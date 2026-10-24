De la Espriella explicó cómo Grupo Nutresa compró Presto luego de que su empresa operadora entrara en liquidación, poniendo en riesgo cerca de 700 empleos

Abelardo de la Espriella aseguró que el Gobierno puso todo su empeño en solucionar la situación de Presto. Se logró con el Grupo Nutresa - crédito Luisa González/REUTERS, Presto y @Grupo_Nutresa/X

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El presidente Abelardo de la Espriella se pronunció sobre la compra de Presto por parte del Grupo Nutresa, propiedad del empresario Jaime Gilinski. La adquisición se pactó luego de que la Superintendencia de Sociedades ordenara la liquidación judicial de Franquicias y Concesiones S.A.S., operadora de Presto.

Dicha liquidación está sustentada en el incumplimiento de obligaciones derivadas de un acuerdo de reorganización o de gastos de administración. La marca presentaba un deterioro operativo, que se vio reflejado en los estados financieros de los últimos tres períodos comparativos y parciales.

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De acuerdo con el jefe de Estado, cuando el Gobierno nacional conoció la difícil situación que atravesaba Presto, que derivaría en la pérdida de cientos de empleos en el país, decidió contactar a varios grupos empresariales, entre ellos el Grupo Nutresa, con el fin de avanzar en posibles soluciones. Entonces, “en tiempo récord”, el conglomerado de alimentos procesados más grande de Colombia decidió adquirir la marca.

“Desde el Gobierno pusimos todo nuestro empeño para hacer posible esta operación en cuestión de horas. El resultado: una marca emblemática, que está en el corazón de los colombianos, podrá continuar su historia y cerca de 700 trabajadores conservarán sus empleos”, precisó el primer mandatario en una publicación en su cuenta de X.

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El presidente Abelardo de la Espriella se refirió a la compra de Presto por parte del Grupo Nutresa - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El presidente expresó su agradecimiento al conglomerado de Jaime Gilinski por haber decidido comprar Presto y al ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, que fue el encargado de establecer contacto con los grupos empresariales.

“Mi agradecimiento al Grupo Nutresa por su compromiso con Colombia, al ministro de Comercio por su diligencia y a Presto por tantos años de historia, trabajo y tradición. ¡Cuando el Gobierno y los empresarios trabajan juntos, gana Colombia!¡Bienvenidos a la Patria Milagro!”, indicó el mandatario.

Presto, por su parte, emitió un comunicado en el que expresó su agradecimiento al Grupo Nutresa por la compra. Incluyó también al presidente De la Espriella y a la auxiliar de la justicia de la Superintendencia de Sociedades, Mónica Alexandra Macías Sánchez, por la participación que tuvieron en la resolución de su situación.

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Presto agradeció la compra por parte del Grupo Nutresa - crédito @presto_co/X

“Presto es mucho más que hamburguesas: son recuerdos, familias, empleos y momentos que han unido a generaciones. Es una marca que vive en el corazón de Colombia y que miles de personas queremos seguir viendo crecer. Hoy renovamos nuestra esperanza de que esta historia continúe, de que sus colaboradores encuentren nuevas oportunidades y de que Presto siga acompañando a los colombianos por muchos años más. Gracias por creer en el futuro de Presto y por ayudarnos a mantener viva la esperanza de una marca que sentimos como nuestra”, añadió.

Lo que se viene para Presto tras la adquisición del Grupo Nutresa

En un comunicado, el Grupo Nutresa explicó que firmó un contrato de compraventa para adquirir la marca y también su unidad económica productiva. Eso quiere decir que pasará a ser dueño de los puntos de venta, la planta y los centros de producción.

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Con el fin de darle un nuevo impulso a Presto, el conglomerado también definirá el plan de fortalecimiento de la marca.

Nutresa entregó detalles de la compra de Presto - crédito Grupo Nutresa

Ahora, hará parte del portafolio de Alimentos al Consumidor, que agrupa marcas como El Corral, El Corral Gourmet, Papa John’s, Beer Station, Leños 8: Carbón y Mimo’s. Según la comunicación oficial, operará como una marca independiente.

“En Grupo Nutresa creemos que construir país también es cuidar aquello que nos identifica como colombianos. Presto hace parte de nuestra memoria colectiva y de nuestra historia. Detrás de la marca están los equipos que durante 45 años han construido su legado. Esta adquisición reafirma nuestra confianza en Colombia, en su talento y en la industria de restaurantes, que genera empleo y fortalece el tejido empresarial en las regiones. Queremos darle a Presto un nuevo impulso de la mano de su gente, para que esta marca, nacida aquí, siga creciendo y siga siendo de los colombianos”, afirmó Jaime Gilinski, presidente de Grupo Nutresa, citado en el comunicado.

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