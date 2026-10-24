Murió patrullera de la Policía de 20 años que resultó herida en un atraco en Cali: “Perdió la vida mientras protegía a los ciudadanos”

La patrullera María José Recuero Suárez era oriunda de Montería, Córdoba - crédito @militar_col/X y @PoliciaColombia/X

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Falleció una patrullera que resultó herida en medio de un atraco que se registró el 23 de octubre de 2026 en Cali, Valle del Cauca. Se trata de la uniformada María José Recuero, de 20 años, originaria de Montería, Córdoba.

De acuerdo con un comunicado de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali, el violento atraco se presentó en el barrio Industrial de Cali. Allí, varios hombres armados intentaron hurtar la motocicleta y otras pertenencias de un policía adscrito al Departamento de Policía del Valle del Cauca. El uniformado se encontraba de permiso en ese momento.

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Ante la situación, agentes de la Estación de Policía Municipal reaccionaron y se generó un tiroteo entre las autoridades y los delincuentes. Uno de los presuntos implicados en el robo fue neutralizado. Sin embargo, tres uniformados resultaron lesionados: la patrullera María José Recuero, que falleció posteriormente, un agente que tras lo ocurrido ya se encontraba en recuperación y otro policía que fue dado de alta con incapacidad médica.

Los policías heridos fueron trasladados a un centro de salud. Uno de ellos fue dado de alta con incapacidad médica - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

“En desarrollo del procedimiento policial se incautaron dos armas de fuego, cuatro celulares hurtados y una motocicleta que al parecer habría sido utilizada para cometer el ilícito. De acuerdo con la información recopilada, los presuntos delincuentes estarían involucrados en tres hurtos diferentes, cometidos horas antes, en otras partes de la ciudad”, precisó la Policía Metropolitana de Santiago de Cali en la comunicación oficial.

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Debido a estos hechos, la seccional de Investigación Criminal e Inteligencia inició labores de indagación y de recolección de elementos materiales probatorios para identificar a los demás implicados en el atraco y llevarlos ante la justicia.

La Policía Nacional se pronunció sobre la muerte de la uniformada y expresó su solidaridad con sus allegados. De igual manera, destacó su trabajo en la institución y su compromiso con la labor de proteger a la ciudadanía.

La Policía Nacional lamentó el asesinato de la patrullera María José Recuero Suárez - crédito @PoliciaColombia/X

“Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros, y les acompañamos en este difícil momento. Honramos su memoria y su compromiso con la protección de los colombianos. Su entrega y vocación de servicio permanecerán en el corazón de nuestra Institución”, indicó.

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El gobernador de Córdoba también hizo una publicación en X al respecto. En el mensaje que compartió, destacó el origen de la patrullera y se solidarizó con su familia y amigos.

El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, lamentó la muerte de la patrullera María José Recuero - crédito @ErasmoZB/X

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de María José Recuero, una joven patrullera monteriana de apenas 20 años, quien perdió la vida mientras protegía a los ciudadanos en Cali. Nos llena de tristeza que una vida tan joven se apague a causa de la delincuencia. Mi abrazo solidario a su familia, seres queridos y a toda la Policía Nacional. Que Dios les dé fortaleza en este difícil momento”, expresó el mandatario departamental.

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El concejal de Cali Carlos Andrés Airas Rueda lamentó los hechos de violencia que derivaron en la muerte de la uniformada y aseguró que se deben implementar medidas que sean efectivas para combatir a los criminales en las calles de la ciudad.

El concejal de Cali Carlos Andrés Arias Rueda lamentó la muerte de la patrullera María José Recuero Suárez - crédito @soycarlosaarias/X

“Lamentamos profundamente la muerte de la patrullera María José Recuero Suárez. Nuestras condolencias a su familia y a la @PoliciaCali Urge fortalecer la operatividad para enfrentar la delincuencia y proteger la vida de quienes sirven a Cali”, precisó.

La Personería de Cali también se unió a los mensajes de rechazo y condolencias que surgieron ante la noticia del fallecimiento de la patrullera y exigió a las autoridades adelantar investigaciones para esclarecer los hechos y evitar que el crimen cometido quede en la impunidad.

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La Personería de Cali lamentó la muerte de la patrullera María José Recuero Suárez - crédito @personeriacali/X

“¡No podemos permitir que la delincuencia siga arrebatando vidas y sembrando dolor en las familias caleñas! La vida debe ser respetada y protegida. Reiteramos nuestro llamado a fortalecer las acciones de seguridad y garantizar la protección de quienes trabajan por la tranquilidad de los ciudadanos", indicó.