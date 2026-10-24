Colombia

De la Espriella explicó cómo Grupo Nutresa compró Presto luego de que su empresa operadora entrara en liquidación, poniendo en riesgo cerca de 700 empleos

El conglomerado de alimentos firmó un contrato de compraventa para adquirir la marca y su unidad económica productiva, luego de que la Superintendencia de Sociedades ordenara la liquidación judicial de Franquicias y Concesiones S.A.S., operadora de Presto

Abelardo de la Espriella aseguró que el Gobierno puso todo su empeño en solucionar la situación de Presto. Se logró con el Grupo Nutresa - crédito Luisa González/REUTERS, Presto y @Grupo_Nutresa/X
Abelardo de la Espriella aseguró que el Gobierno puso todo su empeño en solucionar la situación de Presto. Se logró con el Grupo Nutresa - crédito Luisa González/REUTERS, Presto y @Grupo_Nutresa/X
Guardar

El presidente Abelardo de la Espriella se pronunció sobre la compra de Presto por parte del Grupo Nutresa, propiedad del empresario Jaime Gilinski. La adquisición se pactó luego de que la Superintendencia de Sociedades ordenara la liquidación judicial de Franquicias y Concesiones S.A.S., operadora de Presto.

Dicha liquidación está sustentada en el incumplimiento de obligaciones derivadas de un acuerdo de reorganización o de gastos de administración. La marca presentaba un deterioro operativo, que se vio reflejado en los estados financieros de los últimos tres períodos comparativos y parciales.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el jefe de Estado, cuando el Gobierno nacional conoció la difícil situación que atravesaba Presto, que derivaría en la pérdida de cientos de empleos en el país, decidió contactar a varios grupos empresariales, entre ellos el Grupo Nutresa, con el fin de avanzar en posibles soluciones. Entonces, “en tiempo récord”, el conglomerado de alimentos procesados más grande de Colombia decidió adquirir la marca.

Desde el Gobierno pusimos todo nuestro empeño para hacer posible esta operación en cuestión de horas. El resultado: una marca emblemática, que está en el corazón de los colombianos, podrá continuar su historia y cerca de 700 trabajadores conservarán sus empleos”, precisó el primer mandatario en una publicación en su cuenta de X.

PUBLICIDAD

El presidente Abelardo de la Espriella se refirió a la compra de Presto por parte del Grupo Nutresa - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
El presidente Abelardo de la Espriella se refirió a la compra de Presto por parte del Grupo Nutresa - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El presidente expresó su agradecimiento al conglomerado de Jaime Gilinski por haber decidido comprar Presto y al ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, que fue el encargado de establecer contacto con los grupos empresariales.

Mi agradecimiento al Grupo Nutresa por su compromiso con Colombia, al ministro de Comercio por su diligencia y a Presto por tantos años de historia, trabajo y tradición. ¡Cuando el Gobierno y los empresarios trabajan juntos, gana Colombia!¡Bienvenidos a la Patria Milagro!”, indicó el mandatario.

Presto, por su parte, emitió un comunicado en el que expresó su agradecimiento al Grupo Nutresa por la compra. Incluyó también al presidente De la Espriella y a la auxiliar de la justicia de la Superintendencia de Sociedades, Mónica Alexandra Macías Sánchez, por la participación que tuvieron en la resolución de su situación.

Presto agradeció la compra por parte del Grupo Nutresa - crédito @presto_co/X
Presto agradeció la compra por parte del Grupo Nutresa - crédito @presto_co/X

“Presto es mucho más que hamburguesas: son recuerdos, familias, empleos y momentos que han unido a generaciones. Es una marca que vive en el corazón de Colombia y que miles de personas queremos seguir viendo crecer. Hoy renovamos nuestra esperanza de que esta historia continúe, de que sus colaboradores encuentren nuevas oportunidades y de que Presto siga acompañando a los colombianos por muchos años más. Gracias por creer en el futuro de Presto y por ayudarnos a mantener viva la esperanza de una marca que sentimos como nuestra”, añadió.

Lo que se viene para Presto tras la adquisición del Grupo Nutresa

En un comunicado, el Grupo Nutresa explicó que firmó un contrato de compraventa para adquirir la marca y también su unidad económica productiva. Eso quiere decir que pasará a ser dueño de los puntos de venta, la planta y los centros de producción.

Con el fin de darle un nuevo impulso a Presto, el conglomerado también definirá el plan de fortalecimiento de la marca.

Comunicado de Nutresa sobre la compra de Presto - crédito Grupo Nutresa
Nutresa entregó detalles de la compra de Presto - crédito Grupo Nutresa

Ahora, hará parte del portafolio de Alimentos al Consumidor, que agrupa marcas como El Corral, El Corral Gourmet, Papa John’s, Beer Station, Leños 8: Carbón y Mimo’s. Según la comunicación oficial, operará como una marca independiente.

En Grupo Nutresa creemos que construir país también es cuidar aquello que nos identifica como colombianos. Presto hace parte de nuestra memoria colectiva y de nuestra historia. Detrás de la marca están los equipos que durante 45 años han construido su legado. Esta adquisición reafirma nuestra confianza en Colombia, en su talento y en la industria de restaurantes, que genera empleo y fortalece el tejido empresarial en las regiones. Queremos darle a Presto un nuevo impulso de la mano de su gente, para que esta marca, nacida aquí, siga creciendo y siga siendo de los colombianos”, afirmó Jaime Gilinski, presidente de Grupo Nutresa, citado en el comunicado.

Temas Relacionados

Abelardo de la EspriellaPrestoGrupo NutresaJaime GilinskiColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Abelardo de la Espriella entregó detalles del dinero que se manejará en el fondo para la reconstrucción por el terremoto

Desde Cali, el presidente explicó la manera eb que se gastarán los recursos para las familias damnificadas, así como un programa para que se le haga seguimiento ciudadano a cada peso

Abelardo de la Espriella entregó detalles del dinero que se manejará en el fondo para la reconstrucción por el terremoto

Carlos Suárez se refirió a su supuesta injerencia en la salida de Rodrigo Lara del Gobierno, dijo que es su amigo y desestimó versiones: “No respondo a chismes”

El estratega y presidente de la junta directiva de Ecopetrol afirmó que la amistad con el ministro del Interior saliente se ha caracterizado por el acompañamiento en momentos difíciles

Carlos Suárez se refirió a su supuesta injerencia en la salida de Rodrigo Lara del Gobierno, dijo que es su amigo y desestimó versiones: “No respondo a chismes”

Hombres G en Colombia: setlist, hora del concierto, recomendaciones y lo que puede y no puede llevar al Movistar Arena

La legendaria agrupación española volverá a presentar los grandes éxitos que la hicieron indispensable en el rock en español de los años 80

Hombres G en Colombia: setlist, hora del concierto, recomendaciones y lo que puede y no puede llevar al Movistar Arena

Carlos Suárez, estratega de De la Espriella, reveló cómo ‘El Tigre’ venció en las elecciones y lanzó advertencia: “No hemos ganado nada”

El presidente de la junta directiva de Ecopetrol se refirió al poder de las redes sociales para la escucha de la población

Carlos Suárez, estratega de De la Espriella, reveló cómo ‘El Tigre’ venció en las elecciones y lanzó advertencia: “No hemos ganado nada”

María José Pizarro denunció que Abelardo de la Espriella habría ordenado destruir cualquier archivo audiovisual de Carlos Pizarro y el M-19 en Rtvc

La denuncia de la congresista se conoce en medio de la controversia por el retiro de obras del Museo Nacional de Colombia y el debate sobre la preservación de la memoria histórica en el país

María José Pizarro denunció que Abelardo de la Espriella habría ordenado destruir cualquier archivo audiovisual de Carlos Pizarro y el M-19 en Rtvc
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

ENTRETENIMIENTO

Hombres G en Colombia: setlist, hora del concierto, recomendaciones y lo que puede y no puede llevar al Movistar Arena

Hombres G en Colombia: setlist, hora del concierto, recomendaciones y lo que puede y no puede llevar al Movistar Arena

La actriz Martica Restrepo recordó cómo fue el primer desfile de Claudia Bahamón: “Le di su primer trabajo como modelo”

‘Stream Fighters 5’: Yaya Muñoz, Andrea Valdiri y Alexa Torrex dieron de qué hablar con su preparación a tres semanas del evento

Karol G, Jessi Uribe y Paola Jara fueron protagonistas en la gala de los Billboard de la Música Latina 2026: así les fue

Ali A.K.A. Mind cerrará el primer día de Hip Hop al Parque: “Vamos a compartir con el público más rapero del mundo”

Deportes

Deportivo Cali vs. Olimpia: hora y canal de televisión para ver a las azucareras en cuartos de la Copa Libertadores Femenina

Deportivo Cali vs. Olimpia: hora y canal de televisión para ver a las azucareras en cuartos de la Copa Libertadores Femenina

Juan Pablo Montoya se mostró decepcionado por la temporada de su hijo Sebastián: “Botamos la plata”

El DT Lucas González criticó a la Dimayor por la exigente programación de partidos en Atlético Nacional: “Te condiciona mucho”

El Campín, otra vez en la mira por denuncias de un concejal: un pago de $26.101 millones desató un cruce con el Idrd por el contrato con Sencia

Palmeiras vs. Estudiantes: fecha y dónde ver la gran final de la Copa Libertadores con los colombianos Jhon Arias y Edwuin Cetré