Colombia

Elizabeth Loaiza aseguró se va a clonar para crear una muñeca de silicona que funcionará con inteligencia artificial: “Tiene todas las partes del cuerpo en látex”

La modelo viajará a Las Vegas para fabricar figuras de silicona de tamaño real que podrán conversar y tendrán un costo elevado

Elizabeth Loaiza prepara su propia “clonación” en muñecas de silicona - crédito @elizabethloaiza/Instagram
Elizabeth Loaiza prepara su propia “clonación” en muñecas de silicona - crédito @elizabethloaiza/Instagram
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La modelo y empresaria Elizabeth Loaiza anunció que viajará a Las Vegas, Estados Unidos, para avanzar en la fabricación de muñecas de silicona de tamaño real inspiradas en su apariencia. Cada unidad tendría un valor de USD 25.000, una cifra cercana a los 80 millones de pesos colombianos, según explicó durante una entrevista.

La vallecaucana, quien aspiró a participar en La casa de los famosos Colombia en 2025, señaló que el proyecto se basa en la reproducción de sus rasgos físicos y en la incorporación de inteligencia artificial conversacional. La iniciativa generó comentarios en redes sociales por el alcance de las funciones que, de acuerdo con ella, tendría el producto.

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Loaiza explicó que no se trata de una clonación biológica, sino de la elaboración de una figura fabricada en silicona que reproducirá su rostro y cuerpo. La empresaria indicó que comenzó a revisar alternativas de producción en diferentes países, entre ellos China, pero decidió concretar el proyecto con una fábrica en Las Vegas.

La muñeca tendría movimientos en el rostro e inteligencia artificial

La muñeca inspirada en Elizabeth Loaiza tendría movimientos en el rostro e inteligencia artificial conversacional - crédito imagen de referencia Visuales IA Infobae
La muñeca inspirada en Elizabeth Loaiza tendría movimientos en el rostro e inteligencia artificial conversacional - crédito imagen de referencia Visuales IA Infobae

La creadora de contenido afirmó que la figura contará con mecanismos para mover los ojos y la boca durante las interacciones. También aseguró que podrá sostener una conversación con quien la compre por medio de un sistema de inteligencia artificial.

“Es una muñeca de silicona, no tiene látex ni materiales inflamables. Tú la tocas y es como tocarte a ti. Tiene vanina, tiene ano, tiene todo, mi cuerpo lo tiene y la cara es 100% clonada, toda, y va a tener inteligencia artificial conversacional en español yen ingles”, afirmó Loaiza.

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La empresaria añadió que el producto podrá permanecer sentado junto a la persona que lo adquiera y responder durante una conversación. “Puedes sentarla a tu lado, hablándole (...) Hay gente que es muy solitaria y se quiere sentar con Elizabeth Loaiza y hablarle”, explicó sobre la función que espera incorporar en la muñeca.

Loaiza no precisó qué empresa desarrollará el sistema de inteligencia artificial ni cuáles serán las funciones específicas que podrá ejecutar el dispositivo. Tampoco informó si la tecnología tendrá conexión permanente a internet, opciones de personalización o medidas de seguridad para el manejo de datos de quienes adquieran el producto.

Loaiza explicó la diferencia significativa en tráfico que le genera el contenido sensual frente al familiar que publica en redes sociales - crédito @elizabethloaiza/Instagram
La fabricación requiere permisos para el uso de la imagen de Elizabeth Loaiza y trámites de traslado internacional. - crédito @elizabethloaiza/Instagram

La modelo sostuvo que las muñecas estarán disponibles para la venta por medio de internet y que ya hay personas que han separado unidades. Aun así, no anunció una fecha exacta para el lanzamiento ni para la llegada del primer ejemplar a Colombia.

Elizabeth Loaiza afirmó que la primera unidad podría salir a subasta

La fabricación requiere autorizaciones relacionadas con el uso de su imagen y gestiones para el traslado del producto. Loaiza explicó que el proceso ha sido extenso porque debe conceder los derechos de reproducción de su apariencia y tramitar los permisos aduaneros correspondientes.

La figura, de acuerdo con la modelo, tendrá una apariencia cercana a la suya y empleará materiales de silicona. “Su rostro será casi que igual”, señaló en otra de sus explicaciones sobre el proyecto.

El anuncio abrió un debate entre usuarios de redes sociales, que comentaron el valor de venta y el uso de tecnologías conversacionales en un producto que reproduce la apariencia de una persona real. Otros seguidores preguntaron por los plazos de fabricación, la disponibilidad de las unidades y los mecanismos de compra.

Elizabeth Loaiza
Loaiza no precisó cuántas unidades producirá ni cómo realizará las entregas internacionales - crédito @elizabethloaiza/Instagram

Loaiza no detalló cuántas muñecas planea producir en la primera etapa ni cuál será el criterio para definir la cantidad de unidades. También queda por conocerse cómo se realizarán las entregas a compradores internacionales, dada la necesidad de transportarlas desde Estados Unidos.

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