Colombia

Fuertes lluvias en Colombia encienden las alarmas: Santa Marta está en alerta roja y se registran inundaciones en Barranquilla y Cartagena

Las precipitaciones derivaron en la cancelación del acto oficial de apertura de los primeros dos kilómetros del Gran Malecón del Mar en la capital de Bolívar

El Ideam prevé lluvias en gran parte de Colombia durante el fin de semana del 21 de junio, incluida la segunda vuelta presidencial - crédito Colprensa
Hay alerta por corrientes súbitas en Santa Marta - crédito Colprensa
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Las lluvias en Colombia están generando situaciones de riesgo para la ciudadanía. En Barranquilla, Cartagena y Santa Marta se han reportado fuertes precipitaciones durante la jornada del 24 de octubre de 2026, las cuales han derivado en inundaciones y en otras afectaciones.

La fuerza y constancia de las lluvias llevó a la Alcaldía de Santa Marta a decretar una alerta roja en la ciudad. De acuerdo con información que suministró en su cuenta oficial de X, las alarmas se encendieron ante posibles crecientes súbitas e inundaciones, advertidas por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).

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La Alcaldía Distrital de Santa Marta informa a la ciudadanía que la ciudad se encuentra en Alerta Roja por posibles crecientes súbitas e inundaciones en las cuencas de los ríos Piedras y Manzanares, según el último informe del Ideam”, precisó.

En Cartagena, las precipitaciones, que se extendieron durante varias horas, llevaron a la alcaldía a posponer el acto oficial de apertura de los primeros dos kilómetros del Gran Malecón del Mar, el cual estaba prevista para el sábado a las 3:00 p. m.

“Actualmente, la formación de una vaguada y dos áreas de baja presión, una en el Caribe occidental y otra en el centro, influenciados por un frente estacionario ubicado al norte de las Antillas Mayores, provocaron el temporal. Estaremos informando nueva fecha, a la cual también asistirá el presidente de la República, @ABDELAESPRIELLA. ¡AVANZAMOS!”, indicó el alcalde Dumek Turbay en X.

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Posteriormente, el mandatario local informó que la apertura se canceló. Sin embargo, instó a la población a visitar el primer tramo del Malecón del Mar. “Lleguense pa’ echar la hablada. Igual todos los servicios de la unidad funcional están abiertos y habilitados al público. Los espero después de 3 de la tarde”, expresó.

En desarrollo...

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