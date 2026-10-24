Nueva polémica de Sencia con El Campín por tala de palmeras alrededor del espacio: tenía permiso de la Alcaldía de Bogotá

El proyecto de renovación en El Campín cuenta con la nueva polémica por la tala de las palmeras en sus alrededores - crédito @SCastanedaS/X

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Sencia ha estado en el ojo del huracán desde el concierto de BTS, pues a partir de la preparación de la tarima, el 23 de septiembre, arrancó una serie de eventos que afectaron la imagen del operador por la gramilla del estadio El Campín, el contrato con la Alcaldía de Bogotá y ahora por la gestión en los alrededores.

Se conoció que el administrador taló una serie de palmeras que se encontraban a las afueras de El Campín, lo que generó indignación y rechazo en redes sociales, en especial por los aficionados que tiempo atrás han mostrado su molestia por las decisiones de la organización, que ha tenido retrasos para iniciar las obras de renovación.

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Cabe recordar que el Idrd, que desde el 14 de octubre empezó a tener choques con Sencia por el estado de la gramilla, inició un proceso administrativo sancionatorio por lo ocurrido con el césped, pues en la noche del 13 de octubre se dio la cancelación del partido Millonarios vs. Once Caldas porque no alcanzó a quedar en buenas condiciones.

Este es el momento en que algunos trabajadores empezaron a talar las palmeras a las afueras del estadio El Campín - crédito @SCastanedaS/X

La tala de las palmeras a las afueras de El Campín

Lo ocurrido con la gramilla del estadio causó que la imagen del operador quedara por el suelo, al punto de que los hinchas de Millonarios, en el partido ante Jaguares y Once Caldas, mostraran pancartas en las tribunas contra ellos y reclaman al Distrito por el contrato de la APP que se firmó en 2024.

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El usuario en la red social en X llamado Sebastián Castañeda, fue quien publicó una serie de fotos en las que se la tala de las palmeras en los costados de El Campín, durante el sábado 24 de octubre, y en las que ya se apreciaban las primeras hojas en el suelo antes de que se cortaran todas por el sector de oriental.

Se talaron todas las palmeras en los alrededores de El Campín y no se tiene información de dónde serán resembradas por Sencia - crédito @SCastanedaS/X (Reuters)

“Así avanza el deterioro del Campín. Talaron todas las palmeras del estadio, con décadas de crecimiento. ¿Quién cuida el patrimonio público? ¿Qué estorbo hacían las palmeras? Primero nos dejaron sin plaza, ahora sin palmeras”, escribió la persona en su cuenta, que generó varios comentarios.

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Ante eso, Sencia indicó también en X que dicha medida es parte de los planes del proyecto de renovación: “En el marco del desarrollo del Proyecto del Complejo Cultural y Deportivo a cargo de Sencia, continuamos con las actividades de manejo del arbolado autorizadas por la Secretaría Distrital de Ambiente mediante la Resolución 02689 de 2025”.

Sencia aclaró que la tala de palmeras en los alrededores de El Campín hace parte del proyecto de renovación del complejo - crédito Sencia

“Estas intervenciones seguirán realizándose conforme avance el proyecto, bajo el cumplimiento de la normativa ambiental e incluyendo medidas de compensación, siembra de árboles e incorporación de especies nativas en el paisajismo del nuevo complejo”, terminó de decir el operador.

Proceso administrativo sancionatorio

A través de un comunicado, el Idrd informó que inició un proceso administrativo sancionatorio contra Sencia, al afirmar que hubo un posible incumplimiento en el contrato por el mantenimiento de la gramilla de El Campín.

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“La decisión se fundamenta en el informe de presunto incumplimiento remitido por la interventoría del contrato de concesión, y da continuidad a las actuaciones de seguimiento y control que adelanta el Instituto para exigir el cumplimiento de las condiciones establecidas en la Asociación Público Privada (APP)”, mencionó el instituto.

Debido a eso, el Idrd también citó a Sencia para una audiencia pública el 29 de octubre, desde las 9:00 a. m., “en la que el concesionario podrá presentar sus descargos y ejercer sus derechos de defensa y contradicción, conforme al artículo 86 de la Ley 1474 de 2011”.

El organismo público citó para el 29 de octubre de 2026 a Sencia, administradores del estadio El Campín para que expliquen lo que pasa en la gramilla -crédito IDRD

El Idrd aclaró que también se le ha puesto el ojo a los planes de adecuación de la cancha para el concierto de Ryan Castro, el 31 de octubre, para verificar “las condiciones del escenario antes, durante y después del evento, así como las medidas de protección, recuperación y contingencia que debe implementar el concesionario”.

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Para finalizar, el Idrd dejó claro que la prioridad en El Campín es el fútbol y la responsabilidad recae en Sencia: “En ejercicio de sus competencias de vigilancia y control contractual a través de la interventoría, continuará adelantando las actuaciones necesarias para verificar el cumplimiento de sus obligaciones y adoptar las decisiones que correspondan”.