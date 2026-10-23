Colombia

Contraloría ‘rajó’ el Plan de Desarrollo de Gustavo Petro: fue el peor en ejecución de los últimos tres gobiernos

El balance, presentado por el vicecontralor Francisco José Chaux, identificó retrasos en compromisos asociados con la reforma agraria, el acceso al agua potable en zonas rurales, la salud pública, las políticas para jóvenes, la sustitución de cultivos y los acuerdos con pueblos étnicos

Guardar

El Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Gustavo Petro alcanzó un 72,5 % de cumplimiento al 7 de agosto, el resultado más bajo entre los últimos tres gobiernos. Así lo dio a conocer el vicecontralor general de la República, Francisco José Chaux, en un balance en el que expuso retrasos en temas claves de la anterior administración.

Según Chaux, se registraron falencias en compromisos como la reforma agraria, agua potable rural, salud pública, juventud y sustitución de cultivos. En el ámbito de los pactos trazados con los pueblos étnicos, concentraron una parte de los atrasos, pues de los 269 evaluados, 149 avanzaron menos de la mitad y 82 no registraron ningún progreso.

PUBLICIDAD

En ese sentido, la Contraloría también señaló deficiencias en los reportes y en la comprobación de los indicadores. Del total de metas examinadas, el 33% se cumplió, el 44% quedó pendiente y el 23% mostró un avance inferior al 50%; en contraste con resultados con los períodos 2014-2018, que llegó al 82,5%, y 2018-2022, al 82,21%.

El Plan de Desarrollo de Gustavo Petro fue ambicioso en el tema rural, pero a juicio de la Contraloría General de la Nación no habría cumplido las metas propuestas - crédito AP
El Plan de Desarrollo de Gustavo Petro fue ambicioso en el tema rural, pero a juicio de la Contraloría General de la Nación no habría cumplido las metas propuestas - crédito AP

Para Chaux, la evaluación no solo encontró retrasos en las metas, sino problemas en los sistemas de información que respaldan los balances de gestión, lo que llevó al funcionario a advertir fallas en los reportes institucionales y en los mecanismos de verificación de los indicadores en los territorios y la población beneficiaria.

PUBLICIDAD

La confianza en los planes de desarrollo requiere evidencia verificable entre lo prometido y lo efectivamente alcanzado”, afirmó el vicecontralor, que reiteró la necesidad de respaldar la gestión pública con pruebas sobre las metas anunciadas y sus resultados efectivos, como no habría ocurrido en la administración Petro.

Así estuvo diseñado el Plan Nacional de Desarrollo en el período de Gustavo Petro

El Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, denominado Colombia, potencia mundial de la vida, fue diseñado con un presupuesto estimado de $1.154,8 billones. La propuesta buscaba orientar la economía hacia la sostenibilidad ambiental y la equidad social mediante una planificación participativa basada en los Diálogos Regionales Vinculantes.

La Cámara Colombiana de la Infraestructura lanzó duras críticas al Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Gustavo Petro.
El Plan de Desarrollo de Gustavo Petro vio la luz en mayo de 2023 en el Congreso; y en su defensa el hoy expresidente indicaba que debía ejecutarse hasta mayo de 2027 - crédito Presidencia

La primera transformación planteaba ordenar el territorio alrededor del agua. El objetivo era planificar el crecimiento de las ciudades, las zonas rurales y la economía con la protección de las fuentes hídricas y los ecosistemas como eje, en lugar de las lógicas del mercado; y entre sus metas estaba actualizar el catastro en el 70% del país.

El segundo componente, seguridad humana y justicia social, recibió la mayor asignación presupuestal: $743,7 billones. Los objetivos, según el documento aprobado por el Congreso, incluían reducir la pobreza extrema y multidimensional a un solo dígito, ampliar la gratuidad en la educación superior y fortalecer los sistemas de salud y pensiones.

Por su parte, el derecho humano a la alimentación constituyó la tercera transformación. El plan propuso combatir el hambre y asegurar la producción suficiente de alimentos para la población, con menor dependencia de las importaciones; aunque, a juzgar por el balance de la Contraloría, no se habría cumplido a cabalidad en el cuatrienio.

La Contraloría General advierte que repatriar $177 billones en ahorros pensionales elevaría el riesgo fiscal y reduciría el valor de las pensiones en Colombia - crédito Colprensa
La Contraloría General señaló que la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo de Gustavo Petro fue inferior a los gobiernos de Juan Manuel Santos e Iván Duque - crédito Colprensa

La estrategia contemplaba fomentar la producción agropecuaria local y mejorar la disponibilidad física y económica de alimentos. Los rezagos identificados en reforma agraria y salud pública alcanzan, por lo tanto, áreas vinculadas con estos propósitos, según lo expuesto por el vicecontralor en su pronunciamiento.

Tierra, paz y transición energética entre los compromisos pendientes

La reforma rural integral incluía la entrega y titulación de cerca de 3 millones de hectáreas a campesinos, de las cuales se habrían gestionado más de 703.000 hectáreas. La medida impulsada por Petro buscaba impulsar la producción de alimentos y contribuir a la paz, aunque se registraron rezagos en la reforma agraria.

El plan también asignó $50,4 billones de pesos a la inversión para la paz. Esa partida estaba destinada al cumplimiento y la implementación del Acuerdo de Paz firmado por el Estado con la extinta guerrilla de las Farc; mientras que la cuarta transformación en el PND proponía modificar una economía dependiente del petróleo y el carbón.

Una de las apuestas del Plan Nacional de Desarrollo de Gustavo Petro se enfocó en una reforma agraria que no avanzó a cifras calculadas por el propio Ejecutivo - crédito Agencia Nacional de Tierras / Facebook
Una de las apuestas del Plan Nacional de Desarrollo de Gustavo Petro se enfocó en una reforma agraria que no avanzó a cifras calculadas por el propio Ejecutivo - crédito Agencia Nacional de Tierras / Facebook

El objetivo era avanzar hacia actividades basadas en el conocimiento, la biodiversidad, el turismo y la agricultura, junto con una transición energética financiada con excedentes minero-energéticos. La meta energética contemplaba aumentar en 2.000 MW la capacidad de fuentes renovables y no firmar nuevos contratos de exploración minera pesada e impulsar la generación solar, eólica y la economía circular.

Por último, la convergencia regional completaba las cinco transformaciones del programa. Su propósito era reducir las brechas sociales y económicas entre los centros urbanos y regiones periféricas como el Pacífico, la Amazonía y el Caribe mediante conectividad, servicios e infraestructura local, aunque no se conoció un balance integral.

Temas Relacionados

Gustavo PetroPlan Nacional de DesarrolloContraloría General de la RepúblicaReforma agrariaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Esposa de Rodrigo Lara señaló a Carlos Suárez, presidente de la junta directiva de Ecopetrol, por la salida de su pareja del Ministerio del Interior: “No le ‘siguió la cuerda’”

María José Valenzuela se sumó a los señalamientos que hizo el congresista del Pacto Histórico José Luis Bohórquez

Esposa de Rodrigo Lara señaló a Carlos Suárez, presidente de la junta directiva de Ecopetrol, por la salida de su pareja del Ministerio del Interior: “No le ‘siguió la cuerda’”

Por qué Juan Pablo Raba aseguró que su matrimonio con Mónica Fonseca es su “más grande reto”

El actor relató cómo la convivencia con la presentadora lo llevó a trabajar la paciencia, el diálogo y su tendencia a evitar situaciones complejas

Por qué Juan Pablo Raba aseguró que su matrimonio con Mónica Fonseca es su “más grande reto”

Salario mínimo 2027, Fenalco propuso que el aumento no supere el 9%: en cuánto quedaría

El gremio comercial fijó su posición frente a la negociación instalada en octubre, mientras la definición final dependerá de la inflación, la productividad, el poder adquisitivo y el comportamiento de la economía nacional

Salario mínimo 2027, Fenalco propuso que el aumento no supere el 9%: en cuánto quedaría

Tragedia en Medellín: un niño falleció luego de ser arrollado por un furgón

La Alcaldía informó que el conductor salió ileso y quedó bajo custodia preventiva, mientras peritos examinan el furgón trasladado a los patios de Movilidad

Tragedia en Medellín: un niño falleció luego de ser arrollado por un furgón

Mábel Lara renunció a su cargo como gerente de proyectos estratégicos en la Alcaldía de Cali: este fue el mensaje con el que se despidió de la ciudad

La exfuncionaria dijo que continuará en el periodismo y sostuvo que seguirá atenta a lo que acontece en la capital vallecaucana

Mábel Lara renunció a su cargo como gerente de proyectos estratégicos en la Alcaldía de Cali: este fue el mensaje con el que se despidió de la ciudad
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

ENTRETENIMIENTO

Por qué Juan Pablo Raba aseguró que su matrimonio con Mónica Fonseca es su “más grande reto”

Por qué Juan Pablo Raba aseguró que su matrimonio con Mónica Fonseca es su “más grande reto”

Manuel Teodoro habló de su lucha contra el alcoholismo: “Lo hice para no morirme”

Marcela Reyes reapareció tras los escándalos de su pareja, alias Pichi, que se hizo operar en la cárcel, y los señalamientos de la madre de B King

Elizabeth Loaiza aseguró se va a clonar para crear una muñeca de silicona que funcionará con inteligencia artificial: “Tiene todas las partes del cuerpo en látex”

Laura Acuña recordó a Jota Mario Valencia con un mensaje que despertó reacciones entre sus seguidores: “Te vi feliz”

Deportes

Palmeiras vs. Estudiantes: fecha y dónde ver la gran final de la Copa Libertadores con los colombianos Jhon Arias y Edwuin Cetré

Palmeiras vs. Estudiantes: fecha y dónde ver la gran final de la Copa Libertadores con los colombianos Jhon Arias y Edwuin Cetré

Alcalde Alejandro Char mostró los cambios del Metropolitano para la final de Copa Sudamericana Boca Juniors-Atlético Mineiro

Edwuin Cetré tuvo insólito momento en la tanda de penaltis entre Flamengo y Estudiantes por las semis de Copa Libertadores: qué pasó

Así va la renovación de la nómina de Atlético Nacional para la temporada 2027: tres jugadores seguirían en el Verdolaga

Los colombianos Luis Díaz y Luis Suárez entre los 100 mejores futbolistas del mundo en la temporada 2025-2026, según la revista española Marca