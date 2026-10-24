Colombia

Murió patrullera de la Policía de 20 años que resultó herida en un atraco en Cali: “Perdió la vida mientras protegía a los ciudadanos”

Los hechos se presentaron el 23 de octubre, en el barrio Insdustrial. Hubo un tiroteo que afectó a la uniformada María José Recuero y a otros dos agentes

La patrullera María José Recuero Suárez era oriunda de Montería, Córdoba - crédito @militar_col/X y @PoliciaColombia/X
La patrullera María José Recuero Suárez era oriunda de Montería, Córdoba - crédito @militar_col/X y @PoliciaColombia/X
Guardar

Falleció una patrullera que resultó herida en medio de un atraco que se registró el 23 de octubre de 2026 en Cali, Valle del Cauca. Se trata de la uniformada María José Recuero, de 20 años, originaria de Montería, Córdoba.

De acuerdo con un comunicado de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali, el violento atraco se presentó en el barrio Industrial de Cali. Allí, varios hombres armados intentaron hurtar la motocicleta y otras pertenencias de un policía adscrito al Departamento de Policía del Valle del Cauca. El uniformado se encontraba de permiso en ese momento.

PUBLICIDAD

Ante la situación, agentes de la Estación de Policía Municipal reaccionaron y se generó un tiroteo entre las autoridades y los delincuentes. Uno de los presuntos implicados en el robo fue neutralizado. Sin embargo, tres uniformados resultaron lesionados: la patrullera María José Recuero, que falleció posteriormente, un agente que tras lo ocurrido ya se encontraba en recuperación y otro policía que fue dado de alta con incapacidad médica.

Los policías heridos fueron trasladados a un centro de salud. Uno de ellos fue dado de alta con incapacidad médica - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE
Los policías heridos fueron trasladados a un centro de salud. Uno de ellos fue dado de alta con incapacidad médica - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

“En desarrollo del procedimiento policial se incautaron dos armas de fuego, cuatro celulares hurtados y una motocicleta que al parecer habría sido utilizada para cometer el ilícito. De acuerdo con la información recopilada, los presuntos delincuentes estarían involucrados en tres hurtos diferentes, cometidos horas antes, en otras partes de la ciudad”, precisó la Policía Metropolitana de Santiago de Cali en la comunicación oficial.

PUBLICIDAD

Debido a estos hechos, la seccional de Investigación Criminal e Inteligencia inició labores de indagación y de recolección de elementos materiales probatorios para identificar a los demás implicados en el atraco y llevarlos ante la justicia.

La Policía Nacional se pronunció sobre la muerte de la uniformada y expresó su solidaridad con sus allegados. De igual manera, destacó su trabajo en la institución y su compromiso con la labor de proteger a la ciudadanía.

La Policía Nacional lamentó el asesinato de la patrullera María José Recuero Suárez - crédito @PoliciaColombia/X
La Policía Nacional lamentó el asesinato de la patrullera María José Recuero Suárez - crédito @PoliciaColombia/X

Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros, y les acompañamos en este difícil momento. Honramos su memoria y su compromiso con la protección de los colombianos. Su entrega y vocación de servicio permanecerán en el corazón de nuestra Institución”, indicó.

El gobernador de Córdoba también hizo una publicación en X al respecto. En el mensaje que compartió, destacó el origen de la patrullera y se solidarizó con su familia y amigos.

El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, lamentó la muerte de la patrullera María José Recuero - crédito @ErasmoZB/X
El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, lamentó la muerte de la patrullera María José Recuero - crédito @ErasmoZB/X

Lamentamos profundamente el fallecimiento de María José Recuero, una joven patrullera monteriana de apenas 20 años, quien perdió la vida mientras protegía a los ciudadanos en Cali. Nos llena de tristeza que una vida tan joven se apague a causa de la delincuencia. Mi abrazo solidario a su familia, seres queridos y a toda la Policía Nacional. Que Dios les dé fortaleza en este difícil momento”, expresó el mandatario departamental.

El concejal de Cali Carlos Andrés Airas Rueda lamentó los hechos de violencia que derivaron en la muerte de la uniformada y aseguró que se deben implementar medidas que sean efectivas para combatir a los criminales en las calles de la ciudad.

El concejal de Cali Carlos Andrés Arias Rueda lamentó la muerte de la patrullera María José Recuero Suárez - crédito @soycarlosaarias/X
El concejal de Cali Carlos Andrés Arias Rueda lamentó la muerte de la patrullera María José Recuero Suárez - crédito @soycarlosaarias/X

Lamentamos profundamente la muerte de la patrullera María José Recuero Suárez. Nuestras condolencias a su familia y a la @PoliciaCali Urge fortalecer la operatividad para enfrentar la delincuencia y proteger la vida de quienes sirven a Cali”, precisó.

La Personería de Cali también se unió a los mensajes de rechazo y condolencias que surgieron ante la noticia del fallecimiento de la patrullera y exigió a las autoridades adelantar investigaciones para esclarecer los hechos y evitar que el crimen cometido quede en la impunidad.

La Personería de Cali lamentó la muerte de la patrullera María José Recuero Suárez - crédito @personeriacali/X
La Personería de Cali lamentó la muerte de la patrullera María José Recuero Suárez - crédito @personeriacali/X

¡No podemos permitir que la delincuencia siga arrebatando vidas y sembrando dolor en las familias caleñas! La vida debe ser respetada y protegida. Reiteramos nuestro llamado a fortalecer las acciones de seguridad y garantizar la protección de quienes trabajan por la tranquilidad de los ciudadanos", indicó.

Temas Relacionados

Patrullera de la Policía asesinadaAtraco en CaliMaría José RecueroPolicía NacionalColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

América vs. Cúcuta - en vivo Liga BetPlay: minuto a minuto del partido en el Pascual Guerrero

Los “Diablos Rojos” buscarán retornar al liderato del fútbol colombiano ante el cuadro “Motilón” que viene con confianza tras su triunfo ante Atlético Nacional

América vs. Cúcuta - en vivo Liga BetPlay: minuto a minuto del partido en el Pascual Guerrero

Ministro de Justicia desmintió que Abelardo de la Espriella ocultara la captura de Nassim Orfale Vásquez, requerido en EE. UU.: “No tiene sustento”

El jefe de cartera también se refirió al encuentro entre el presidente y Orfale Vásquez durante la campaña presidencial

Ministro de Justicia desmintió que Abelardo de la Espriella ocultara la captura de Nassim Orfale Vásquez, requerido en EE. UU.: “No tiene sustento”

Once Caldas vs. Deportivo Pereira EN VIVO Liga BetPlay: minuto a minuto del clásico cafetero en Manizales

Los blancos buscan un triunfo que los pueda meter en el grupo de los ocho primeros de la tabla y los “matecañas” necesitan los tres puntos para alejarse del fondo

Once Caldas vs. Deportivo Pereira EN VIVO Liga BetPlay: minuto a minuto del clásico cafetero en Manizales

Levy Rincón denunció que lo querían “censurar” y Jota Pe Hernández le respondió que la primera dama ya lo demandó: “Tres Doritos después...”

El senador aseguró que Ana Lucía Pineda presentó una denuncia penal contra el creador de contenido por presunto hostigamiento agravado

Levy Rincón denunció que lo querían “censurar” y Jota Pe Hernández le respondió que la primera dama ya lo demandó: “Tres Doritos después...”

Kris R recibió 30 premios de Warner Music gracias al éxito de su música en “streaming”, antes de su concierto en el Movistar Arena

El sello entregó distinciones de Oro, Platino y Diamante tras contabilizar millones de reproducciones de sus temas en plataformas digitales, durante los últimos 15 meses

Kris R recibió 30 premios de Warner Music gracias al éxito de su música en “streaming”, antes de su concierto en el Movistar Arena
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

ENTRETENIMIENTO

Kris R recibió 30 premios de Warner Music gracias al éxito de su música en “streaming”, antes de su concierto en el Movistar Arena

Kris R recibió 30 premios de Warner Music gracias al éxito de su música en “streaming”, antes de su concierto en el Movistar Arena

Karol G subió una “polaroid” vestida de novia y desató especulaciones en redes sociales

Carlos Vives se hizo viral por su aparición en el cumpleaños de Charly García: en redes sociales lo tacharon de “insoportable”

Premios Macondo 2026: fecha, hora y dónde ver la ceremonia en vivo

Alejandro Riaño desmintió un supuesto accidente y alertó por enlaces que buscan robar datos

Deportes

América vs. Cúcuta - en vivo Liga BetPlay: minuto a minuto del partido en el Pascual Guerrero

América vs. Cúcuta - en vivo Liga BetPlay: minuto a minuto del partido en el Pascual Guerrero

Once Caldas vs. Deportivo Pereira EN VIVO Liga BetPlay: minuto a minuto del clásico cafetero en Manizales

Santa Fe es semifinalista de la Copa Libertadores Femenina: venció a Palmeiras en penales por 3-2

Nueva polémica de Sencia con El Campín por tala de palmeras alrededor del espacio: tenía permiso de la Alcaldía de Bogotá

Sebastián Viera explicó la ausencia de Teófilo Gutiérrez en la victoria de Junior ante Águilas Doradas: “No pasó nada extraordinario”