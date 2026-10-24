Levy Rincón denunció que lo querían “censurar” y Jota Pe Hernández le respondió que la primera dama ya lo demandó: “Tres Doritos después...”

El senador Jota Pe Hernández presenta una solicitud formal firmada por varios congresistas ante la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo. Durante el video, Hernández muestra publicaciones del creador de contenido Levy Rincón, a quien señala de proferir calumnias e injurias dirigidas hacia la primera dama de la Nación y el presidente de la República de Colombia - crédito @JotaPeHernandez/X

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El senador Jonathan Ferney Pulido, conocido como Jota Pe Hernández, reveló que la primera dama de la Nación, Ana Lucía Pineda, radicó de manera formal una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra el creador de contenido Levy Rincón.

La acción legal interpuesta por la esposa del jefe de Estado se suma a una petición previa presentada ante el ente acusador por un grupo de 25 senadores para que se investiguen los mensajes difundidos por el influenciador.

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La confirmación sobre la denuncia personal de la primera dama se dio luego de que Rincón afirmara en sus plataformas digitales que la solicitud de los legisladores carecía de validez procesal al considerar que únicamente la presunta víctima directa podía interponer la querella formal.

El senador Jota Pe Hernández afirmó que la primera dama, Ana Lucía Pineda, presentó una denuncia penal contra el creador de contenido Levy Rincón - crédito @SenadoGovCo/X - @levy.rincon - @analu_pineda/Instagram

“25 congresistas firman una solicitud ante la Fiscalía por injuria y calumnia contra mí, o sea, contra Levy Rincón. Señores congresistas, les digo desde acá, así firmen 100 senadores, ninguno puede sustituir por ese solo hecho la querella de quien legalmente debe presentarla, que es la señora Ana Lucía Pineda”, sostuvo el creador de contenido en una de sus grabaciones.

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Jota Pe Hernández reveló que la primera dama ya hizo sus movimientos judiciales

Ante ese pronunciamiento, el legislador del Partido Verde –aunque mantiene una corriente de derecha- publicó un video en sus cuentas oficiales donde precisó el tipo de delito por el cual se adelanta el proceso penal.

En su video, Jota Pe Hernández señaló: “Señor, quiero darle varios datos importantes: primero, informo a usted, a los ciudadanos, a los medios de comunicación, que la víctima, en este caso la primera dama, Ana Lucía Pineda, ya interpuso la denuncia contra Levy Rincón en la Fiscalía”.

“Pero lo más importante, que la interpuso por hostigamiento agravado. ¿Le suena el artículo 134b? No es querellable y se tiene que abrir una investigación de oficio. Pueden sentirse ofendidos por las expresiones de Levy Rincón. No, señor, ninguna expresión. Lo que Levy Rincón hizo fue injuriar, calumniar y hostigar a la primera dama”, afirmó el senador.

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El congresista Jota Pe Hernández informó sobre la denuncia interpuesta por 25 congresistas contra Levy Rincón ante la Fiscalía, por presuntos delitos de injuria y calumnia - crédito @JotaPeHernandez/X

El conflicto escaló luego de que 25 senadores radicaran un oficio ante la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, con el propósito de requerir actuaciones judiciales frente a los pronunciamientos emitidos por Rincón en plataformas digitales.

La iniciativa fue promovida exclusivamente por congresistas masculinos como un acto de respaldo institucional hacia las mujeres y hacia la figura de la primera dama: “Le estamos solicitando a través de este oficio que haga respetar a las mujeres. Queremos contar con el apoyo de la fiscal general de la Nación para que esto sea un mensaje contundente. Que a las mujeres de Colombia, y en este caso a la primera dama de la Nación, se les respeta. Se acabó el tiempo en el que los hombres podían coger y hacer con las mujeres lo que quisieran y tratarlas a las patadas”.

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“Así es que unos tres Doritos después: Levy Rincón va a recibir una espectacular bienvenida a la ‘Patria Milagro’ (...) Este señor cree que va a seguir haciendo lo que le da la gana. No, señor, estamos en la patria milagro y aquí los que la hacen, la pagan”, concluyó el legislador.

El legislador Jota Pe Hernández sostuvo que la iniciativa pretende cuestionar los ataques dirigidos a las mujeres - crédito @JotaPeHernandez/X

De acuerdo con el documento de los congresistas, el activista político realizó comentarios relacionados con presuntas irregularidades en el recaudo de donaciones para atender la emergencia por el terremoto del 10 de agosto en el país. Asimismo, los senadores argumentaron que en varios videos se formularon señalamientos que vinculaban al presidente Abelardo de la Espriella con supuestas actividades al margen de la ley.

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Levy Rincón dijo que lo querían “silenciar”

Por su parte, Levy Rincón aseguró en sus redes que la ofensiva legal impulsada desde el Congreso representa una medida para silenciar sus cuestionamientos ciudadanos frente a la gestión de los dineros asistenciales.

“Por orden de Abelardo de la Espriella, Jota Pe Hernández y otros 24 senadores, todos pertenecientes a la ultraderecha que lleva la agenda del señor ‘Tigre’ de Temu, buscan callarme, buscan amenazarme y me quieren silenciar. ¿La razón? Preguntar dónde está la plata de las donaciones. ¿Qué hicieron con la plata que entró a la fundación que creó la señora Ana Lucía Pineda un mes antes de la posesión de Abelardo? ¿Y dónde está la plata del fondo Milagro?“, cuestionó Levy Rincón en un video compartido en sus redes sociales.

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El activista Levy Rincón denunció los presuntos intentos de censura por parte de figuras políticas, supuestamente enviados por Abelardo de la Espriella, como Jota Pe Hernández - crédito @levy.rincon/Instagram

Rincón insistió en que mantendría sus preguntas sobre el destino de los recursos administrados por una fundación vinculada a la primera dama, argumentando discrepancias entre los valores ingresados y las cifras reportadas al público.

No obstante, las autoridades judiciales deberán verificar las cuentas bancarias, los registros contables y los soportes de la entidad sin ánimo de lucro para corroborar o desestimar dichas versiones en el marco de la investigación.