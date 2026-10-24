Andrea Valdiri explicó por qué se frenó la construcción de casas que prometió a dos quinceañeras

La influenciadora afirmó que un empresario retiró el apoyo para los materiales de construcción tras conocer el valor de la cotización - crédito @letengoelchisme/ Instagram

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Andrea Valdiri informó que enfrenta un contratiempo con las viviendas que prometió construir para dos jóvenes que participaron en una celebración de quince años organizada por ella en marzo de 2026. La creadora de contenido aseguró que un empresario que se había comprometido a suministrar materiales de obra desistió del acuerdo cuando conoció el valor de los insumos.

La barranquillera explicó la situación a través de sus redes sociales y sostuvo que decidió referirse al tema de forma pública porque el compromiso se había hecho ante las beneficiarias y porque su nombre quedó vinculado al proyecto de vivienda.

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Según relató, la iniciativa nació después de la fiesta de 15 años que organizó el 26 de marzo para un grupo de 15 adolescentes. Durante ese encuentro, las jóvenes recibieron regalos, entre ellos teléfonos celulares. Luego de la actividad, Valdiri decidió avanzar con una ayuda adicional para dos de las participantes.

Andrea Valdiri explicó el inconveniente que enfrenta con las viviendas prometidas a dos quinceañeras. - crédito @andreavaldirisos

La propuesta contemplaba que ella se encargara de sacar adelante la construcción de las casas, mientras el propietario de una ferretería aportaría los materiales requeridos para iniciar las obras. Sin embargo, el plan se frenó cuando el comerciante conoció el monto de la factura.

El empresario habría desistido tras conocer el costo de los materiales

De acuerdo con la versión de Andrea Valdiri, el empresario recibió la cotización de los insumos que se necesitaban para levantar las viviendas y comunicó que no continuaría con el aporte. “Él simplemente me dijo: ‘No lo voy a hacer porque está muy costoso’”, expresó la influenciadora al explicar lo ocurrido.

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Valdiri no reveló la identidad del propietario de la ferretería ni el valor de la cotización. Tampoco especificó qué materiales estaban incluidos en el presupuesto ni en qué etapa se encontraba la planeación de las viviendas cuando el acuerdo se suspendió.

La creadora de contenido afirmó que el comerciante había participado en la celebración de las quinceañeras junto con miembros de su familia. Según su relato, ella también difundió el negocio del empresario mediante sus plataformas digitales, como parte de la colaboración prevista para la iniciativa.

Un empresario se habría retirado del acuerdo tras conocer la cotización de los materiales. - crédito @andreavaldirisos/IG

El desistimiento generó dificultades para continuar con el proyecto en los términos planteados. La barranquillera no anunció una nueva alianza ni explicó si asumirá directamente el costo de los materiales que el empresario había ofrecido aportar.

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La promesa de vivienda surgió tras una celebración para 15 jóvenes

La actividad de marzo reunió a 15 adolescentes para celebrar sus quince años. Valdiri compartió entonces parte de la jornada en sus redes sociales y destacó que las participantes recibieron distintos obsequios.

Más adelante, la creadora decidió extender la ayuda a dos de las jóvenes mediante la construcción de una vivienda para cada una. Esa decisión dio paso a la búsqueda de aliados que pudieran contribuir con los recursos y materiales necesarios.

Según el relato de Valdiri, la propuesta planteaba una división de responsabilidades. El empresario vinculado al sector de materiales de construcción debía entregar los insumos, mientras ella se comprometía a gestionar la ejecución de las casas.

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El acuerdo, de acuerdo con sus declaraciones, se hizo antes de que se conociera el valor total de los materiales. Cuando la cotización llegó al empresario, este se retiró del proyecto, lo que dejó en pausa el inicio de la obra.

“Por eso cuando uno hace labores sociales no lo puede hacer con todo el mundo”, manifestó Valdiri al referirse a la experiencia. La influenciadora indicó que el episodio le dejó una lección sobre la selección de las personas y empresas con las que trabaja en actividades de apoyo social.

La cotización de los materiales habría sido el motivo por el que el empresario desistió. - crédito @andreavaldirisos/IG

La influenciadora sostuvo que su decisión de dar explicaciones está relacionada con el compromiso que había adquirido ante las dos jóvenes. Para ella, la falta de avance en la construcción podía generar dudas sobre el cumplimiento de la promesa que comunicó previamente.

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Valdiri señaló que lleva varios años vinculada a iniciativas sociales y que ha recibido colaboración de otras personas y empresas en algunos de esos procesos. Sin embargo, indicó que también ha enfrentado situaciones en las que los compromisos anunciados no se concretan.

No hay una fecha anunciada para el inicio de las obras

El futuro de las dos viviendas sigue sin una fecha definida. Andrea Valdiri no precisó si ya cuenta con nuevos proveedores, si buscará otro aliado del sector de la construcción o si modificará el alcance del proyecto ante el retiro del empresario.

La barranquillera mantiene abierta la búsqueda de una solución para retomar las obras - crédito @andreavaldirisos/IG

Tampoco entregó datos sobre el lugar donde se levantarían las casas, el estado actual de los terrenos o las condiciones de las familias que recibirían el beneficio. Esos aspectos serán determinantes para conocer cuándo podría retomarse la iniciativa.

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Por ahora, la creadora de contenido afirmó que mantiene su intención de ayudar a las dos jóvenes. El episodio dejó suspendido el plan inicial de trabajo, que dependía de la entrega de materiales por parte del empresario.