Sebastián Viera explicó la ausencia de Teófilo Gutiérrez en la victoria de Junior ante Águilas Doradas: “No pasó nada extraordinario”

El técnico del cuadro barranquillero explicó la ausencia de Teo tras la victoria ante los antioqueños-crédito Dimayor/YouTube

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Junior derrotó 1-0 a Águilas Doradas en el estadio Romelio Martínez el 23 de octubre de 2026, por la fecha 16 de la Liga BetPlay.

El “Tiburón” consiguió la victoria sin Teófilo Gutiérrez, quedando fuera de la convocatoria después de la controversia que generaron unas declaraciones que dio durante la semana en charla con Steven Arce en AS Colombia.

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Tras ello, Teo se disculpó con la afición y el cuerpo técnico a través de su cuenta de Instagram. A raíz de esta situación, el técnico uruguayo Sebastián Viera se refirió a la exclusión del delantero y descartó que hubiera ocurrido una situación excepcional.

Sebastián Viera explicó las razones de la ausencia de Teo Gutiérrez, detallando que todo pasó por una decisión de cupos en la nómina previo al duelo ante Águilas Doradas- crédito Junior FC

Viera explicó que puede convocar a 20 integrantes de una plantilla de 30 jugadores y que esa limitación obliga a dejar futbolistas fuera en cada jornada. La decisión se conoció después de que Teófilo Gutiérrez hablara sobre las tareas defensivas que, a su juicio, los entrenadores exigen a los atacantes.

“No pasó nada extraordinario. Puedo llevar 20 del plantel y siempre va a quedar uno afuera. Hoy decidimos esto; otro día seguramente quedarán afuera diferentes jugadores, pero se empieza a hacer una bola de nieve que se malinterpreta”, afirmó Viera tras el encuentro.

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El entrenador remarcó que Gutiérrez continúa como una pieza relevante para Junior y recordó que ha tenido participación frecuente en su equipo.

“Teo es muy importante para nosotros, nadie va a desconocerlo. Jugó mucho de titular y es pieza clave en mi esquema”, señaló.

Las declaraciones de Teófilo Gutiérrez que despertaron los rumores de una polémica tensión

La polémica entre Teófilo Gutiérrez y Sebastián Viera surgió por los cuestionamientos del ídolo al estilo de juego, luego el delantero se disculpó- crédito @juniorclubsa/Instagram

La ausencia del atacante se produjo después de la entrevista que concedió a AS Colombia, en la que cuestionó el rol defensivo de los delanteros en el fútbol actual. Gutiérrez sostuvo que algunos técnicos obligan a los puntas a seguir a los mediocampistas rivales hasta zonas alejadas del arco contrario, una tarea que, según expuso, altera la disposición de los atacantes cuando el equipo recupera el balón.

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“Ahora el entrenador le pide a alguno de los puntas que marque, que siga al volante seis, no sé, hasta bajo el arco. El fútbol se está perdiendo porque después, cuando tú coges la pelota, ya no tienes idea. El otro nueve está por allá y tienes que tirarle la pelota para correr 20 metros y hacer una pared. Es muy difícil ahora”, dijo Gutiérrez.

El delantero también planteó que los volantes centrales afrontan menores exigencias defensivas porque los atacantes deben retroceder para marcarlos.

“Los volantes cinco juegan, como dice uno, sabroso, relajados, porque el volante diez o el nueve tiene que venir a corretear al cinco. Eso tiene que ser mano a mano. Ahora tienes que corretear al cinco cuando ya se va para el banco y hay que seguirlo”, agregó.

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El ídolo del Junior se disculpó con la gente tras sus declaraciones en AS-crédito @teogutierrez_/Instagram

Después de que quedó fuera de la lista para enfrentar a Águilas Doradas, Teófilo publicó un mensaje en Instagram. El futbolista manifestó que sus comentarios eran una reflexión general sobre el fútbol, reconoció que se difundieron en un momento inoportuno y expresó su respaldo a las determinaciones de Viera.

“Respeto las decisiones del entrenador y asumo mi situación con humildad y profesionalismo. Mi compromiso con Junior y su gente permanece intacto. Por encima de todo, está Junior y el respeto por esta camiseta y su gente”.

Junior derrotó a Águilas Doradas y mantiene opciones matemáticas de clasificar a las finales de la Liga BetPlay

El bicampeón de Colombia venció por 1-0 a Águilas Doradas y finalizó una racha de cinco partidos sin triunfos-crédito @juniorfc/X

Junior de Barranquilla venció a Águilas Doradas por 1-0 el 23 de octubre de 2026, con gol de Deiber Caicedo, y puso fin a una racha de cinco partidos consecutivos sin ganar. El resultado dejó al equipo antioqueño fuera de los ocho al cierre de la jornada y mantuvo a los barranquilleros con opciones mínimas de alcanzar ese grupo.

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La ventaja pudo ampliarse en el segundo tiempo, aunque el árbitro anuló un penal para Junior tras revisar el VAR. La acción ocurrió al minuto 56, cuando un pase de Daniel Socarrás pegó en la mano de Nicolás Lara; la revisión determinó que había existido una falta previa de Guillermo Celis sobre Antony Vásquez.

Águilas Doradas había generado las ocasiones más peligrosas antes del descanso mediante la pelota quieta. Andrés Ricaurte, Matías Ramírez y Javier Mena estuvieron cerca de marcar, pero dos remates se estrellaron en los palos. Junior abrió el marcador poco antes del entretiempo después de que el arquero Jorge Soto rechazara un disparo de Yimmi Chará y Caicedo aprovechara el rebote.

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En la segunda mitad, Junior cedió la posesión y buscó el contragolpe ante un rival expuesto en defensa. Caicedo exigió a Soto al minuto 67 con un remate desde fuera del área, mientras Joel Canchimbo tuvo la última ocasión con un disparo que pasó cerca del travesaño.