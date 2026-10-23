Tragedia en Medellín: un niño falleció luego de ser arrollado por un furgón

Niño de nueve años murió tras ser atropellado por un furgón en Medellín. El hecho ocurrió en Santo Domingo, donde el automotor perdió el control; las autoridades inmovilizaron el vehículo y avanzan con las indagaciones sobre el caso - crédito Guardianes Antioquia Oficial

Guardar

Un niño de nueve años murió tras ser atropellado por un vehículo tipo furgón en el barrio Santo Domingo, en Medellín, según confrimó la Alcaldía, el juees 22 de octubre de 2026.

De acuerdo con el reporte oficial, el conductor perdió el control del automotor cuando el menor transitaba por la zona. El hombre no sufrió lesiones y fue llevado de manera preventiva a una estación de Policía.

PUBLICIDAD

El furgón quedó bajo custodia de las autoridades y fue trasladado a los patios de la Secretaría de Movilidad de Medellín. Allí se realizarán los procedimientos técnicos requeridos para establecer las causas del hecho.

Las autoridades iniciaron una investigación para determinar las circunstancias en las que ocurrió el atropellamiento y establecer las eventuales responsabilidades.

La Administración distrital expresó sus condolencias a los familiares del menor y anunció que la Unidad de Víctimas de la Secretaría de Seguridad ofreció acompañamiento psicosocial y jurídico a sus allegados.

El caso quedó en manos de las autoridades competentes, que deberán definir si hubo responsabilidades en el hecho.

Un menor de 9 años murió en un siniestro vial en el barrio Santo Domingo, Medellín. El conductor del furgón resultó ileso y las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido - crédito @Guardianes_Ant