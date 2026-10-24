Fuertes lluvias en Colombia encienden las alarmas: Santa Marta está en alerta roja y se registran inundaciones en Barranquilla y Cartagena

Hay alerta por corrientes súbitas en Santa Marta - crédito Colprensa

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Las lluvias en Colombia están generando situaciones de riesgo para la ciudadanía. En Barranquilla, Cartagena y Santa Marta se han reportado fuertes precipitaciones durante la jornada del 24 de octubre de 2026, las cuales han derivado en inundaciones y en otras afectaciones.

La fuerza y constancia de las lluvias llevó a la Alcaldía de Santa Marta a decretar una alerta roja en la ciudad. De acuerdo con información que suministró en su cuenta oficial de X, las alarmas se encendieron ante posibles crecientes súbitas e inundaciones, advertidas por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).

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“La Alcaldía Distrital de Santa Marta informa a la ciudadanía que la ciudad se encuentra en Alerta Roja por posibles crecientes súbitas e inundaciones en las cuencas de los ríos Piedras y Manzanares, según el último informe del Ideam”, precisó.

En Cartagena, las precipitaciones, que se extendieron durante varias horas, llevaron a la alcaldía a posponer el acto oficial de apertura de los primeros dos kilómetros del Gran Malecón del Mar, el cual estaba prevista para el sábado a las 3:00 p. m.

“Actualmente, la formación de una vaguada y dos áreas de baja presión, una en el Caribe occidental y otra en el centro, influenciados por un frente estacionario ubicado al norte de las Antillas Mayores, provocaron el temporal. Estaremos informando nueva fecha, a la cual también asistirá el presidente de la República, @ABDELAESPRIELLA. ¡AVANZAMOS!”, indicó el alcalde Dumek Turbay en X.

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Posteriormente, el mandatario local informó que la apertura se canceló. Sin embargo, instó a la población a visitar el primer tramo del Malecón del Mar. “Lleguense pa’ echar la hablada. Igual todos los servicios de la unidad funcional están abiertos y habilitados al público. Los espero después de 3 de la tarde”, expresó.

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