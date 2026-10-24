Colombia

Sinuano Día resultados de hoy sábado 24 de octubre: ganadores del último sorteo

Como todos los sábado, este tradicional sorteo colombiano, anunció la combinación ganadora del primer juego del día

Con esta lotería, tu apuesta puede incrementar hasta en 4 mil 500 veces. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Con esta lotería, tu apuesta puede incrementar hasta en 4 mil 500 veces. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El sorteo Sinuano Día, con profundas raíces y extensa participación en el departamento de Córdoba y la región Caribe, mantiene presencia nacional pese a su arraigo en la costa norte de Colombia. Se trata de una de las principales loterías colombianas que multiplica hasta por 4.500 veces el dinero la apuesta. Este chance difundió los números ganadores de su último sorteo del día, realizado este sábado, 24 de octubre de 2026.

Resultados del Sinuano Día

Fecha: 24 de octubre de 2026.

PUBLICIDAD

Números ganadores: 2735.

Quinta: 1.

A que hora se juega el Sinuano Día

Esta lotería cuenta con dos ediciones todos los días: Sinuano Día se realiza todos los días, de lunes a sábado a las 14:30 horas y el domingo a las 13:00 horas. Mientras que el Sinuano Noche se celebra diariamente, de lunes a sábado a las 22:30 horas y los domingo a las 20:30 horas. Esta lotería es una de las pocas que lleva a cabo sus sorteos hasta en días festivos. Guarde bien el boleto porque es el comprobante oficial para reclamar el premio en caso de resultar ganador, hay que mantenerlo en un lugar seguro y procurar que no se pierda.

PUBLICIDAD

Si ganó alguno de los premios, se debe acudir a cualquier punto de venta con tu boleto e identificación oficial, donde se podrá cobrarlo sin problemas.

Recomendaciones para guardar y validar el billete ganador de la lotería Sinuano

¿No sabes como ganar los premios de Sinuano? No te preocupes, nosotros te decimos cómo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
¿No sabes como ganar los premios de Sinuano? No te preocupes, nosotros te decimos cómo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para guardar y validar el billete ganador de la Lotería Sinuano, es fundamental: Conservar el boleto original en buen estado, ya que es el único documento legal que acredita el derecho a reclamar el premio.

Guardarlo en un lugar seguro, seco y protegido, para evitar que se deteriore, se moje o se ensucie, ya que un billete dañado puede impedir el cobro del premio. Tomar una fotografía o escanear el billete apenas se adquiere para tener un respaldo digital por si acaso.

Para validar el boleto, debes: Verificar el número ganador en fuentes oficiales como la página web de la Lotería Sinuano o medios confiables de resultados.

Presentar el billete original junto con tu documento de identidad en los puntos autorizados es indispensable para cobrar. En caso de premios mayores, el trámite puede requerir adicionalmente documentos como certificado bancario.

Recuerda que el billete debe ser legible y sin alteraciones para que sea aceptado sin problemas al momento de reclamar. Evita divulgar públicamente que posees un billete ganador para evitar fraudes o presiones. Mantén la discreción mientras verificas los resultados.

Respeta los plazos oficiales para reclamar el premio y acude a los distribuidores u oficinas autorizadas de la Lotería Sinuano para garantizar un proceso seguro y confiable. Así proteges tu derecho y facilitas un cobro sin contratiempos.

Plan de premios del Sinuano

Los pasos para jugar por los premios del Sinuano. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los pasos para jugar por los premios del Sinuano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para jugar al Sinuano solo se necesita definir la apuesta eligiendo cuatro dígitos entre el 0 y el 9.

A diferencia de la gran mayoría de las loterías, en el Sinuano no hay un plan de premios establecido o una bolsa acumulada. En este sorteo quién pone el límite de lo que puedes ganar es el apostador.

Para ganar el premio mayor, la combinación ganadora debe de coincidir en cifrasy orden con el resultado del sorteo. De ser así, el monto a recibir será de la cantidad de tu apuesta multiplicada4 mil 500 veces. Es decir, por cada peso apostado, se recibe 4 mil 500 pesos.

Eso no es todo. La lotería del Sinuano entrega premios hasta en el primer acierto.

Si la combinación ganadora coincide en tres cifras con el resultado del sorteo, tu premio será de 400 veces lo apostado.

En el caso de que se acierte dos de los dígitos del premio mayor, la lotería tu apuesta se incrementará 50 veces.

Y si se atina a una sola cifra, tu apuesta se quintuplica.

El Sinuano cuenta con otra modalidad de premio que se llama “Combinada”. Esta opción se elige al momento de comprar tu boleto y consiste en acertar las cifras del premio mayor pero en desorden.

Si se acierta a las cuatro cifras del resultado del sorteo en desorden, con esta modalidad recibes 208 veces lo apostado. Y si se acierta a tres cifras en desorden, el premio se multiplica 83 veces.

Temas Relacionados

Sinuano DíaResultado de SinuanoSinuano dia hoy ultimo sorteoResultado de Sinuano DíaLoterías de Colombiacolombia-noticiascolombia-loteríasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Palmeiras vs. Santa Fe - en vivo Copa Libertadores Femenina: siga el minuto a minuto del juego de las “Leonas”

El cuadro bogotano buscará dar la sorpresa, ante una de las grandes candidatas a llevarse el título en Ecuador

Palmeiras vs. Santa Fe - en vivo Copa Libertadores Femenina: siga el minuto a minuto del juego de las “Leonas”

América vs. Cúcuta - en vivo Liga BetPlay: minuto a minuto del partido en el Pascual Guerrero

Los “Diablos Rojos” buscarán retornar al liderato del fútbol colombiano ante el cuadro “Motilón” que viene con confianza tras su triunfo ante Atlético Nacional

América vs. Cúcuta - en vivo Liga BetPlay: minuto a minuto del partido en el Pascual Guerrero

Senador Kevin Gómez asegura que el Gobierno De la Espriella “no firmó ningún ‘acuerdo estratégico’” con el secretario de Estado Marco Rubio

Los acuerdos se suscribieron a inicios de septiembre durante la visita oficial por parte del funcionario de la administración de Donald Trump a Barranquilla, y debido al contenido del documento, el congresista del Pacto Histórico alertó al expresidente Gustavo Petro, líder de la oposición

Senador Kevin Gómez asegura que el Gobierno De la Espriella “no firmó ningún ‘acuerdo estratégico’” con el secretario de Estado Marco Rubio

Sebastián Viera explicó la ausencia de Teófilo Gutiérrez en la victoria de Junior ante Águilas Doradas: “No pasó nada extraordinario”

El técnico uruguayo habló sobre la ausencia del número 29 en la convocatoria para el partido ante el cuadro antioqueño, tras las polémicas declaraciones de “Teo” sobre el estilo de juego del cuadro “Tiburón”

Sebastián Viera explicó la ausencia de Teófilo Gutiérrez en la victoria de Junior ante Águilas Doradas: “No pasó nada extraordinario”

Alejandro Riaño desmintió un supuesto accidente y alertó por enlaces que buscan robar datos

El creador de Juanpis González negó que estuviera hospitalizado tras un atropello y advirtió que publicaciones engañosas dirigen a páginas que pueden captar información personal

Alejandro Riaño desmintió un supuesto accidente y alertó por enlaces que buscan robar datos
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

ENTRETENIMIENTO

Alejandro Riaño desmintió un supuesto accidente y alertó por enlaces que buscan robar datos

Alejandro Riaño desmintió un supuesto accidente y alertó por enlaces que buscan robar datos

Andrea Valdiri explicó por qué se frenó la construcción de casas que prometió a dos quinceañeras

Karina García y Kris R reaparecieron juntos durante el concierto del cantante: respondieron a los rumores sobre el fin de su relación

Yina Calderón deslumbró con cuervos y un sombrero puntiagudo en los premios Billboard en Miami

Yina Calderón coincidió con Jessi Uribe, Manuel Turizo y Mike Bahía en los Billboard de la Música Latina 2026: esto les dijo

Deportes

Palmeiras vs. Santa Fe - en vivo Copa Libertadores Femenina: siga el minuto a minuto del juego de las “Leonas”

Palmeiras vs. Santa Fe - en vivo Copa Libertadores Femenina: siga el minuto a minuto del juego de las “Leonas”

América vs. Cúcuta - en vivo Liga BetPlay: minuto a minuto del partido en el Pascual Guerrero

Sebastián Viera explicó la ausencia de Teófilo Gutiérrez en la victoria de Junior ante Águilas Doradas: “No pasó nada extraordinario”

Director deportivo del Bayern Múnich se refirió a cuando podría regresar Vincent Kompany, técnico de Luis Díaz: “Hablamos de semanas”

Barcelona vs. Real Madrid: hora y canal de televisión para ver en Colombia el clásico de España