Colombia

Premios Macondo 2026: fecha, hora y dónde ver la ceremonia en vivo

La edición 14 reunirá en Cali a grandes figuras de la industria audiovisual colombiana, con ‘Horizonte’, ‘Un poeta’ y ‘Adios al amigo’ concentrando la mayoría de las nominaciones

La edición 14 de los Premios Macondo se celebrará en el Auditorio Alfonso Borrero Cabal, S. J., de la Universidad Javeriana - crédito Academia Colombiana de Cine
La edición 14 de los Premios Macondo se celebrará en el Auditorio Alfonso Borrero Cabal, S. J., de la Universidad Javeriana - crédito Academia Colombiana de Cine
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Cali recibirá por primera vez la entrega de los Premios Macondo, que este domingo 25 de octubre celebrarán su edición número 14 con una ceremonia que reunirá a directores, actores, productores y técnicos del cine colombiano.

Los actores Juana Acosta y Manolo Cardona conducirán la gala, que incluirá una alfombra roja previa con la presencia de representantes de distintas áreas de la industria audiovisual.

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Los Premios Macondo son organizados por la Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas y constituyen uno de los principales reconocimientos del cine nacional. En esta edición compiten producciones y profesionales en categorías que van desde dirección, actuación y guion hasta fotografía, montaje y sonido.

Horizonte, segundo largometraje de César Augusto Acevedo, encabeza la lista con 12 nominaciones. El director caleño, ganador de la Cámara de Oro en el Festival de Cannes de 2015 por La tierra y la sombra, estrenó esta producción en la Selección Oficial del Festival Internacional de Cine de Toronto en 2024. La historia sigue a Inés y su hijo Basilio, quienes se reencuentran en la muerte para emprender un viaje físico y espiritual por un país devastado por la guerra.

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La película 'Horizonte', dirigida por César Augusto Acevedo, lidera las nominaciones de los Premios Macondo 2026 con 12 candidaturas - crédito ProImágenes Colombia
La película 'Horizonte', dirigida por César Augusto Acevedo, lidera las nominaciones de los Premios Macondo 2026 con 12 candidaturas - crédito ProImágenes Colombia

Le siguen Un poeta, de Simón Mesa Soto, y Adiós al amigo, de Iván David Gaona, con 11 candidaturas cada una. Un poeta, coproducción entre Colombia, Alemania y Suecia, obtuvo el Premio Especial del Jurado en la sección Un Certain Regard del Festival de Cannes de 2025, donde Mesa Soto ya contaba con antecedentes tras ganar la Palma de Oro en 2014 por su cortometraje Leidi. La cinta narra la historia de un poeta frustrado que encuentra un nuevo propósito al ayudar a una adolescente a desarrollar su talento literario.

Imagen de 'Un poeta'
Con 11 nominaciones, 'Un poeta' de Iván David Gaona es una de las llamadas a ser protagonista en la gala de los Premios Macondo 2026 - crédito ProImagenes Colombia

Adiós al amigo, por su parte, es un western ambientado en los últimos días de la Guerra de los Mil Días, filmado en el Cañón del Chicamocha, en Santander. La película tuvo su estreno internacional en el Festival de Cine de Varsovia en 2024, donde recibió el Premio Especial del Jurado, y más tarde obtuvo el Premio del Público en el Festival Internacional de Cine de Cartagena.

'Adiós al amigo', de Iván David Gaona, acumula 11 nominaciones en los Premios Macondo 2026 - crédito ProImágenes Colombia
'Adiós al amigo', de Iván David Gaona, acumula 11 nominaciones en los Premios Macondo 2026 - crédito ProImágenes Colombia

Llueve sobre Babel, ópera prima de la cineasta caleña Gala del Sol, suma seis nominaciones. El filme, una reinterpretación del Infierno de Dante ambientada en un bar mítico de Cali, tuvo su estreno mundial en el Festival de Sundance de 2025 y recorrió más de 50 festivales en 20 países, entre ellos Rotterdam, San Sebastián, Guadalajara y Málaga. The Hollywood Reporter la incluyó entre las diez mejores películas en español de 2025.

Sergio Cabrera recibirá el Premio Macondo de Honor

La noche incluirá dos reconocimientos especiales. Por un lado, el director, guionista y productor Sergio Cabrera recibirá el Premio Macondo de Honor por su trayectoria en el cine colombiano e iberoamericano.

Nacido en Medellín en 1950, Cabrera es autor de La estrategia del caracol (1993), considerada por crítica y público como una de las películas más importantes del cine nacional, con premios en los festivales de Berlín, Valladolid y Biarritz, además de más de un millón y medio de espectadores en Colombia.

Sergio Cabrera, director de cine Colombia y actual embajador de Colombia en China - crédito Colprensa
El director Sergio Cabrera recibirá el Premio Macondo de Honor por su carrera en el cine y la televisión - crédito Colprensa

Su filmografía incluye también Águilas no cazan moscas, Ilona llega con la lluvia, Golpe de estadio, Perder es cuestión de método y Todos se van. En televisión dirigió series como Escalona, La Pola, Cuéntame cómo pasó y Dr. Mata, trabajo con el que obtuvo el Premio India Catalina al Mejor Director.

El otro homenajeado será Carlos Congote, fundador de Congo Films, que será distinguido con el Premio Macondo a los Oficios del Cine. El empresario caleño fundó en 1983 la compañía de alquiler de equipos cinematográficos más grande del país, y en 2017 creó Congo Films School, escuela que ha formado a técnicos en las seis áreas principales de la industria audiovisual y que la Academia destaca como pilar de la profesionalización del sector en las últimas cuatro décadas.

El componente musical de la ceremonia estará a cargo de la banda caleña Superlitio, con 30 años de trayectoria y 11 álbumes en estudio, y de la cantautora Nidia Góngora, nacida en Timbiquí, Cauca. Góngora acompañará con su voz el segmento del In Memoriam, dedicado a las personas del cine colombiano que fallecieron durante el último año. La ambientación musical general de la gala estará a cargo de Film Dreams Recording Orchestra.chestra, con piezas originales creadas para la ocasión.

Durante la semana, entre el 21 y el 24 de octubre, Cali acogió la agenda “Rumbo a los Macondo”, con talleres, proyecciones y clases magistrales en sedes como la Universidad Javeriana, la Universidad Autónoma de Occidente y el espacio cultural Madame Blue. La programación incluyó conversatorios sobre las películas nominadas, un taller de actuación, una charla sobre guion y clases magistrales de maquillaje y diseño de vestuario cinematográfico.

Hora y dónde ver los Premios Macondo

La gala comenzará a las 8:00 p. m. en el Auditorio Alfonso Borrero Cabal, S. J., de la Pontificia Universidad Javeriana Cali. El recinto fue elegido para albergar la ceremonia, puesto que el terremoto del pasado 10 de agosto produjo afectaciones significativas en el Teatro Municipal Enrique Buenaventura, sede originalmente designada para la gala-.

La transmisión en vivo podrá seguirse a través de DITU, la plataforma digital de Caracol Televisión, así como por Caracol Televisión HD2 y Caracol Internacional.

La señal también llegará a través de los ocho canales públicos regionales del país: Teleantioquia, Telecaribe, Telepacífico, Telecafé, Canal TRO, Canal Capital, Canal Trece y Teleislas.

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