Desempolvan romántico video de De la Espriella y Ana Lucía Pineda en San Andrés y se desata una ola de críticas: “La gente sigue durmiendo en carpas”

La difusión de un video del presidente Abelardo de la Espriella y la primera dama, Ana Lucía Pineda, en San Andrés desató críticas en redes sociales - crédito @JANDR3S__/X

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Un video en el que aparecen el presidente Abelardo de la Espriella y la primera dama Ana Lucía Pineda en la isla de San Andrés provocó una fuerte controversia en redes sociales el sábado 24 de octubre de 2026. Diversos sectores de la oposición y usuarios de plataformas digitales reprocharon a la pareja presidencial por mostrar momentos de esparcimiento mientras miles de familias continúan damnificadas tras el terremoto ocurrido el 10 de agosto.

La difusión de las imágenes, presentadas como un viaje de descanso de la pareja presidencial, fue realizada por la revista Semana y desató reclamos de dirigentes de la oposición y de ciudadanos en plataformas digitales, lo que provocó que fuera eliminada la publicación, pero ya era muy tarde porque en las redes sociales grabaron el post.

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Sin embargo, el video que suscitó los reclamos corresponde a un contenido antiguo grabado y publicado originalmente el 1 de mayo de 2026 en las cuentas oficiales de la pareja. A pesar de que no se trataba de un viaje reciente, la difusión del material en internet bastó para que líderes políticos y ciudadanos reaccionaran contra el mandatario al asumir que se encontraba de vacaciones.

Este es el video original del viaje a San Andrés entre Abelardo de la Espriella y Ana Lucía Pineda - crédito @analu_pineda/Instagram

Así arremetieron contra la pareja presidencial por su romántico video en San Andrés

Una de las primeras en expresar su molestia fue la exsenadora y militante del Pacto Histórico María José Pizarro, que cuestionó la difusión de las imágenes en su cuenta de X y lanzó reparos directos frente a la gestión de las ayudas para los damnificados del desastre natural.

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“Muy romántico y todo lo que quieran el videito, pero la gente sigue durmiendo en carpas, les entregan llaves de cartón como promesa, los colegios están destruidos y estos dos de luna de miel presidencial. ¡Francamente!”, escribió la excongresista en la red social.

María José Pizarro criticó la difusión de las imágenes y señaló las dificultades que, según sus declaraciones, enfrentan las familias afectadas por el desastre natural - crédito @PizarroMariaJo/X

A los señalamientos se sumó el caricaturista Julio César González, conocido públicamente como “Matador”, que dirigió cuestionamientos hacia los recursos económicos recolectados para la atención de la emergencia.

El dibujante, que ya había protagonizado disputas públicas previas con la primera dama, al calificarla como “ratita” por el manejo de su fundación social, reaccionó al contenido difundido en internet.

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“Celebro que nuestro presidente Abelardo de la Espriella y la primera dama estén en San Andrés, bronceándose las patitas y las colitas, mostrando su lado romántico y brindando con una buena copa de Ron Defensor. Pero… ¿Dónde está la plata de los damnificados del terremoto?”, posteó el caricaturista en su cuenta oficial de X.

Matador cuestionó públicamente el destino de los recursos recolectados para atender la emergencia y pidió explicaciones sobre su manejo - crédito @Matador000/X

En esa misma línea, el congresista de la oposición Alejandro Ocampo, integrante de la coalición del Pacto Histórico, vinculó las imágenes con los reclamos presupuestales y las peticiones de información enviadas a la Presidencia de la República: “Tal cual como se ven las publicaciones del que te debe plata y no te quiere pagar. A 75 días del terremoto, miles de familias en Cali y Pereira siguen esperando una solución de vivienda; muchas, en carpas”.

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“Mientras tanto, quienes deben rendir cuentas andan de paseo, posando felicidad. La Fundación de la Primera Dama reportó las ayudas en toneladas, pero no dice cuánto dinero recibió en la cuenta que publicitó ‘Colombia, un solo corazón’. No respondió nuestro derecho de petición”, escribió el congresista.

En X, el legislador añadió a su crítica: “¿Dónde está la plata de las donaciones? No es como ella quiera contarlo: es como la ley le obliga a revelarlo”.

Alejandro Ocampo aseguró que había solicitado información sobre las donaciones y cuestionó la falta de respuesta a un derecho de petición - crédito @alejoocampog/X

El debate en los canales digitales también incluyó comparaciones con episodios registrados en gobiernos anteriores. El activista político y de corriente de izquierda Manuel Andrés Zamudio cuestionó el rasero con el que se juzgan las actividades de los mandatarios frente a la opinión pública, sobre todo con el expresidente Gustavo Petro.

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“Oigan no sean descarados… si fuera Petro ya lo hubieran crucificado en la Plaza de Bolívar… ¿Entonces que el presidente y la primera dama se vayan a pasear a San Andrés, está bien?”, comentó el creador de contenido.

Manuel Andrés Zamudio, activista político, comparó los viajes de De la Espriella con los de Petro y la reacción de la prensa en ambos - crédito @ManuelZamudioA/X

Pese a la verificación del origen del material grabado en mayo, el debate en las plataformas de interacción se mantuvo concentrado en el balance de la reconstrucción y el destino de los fondos oficiales y privados destinados a mitigar el impacto del terremoto en el occidente colombiano.