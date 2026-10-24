Alejandro Riaño desmintió un supuesto accidente y alertó por enlaces que buscan robar datos

El comediante explicó que el engaño utiliza titulares sobre un presunto atropello para llevar a usuarios hacia páginas de procedencia desconocida - crédito @alejandroria/ Instagram

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El comediante colombiano Alejandro Riaño desmintió una noticia falsa que aseguraba que había sufrido un accidente de tránsito y que permanecía en cuidados intensivos. El creador de Juanpis González apareció en un video en redes sociales para confirmar que se encuentra bien y alertar a sus seguidores sobre una posible estafa digital vinculada a esa publicación.

La versión circuló en plataformas digitales con titulares que indicaban que Riaño había sido atropellado y que su estado de salud era delicado. El contenido incluía enlaces que prometían ampliar la información sobre el supuesto hecho o permitían acceder a una aparente recompensa económica.

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El humorista rechazó esa información y explicó que el objetivo de los enlaces no sería informar sobre su estado de salud, sino obtener datos de quienes ingresan a sitios de procedencia desconocida.

Riaño indicó que el engaño conduce a formularios o páginas donde las personas pueden dejar información privada - crédito @alejandroria/IG

“Han estado difundiendo una noticia falsa sobre que a mí me atropellaron, que tuve un accidente, que estoy en cuidados intensivos”, señaló Riaño en la grabación. “Eso es mentira. Acá me ven entero, no pasa absolutamente nada”, agregó mientras caminaba frente a la cámara.

El supuesto accidente de Alejandro Riaño circuló con titulares alarmantes

La falsa versión sobre Alejandro Riaño se difundió mediante publicaciones que apelaban a la preocupación por la salud del artista. Según explicó el comediante, algunas de esas piezas aparentaban provenir de portales informativos y utilizaban titulares diseñados para generar curiosidad o alarma.

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El mecanismo comenzaría cuando una persona abre la noticia para conocer detalles del supuesto accidente. Después, el enlace deriva a otra página que ofrece la posibilidad de obtener dinero de forma rápida o acceder a información exclusiva sobre el caso.

Riaño sostuvo que, en ese punto, los usuarios pueden entregar datos personales sin advertir el riesgo. “Usted empieza a leer la noticia, eso lo lleva a un link y ese link lo lleva supuestamente a que usted de manera fácil se gane una plata”, afirmó.

Riaño señaló que algunas de las piezas engañosas presentan indicios de haber sido creadas con inteligencia artificial - crédito alejandroria/IG

El comediante indicó que esa secuencia puede facilitar el robo de información. “Ahí lo que están haciendo es que están dejando los datos y los están robando”, advirtió en su mensaje.

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La publicación del artista tuvo como objetivo frenar la circulación de la versión falsa y evitar que más personas ingresen a páginas que podrían solicitar información sensible. La alerta se replicó desde perfiles asociados a su actividad profesional y a su personaje Juanpis González.

Riaño pidió revisar el origen de las publicaciones antes de abrir enlaces

En su mensaje, Riaño recomendó prestar atención a las características de las publicaciones que se presentan como noticias. El artista señaló que los usuarios deben mirar con detenimiento los titulares, el diseño de las páginas y la dirección de los vínculos antes de ingresar.

“No caiga en esta trampa”, expresó. También pidió hacer acercamientos a las imágenes y revisar los elementos visuales de las piezas que circulan en redes, ya que, según sostuvo, algunas presentan señales de haber sido elaboradas con inteligencia artificial.

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El uso de imágenes manipuladas, logos que imitan a medios de comunicación y textos con errores ortográficos forma parte de los recursos que suelen aparecer en este tipo de engaños. Las publicaciones aprovechan la notoriedad de figuras públicas para atraer visitas hacia portales ajenos a los canales oficiales.

Otra medida consiste en revisar la dirección web completa antes de ingresar. Los sitios fraudulentos suelen usar nombres parecidos a los de medios, instituciones o empresas conocidas, aunque presentan cambios mínimos en la escritura, dominios inusuales o extensiones que no corresponden a la organización que intentan imitar.

Riaño solicitó no compartir la falsa noticia y verificar cualquier información sobre su salud en canales oficiales - crédito @alejandroria/IG

Riaño pidió no compartir la publicación engañosa y reportarla en las plataformas donde aparezca. La denuncia de anuncios sospechosos puede limitar su alcance y reducir la posibilidad de que otras personas entreguen información privada.

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El comediante cerró su mensaje con una solicitud directa a sus seguidores: verificar antes de creer y evitar que una falsa noticia sobre su salud se convierta en la puerta de entrada a una estafa digital.