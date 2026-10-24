Medellín activará el Escudo de las Américas para combatir el narcotráfico y el crimen transnacional: “Que se tengan duro los criminales”

La iniciativa contará con la participación de Colombia, Estados Unidos y otros países del hemisferio occidental, con el propósito de coordinar acciones contra los cárteles y las redes criminales transnacionales - crédito @FicoGutierrez/X

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Medellín se incorporará a una estrategia de cooperación internacional denominada Escudo de las Américas, con la que las autoridades buscan fortalecer las capacidades para enfrentar el narcotráfico, el crimen organizado y otras actividades ilegales. El anuncio fue realizado por el alcalde Federico Gutiérrez, luego de una reunión con el ministro de Defensa, el general Jorge Eduardo Mora López, y Joseph Humire, subsecretario de Guerra de Estados Unidos para Asuntos de Seguridad en las Américas.

La iniciativa estará relacionada con la Coalición contra los Cárteles de las Américas (A3C), un mecanismo de articulación internacional que busca reunir esfuerzos para combatir las organizaciones criminales que operan en la región. Como parte de este proceso, Medellín contará con un espacio destinado a coordinar acciones de seguridad, desarrollar labores de inteligencia y analizar las operaciones financieras asociadas con el lavado de activos.

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Durante el encuentro, Gutiérrez señaló que el trabajo entre las autoridades de distintos países es necesario para enfrentar redes delictivas que extienden sus actividades más allá de las fronteras. El mandatario también vinculó la implementación de la estrategia con los objetivos de seguridad de su administración.

“Se están alineando los astros para dar la lucha en contra de todas las estructuras criminales que no solamente afectan a Colombia y a Medellín, sino al hemisferio”, afirmó el alcalde.

Una coalición con participación de 19 países

Medellín contará con el C5i, un centro de operaciones destinado a coordinar acciones contra las organizaciones criminales, desarrollar labores de inteligencia y realizar seguimiento a las operaciones financieras relacionadas con el lavado de activos - crédito @FicoGutierrez/X

La cooperación prevista para el Escudo de las Américas se articulará con la A3C, iniciativa que, según explicó el ministro de Defensa, busca integrar a 19 países del hemisferio occidental en la lucha contra el crimen internacional.

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Mora López destacó que Medellín sea el lugar escogido para albergar este componente de la estrategia y señaló que la coordinación entre los Estados es uno de los elementos centrales para enfrentar las organizaciones criminales. “Es una gran iniciativa del Gobierno de los Estados Unidos para unir a 19 países del hemisferio occidental. Solo la unión, la coordinación, la cohesión y los esfuerzos integrados de los países para atacar el crimen internacional nos van a permitir organizar un escudo que nos permita defender el hemisferio, la región, Colombia y la hermosa ciudad de Medellín”, expresó el ministro.

La participación de los gobiernos busca facilitar el intercambio de capacidades y la coordinación de acciones contra estructuras vinculadas con el narcotráfico y otros delitos transnacionales. En el caso de Medellín, la estrategia se sumará a las medidas de seguridad que adelanta la administración distrital.

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El C5i concentrará labores de inteligencia y análisis financiero

Federico Gutiérrez aseguró que las operaciones del Escudo de las Américas comenzarán sin esperar a que finalicen las obras del centro de operaciones, donde estará ubicada la oficina de la iniciativa - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La estrategia tendrá como uno de sus componentes el C5i, un centro físico que servirá para coordinar decisiones y actuaciones dirigidas contra los cárteles. Entre las tareas previstas se encuentran las labores de inteligencia, el seguimiento al blanqueo de capitales y el análisis financiero de operaciones relacionadas con el lavado de activos.

La construcción del complejo registra un avance del 44% y tiene como fecha prevista de finalización mayo de 2027. El proyecto cuenta con una inversión de 300.000 millones de pesos provenientes de recursos de la Alcaldía de Medellín, según la información entregada por Gutiérrez.

La construcción del C5i registra un avance del 44% y tiene prevista su finalización para mayo de 2027 - crédito @FicoGutierrez/X

El mandatario precisó que la puesta en marcha del Escudo de las Américas no estará condicionada a la entrega de las instalaciones. Por tanto, la cooperación podrá comenzar antes de que concluya la construcción del centro, donde estará ubicada la oficina de la estrategia.

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En el encuentro también se abordaron los resultados recientes de seguridad de la capital antioqueña. “Septiembre fue un mes de seis homicidios. La tasa más baja y el mes menos violento. A hoy, 24 de octubre, llevamos seis homicidios. Claro, la única tasa aceptable es 0”, señaló el mandatario local.

Después de la reunión, el mandatario publicó un mensaje en su cuenta de X en el que reiteró la importancia de la cooperación entre Colombia y Estados Unidos. También confirmó que durante la visita recorrieron las instalaciones del C5i, donde funcionará la oficina del Escudo de las Américas.

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“Con la seguridad no se improvisa", dijo el alcalde de Medellín en una publicación en X - crédito @FicoGutierrez/X

“Con la seguridad no se improvisa. Que se tengan duro los criminales. Los seguiremos enfrentando con toda la capacidad del Estado. La implementación de la estrategia se desarrollará en paralelo con la construcción del centro de operaciones y la coordinación entre las autoridades participantes. La alcaldía indicó que no esperará a que finalicen las obras para comenzar las actividades previstas en el marco de la cooperación internacional (sic)”, escribió Gutiérrez.