaña se centrara en el respaldo al empresariado.

Nosotros en la campaña de El Tigre apoyamos de frente y sin filtros al empresariado, a la generación de riqueza, al desarrollo que produce el modelo capitalista de la economía moderna. Nosotros escuchamos”, indicó.

De acuerdo con su relato, empezó a hablarse sobre la posibilidad de que Abelardo de la Espriella fuera presidente de Colombia. El tema sonó en las redes sociales. “Lo sabíamos, lo escuchábamos, lo teníamos en nuestras redes”. Luego, en 2023, la idea tomó mucha más fuerza: “El grito se había convertido ya en un tsunami al interior de nuestras propias redes y nos decían: ‘Salve usted la patria’”.

Suárez aseguró que, en su momento, se empezó a asociar a Abelardo de la Espriella con El Tigre en redes - crédito David Zorrakino/Europa Press
Suárez aseguró que, en su momento, se empezó a asociar a Abelardo de la Espriella con El Tigre en redes - crédito David Zorrakino/Europa Press

En ese sentido, Suárez Rojas aseguró que la figura de ‘El Tigre’, que es el símbolo que representa al mandatario y a su Gobierno, no surgió “en una oficina de creativos” y tampoco fue él el que estuvo detrás de su creación. Según explicó, ‘El Tigre’ “nació del pueblo”.

Él, como estratega, y su equipo, prestaron atención a la agenda que se movía en las redes sociales y detectaron detalles incluso en los emojis que los usuarios publicaban. “Es como se comunica hoy el pueblo en las pantallas celulares”, precisó.

Ahí empezaron a asociar a ‘El Tigre’ con el candidato Abelardo. Y de ahí en adelante, ahí sí ya los creativos hicieron su trabajo. Lo que hicimos nosotros fue encarrilarlo, amplificarlo y sostenerlo con extrema coherencia para salvar la patria y hacerlo todo por ella”, detalló.

Abelardo de la Espriella lanzó canción de su campaña
Abelardo de la Espriella lanzó una canción de su campaña presidencial, emulando a un tigre - crédito @DELAESPRIELLAE/X

Ahora que Abelardo de la Espriella funge como jefe de Estado de Colombia, tras haber alcanzado casi 13 millones de votos en las urnas (elecciones del 21 de junio de 2026), Carlos Suárez cree que es una victoria, pero advirtió que todavía se necesita avanzar en los cambios que el nuevo Gobierno espera implementar.

“A mí me preocupa mucho cuando hablo con muchos de ustedes y me dicen: ‘Gracias por salvar el país, gracias por salvar la patria’. Y yo digo: cómo no hemos podido todavía entender que lo que hicimos fue tener un pequeño respiro y que tenemos cuatro años para que ese respiro de verdad nos pueda aplastar la narrativa que durante décadas se instaló y se instauró en la opinión pública”, precisó.

Añadió: “No hemos ganado nada, apenas estamos teniendo una oxigenación. Y esa oxigenación nos la han dado para que tengamos claro que es momento de cambiar, de reinventarnos, de seguir adelante con la evolución de nuestras ideas, con lo que está fundando a la sociedad colombiana en estos momentos”.

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