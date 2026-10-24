Colombia

Defensa de Diana Ospina pidió a la Fiscalía continuar la investigación tras condena de sus secuestradores: “Estamos seguros de que hay más responsables”

El abogado de la mujer que fue retenida durante 40 horas y obligada a realizar transferencias bancarias por cerca de $40 millones en Bogotá, solicitó que las pesquisas permitan identificar a todos los involucrados

Diana Ospina fue secuestrada durante la madrugada del 22 de febrero de 2026, después de abordar un taxi en Chapinero, Bogotá, cuando regresaba a su vivienda en Engativá - crédito Colprensa
Diana Ospina fue secuestrada durante la madrugada del 22 de febrero de 2026, después de abordar un taxi en Chapinero, Bogotá, cuando regresaba a su vivienda en Engativá - crédito Colprensa
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El abogado Felipe Peláez Reyes, representante de Diana Ospina, se pronunció tras conocerse la condena contra Juan Pablo y Diego Armando Gómez Cardozo, los dos hermanos declarados responsables del secuestro y hurto del que fue víctima la mujer en Bogotá. A través de un comunicado a la opinión pública, el jurista destacó la actuación conjunta con la Fiscalía General de la Nación durante el proceso judicial y pidió que la investigación continúe para establecer quiénes más participaron en los hechos.

La sentencia fue proferida el viernes 23 de octubre de 2026, poco más de ocho meses después de los acontecimientos ocurridos durante la madrugada del 22 de febrero de este año. Los hermanos recibieron una pena de 28 años y 6 meses de prisión por los delitos de secuestro extorsivo agravado y hurto calificado y agravado, luego de que aceptaran su responsabilidad en las conductas investigadas.

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En el pronunciamiento, Peláez Reyes señaló que el resultado judicial se produjo a partir del trabajo coordinado entre la representación de la víctima y el ente investigador. También indicó que, aunque ya existe una condena contra los dos hermanos, considera necesario que las autoridades avancen en la identificación de otros posibles responsables.

Pedimos a la Fiscalía que no detenga su trabajo. Estamos convencidos de que hay más responsables, y la investigación debe llegar hasta ellos”, expresó el abogado en el documento divulgado tras conocerse la decisión judicial.

La petición del abogado tras la sentencia

El abogado Felipe Peláez Reyes pidió a la Fiscalía General de la Nación continuar las investigaciones para identificar y judicializar a los demás responsables del secuestro - crédito @Felipepelaezr/X
El abogado Felipe Peláez Reyes pidió a la Fiscalía General de la Nación continuar las investigaciones para identificar y judicializar a los demás responsables del secuestro - crédito @Felipepelaezr/X

En el comunicado, Peláez Reyes señaló que la actuación de la Fiscalía General de la Nación y la participación de la representación legal de Diana Ospina estuvieron dirigidas hacia el esclarecimiento de los hechos y la determinación de responsabilidades penales.

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“Logramos justicia pronta. Pasaron poco más de ocho meses entre aquella madrugada y la condena, gracias a una actuación articulada entre la Fiscalía General de la Nación y la representación de la víctima, que trabajamos en la misma dirección desde el primer día”, afirmó el abogado.

El representante legal también se refirió a las circunstancias del delito y rechazó que las personas sean sometidas a privaciones de la libertad para obtener beneficios económicos. En ese sentido, hizo énfasis en la situación de las mujeres y en la necesidad de que los hechos sean investigados hasta establecer la participación de todas las personas involucradas.

La diseñadora de modas no logró pedir un servicio de aplicación desde su celular, y por ese motivo habría tomado el taxi que llegó al destino que Diana Ospina indicó, pero allí iniciaría la pesadilla que vivió en carne propia la mujer de 47 años por cuenta de los hechos de inseguridad en Bogotá - crédito red social Facebook | Pasa en Bogotá/X
La diseñadora de modas no logró pedir un servicio de aplicación desde su celular, y por ese motivo habría tomado el taxi que llegó al destino que Diana Ospina indicó, pero allí iniciaría la pesadilla que vivió en carne propia la mujer de 47 años por cuenta de los hechos de inseguridad en Bogotá - crédito red social Facebook y Pasa en Bogotá/X

“Rechazamos que la vida de los ciudadanos, y en especial la de las mujeres, sea reducida a un precio. Una persona no es una mercancía, y nadie puede ser tratado como un medio para obtener dinero”, manifestó Peláez Reyes.

El abogado agregó que continuará acompañando el proceso en representación de Diana Ospina hasta que se esclarezcan completamente los hechos. Asimismo, agradeció a la Fiscalía y a las personas que estuvieron junto a la víctima y su familia desde las primeras horas de la búsqueda.

Seguiremos comprometidos con la búsqueda de la justicia para Diana, hasta que sea completa. Agradecemos a la Fiscalía y a quienes acompañaron a Diana y a su familia desde las primeras horas”, concluyó el comunicado.

Cómo ocurrió el secuestro de Diana Ospina

Las autoridades detectaron conexiones entre los vehículos usados en el secuestro de Ospina y el homicidio del profesor Neill Cubides - crédito Colprensa
Diana fue liberada el 23 de febrero de 2026 en inmediaciones de la vía a Choachí, en Cundinamarca - crédito Colprensa

Los hechos se registraron durante la madrugada del 22 de febrero, cuando Diana Ospina, de 35 años, salió de la discoteca Theatron, ubicada en Chapinero, Bogotá, después de compartir con varios amigos durante una celebración de cumpleaños. La mujer se dirigía hacia su residencia, en el barrio Santa María del Lago, en la localidad de Engativá.

De acuerdo con la investigación, Ospina intentó conseguir un vehículo a través de una aplicación de transporte, pero no logró obtener el servicio. Ante esa situación, abordó un taxi en la calle. El conductor era Juan Pablo Gómez Cardozo, uno de los dos hermanos condenados por los hechos.

Cuando el vehículo se encontraba cerca de la vivienda de la mujer, el conductor lo detuvo para permitir que subieran su hermano, Diego Armando Gómez Cardozo, y un tercer hombre. Según la información recopilada durante la investigación, los sujetos sometieron a Diana mediante agresiones físicas y verbales, le quitaron sus pertenencias y la trasladaron a un inmueble en el que permaneció privada de la libertad.

Durante las 40 horas de cautiverio, sus captores le exigieron las claves de sus cuentas bancarias y la obligaron a efectuar transferencias virtuales por aproximadamente $40 millones. La mujer fue liberada el 23 de febrero en las inmediaciones de la vía a Choachí, en Cundinamarca.

Los dos presuntos implicados en el “paseo millonario” de Diana Ospina fueron detenidos en Bogotá, según información de las autoridades - crédito Fiscalía
Los dos presuntos implicados en el “paseo millonario” de Diana Ospina fueron detenidos en Bogotá y posteriormete judicializados - crédito Fiscalía

La investigación estuvo a cargo de un fiscal del Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales. Durante una audiencia de imputación realizada en marzo de 2026, los dos hermanos aceptaron libre y voluntariamente su responsabilidad en los delitos atribuidos. Posteriormente, tras valorar los elementos probatorios, el juez penal especializado les impuso la pena de 28 años y 6 meses de prisión y una multa equivalente a 4.374 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Aunque la condena establece la responsabilidad penal de Juan Pablo y Diego Armando Gómez Cardozo, la participación de un tercer hombre sigue siendo asunto pendiente de esclarecimiento, de acuerdo con la información suministrada sobre el caso.

Por esa razón, el abogado de Diana Ospina reiteró su petición de que la Fiscalía mantenga las labores investigativas. El representante legal sostuvo que el proceso debe avanzar hasta identificar a los demás posibles responsables y determinar su eventual participación en el secuestro y el hurto.

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