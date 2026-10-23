Salario mínimo 2027, Fenalco propuso que el aumento no supere el 9%: en cuánto quedaría

Fenalco propone que el aumento del salario mínimo de Colombia para 2027 no supere el 9% - crédito @FenalcoNacional/X

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La Federación Nacional de Comerciantes Empresarios de Colombia (Fenalco) propuso que el aumento del salario mínimo de Colombia para 2027 no supere el 9%, una posición que abre una brecha con el 38,5% solicitado por las centrales obreras en la negociación instalada el 1 de octubre de 2026.

La cifra definitiva dependerá de la inflación, la productividad, el poder adquisitivo y el desempeño económico, y deberá regir desde el 1 de enero próximo.

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El salario básico vigente es de $1.750.905 mensuales y el auxilio de transporte asciende a $249.095, por lo que el ingreso total alcanza $2 millones. Esos valores sirven de base para los cálculos de los distintos escenarios que ya estudian empresarios, sindicatos y el Gobierno nacional.

Con un ajuste del 8%, el salario básico subiría $140.072 y quedaría en $1.890.977. Un incremento del9 % elevaría el ingreso en $157.581, hasta $1.908.486, mientras que un aumento del 9,5% lo llevaría a $1.917.241, tras una suba de $166.336.

Los cálculos no incluyen un eventual incremento del auxilio de transporte para 2027. Si el alza fuera del 6%, el salario básico mensual pasaría a $1.856.959, con una diferencia de $105.054 frente al valor actual.

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Inflación y productividad como ejes de la negociación

El ingreso total de los trabajadores alcanza dos millones de pesos con el auxilio de transporte vigente de $249.095 - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

La Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales inició las conversaciones en una sesión extraordinaria que reunió al Gobierno, los representantes de los trabajadores y los gremios empresariales. Durante ese encuentro se estableció un diálogo continuo y se creó una mesa técnica para analizar los factores que preocupan a los sectores involucrados.

La inflación de cierre de 2026 será una referencia para la discusión. El Banco de la República proyecta un indicador cercano al 7%, mientras que el Ministerio de Trabajo espera una estimación ubicada entre 6% y 7% y aguarda el reporte de productividad que entregará el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) el 30 de noviembre.

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La productividad laboral podría ubicarse en 1,2%. También se evaluarán los efectos que podría generar el fenómeno de El Niño, el impacto sobre la formalidad laboral y la capacidad adquisitiva de los trabajadores.

Centros de análisis y bancos estiman un incremento de un solo dígito, entre 7% y 10%. Otros gremios, entre ellos Asofondos, Andesco, la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) y Colfecar, han planteado que el ajuste no debería superar el 9,5%.

La propuesta empresarial y el reclamo sindical

"La inflación producto del incremento del 23% al salario mínimo está en los niveles que está", dijo Jaime Alberto Cabal - crédito John Paz/Colprensa

El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, planteó desde el Congreso de Asocajas, en Cartagena, que el incremento debería mantenerse dentro del límite del 9%, con base en el comportamiento inflacionario. El dirigente vinculó esa postura con el aumento del 23% que se aplicó al salario mínimo de 2026.

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Cabal sostuvo: “La inflación producto del incremento del 23% al salario mínimo está en los niveles que está, y aquí el Banco de la República ha hecho una tarea importante que nosotros hemos reconocido. Tenemos que regresar a un salario que para el Gobierno políticamente es costoso, pero para las empresas, los ciudadanos y los mismos trabajadores va a ser importante”.

Durante un conversatorio moderado por el director de Comunicaciones de Prisa Media, Gustavo Gómez, el dirigente recordó que Fenalco se retiró de la mesa durante la última negociación con el Gobierno de Gustavo Petro. Según explicó, el gremio consideró exagerada y asociada a intereses políticos la cifra planteada entonces.

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El exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas pidió prudencia en la definición salarial. El también profesor de economía afirmó que un aumento abrupto podría alejar del mínimo a las personas que reciben ingresos inferiores y no beneficiaría necesariamente a quienes ya ganan por encima de ese valor.

Cárdenas señaló que “el aumento del salario mínimo desproporcionado ha generado inflación y perjudica a quienes no ganan salario mínimo”. También sostuvo que el objetivo debería ser que quienes están por debajo del mínimo puedan alcanzar ese ingreso, en lugar de ampliar la distancia.

Fabio Arias justificó la propuesta de los sindicatos de más del 38% por la brecha existente entre los ingresos y el salario mínimo vital - crédito @cutcolombia/X

Las centrales obreras, integradas por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) y la Confederación General del Trabajo (CGT), proponen un aumento del 38,5 %. Bajo ese escenario, el salario básico mensual llegaría aproximadamente a $2.424.003, sin auxilio de transporte.

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Los sindicatos argumentan que persiste una brecha entre los ingresos actuales y el denominado salario mínimo vital. Fabio Arias, expresidente e integrante del Comité Ejecutivo Nacional de la CUT, dijo a Caracol Radio: “Tenemos que entrar pidiendo eso porque nos deben 32 puntos para cerrar el desfase para tener salario mínimo vital”.

Arias añadió que la Organización Internacional del Trabajo presentó un estudio sobre el salario mínimo vital en Colombia y concluyó que el país tenía un desfase de 48 puntos para alcanzar ese nivel. La distancia entre ese planteamiento y la propuesta empresarial constituye uno de los principales desacuerdos al comienzo de la concertación.

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