Colombia

Esposa de Rodrigo Lara señaló a Carlos Suárez, presidente de la junta directiva de Ecopetrol, por la salida de su pareja del Ministerio del Interior: “No le ‘siguió la cuerda’”

María José Valenzuela se sumó a los señalamientos que hizo el congresista del Pacto Histórico José Luis Bohórquez

Lara presentó su carta de renuncia el jueves 22 de octubre de 2026 - créditos @carlossuarezrojas/IG | John Paz/Colprensa | @mariajvalenzuelag/IG
Lara presentó su carta de renuncia el jueves 22 de octubre de 2026 - créditos @carlossuarezrojas/IG | John Paz/Colprensa | @mariajvalenzuelag/IG
Guardar

Rodrigo Lara Restrepo dejó el Ministerio del Interior el 22 de octubre de 2026, después de que la caída del Presupuesto General de la Nación 2027, superior a $ 634 billones, abriera una controversia por una falla de forma en el trámite, y esto llevó a que presentara su carta de renuncia luego del anuncio que hizo vía X el presidente Abelardo de la Espriella.

Su reemplazo será Alejandro Ordóñez Maldonado, cuya designación se reveló en el mismo mensaje que el jefe de Estado noche del 21 de octubre de 2026.

PUBLICIDAD

Debido a lo anterior, María José Valenzuela, esposa del exministro, respaldó la gestión de su pareja mediante una publicación en Instagram que incluyó la carta de renuncia remitida al mandatario, acompañada de estas palabras: “Hoy la vida me confirma que me casé con un caballero. Así es mi Rodri, un hombre de principios, que actúa con respeto y dignidad”.

“Hoy la vida me confirma que me casé con un caballero”, escribió María José Valenzuela en Instagram tras la salida de su esposo del gabinete de Abelardo de la Espriella - crédito @mariajvalenzuelag/Instagram
María José Valenzuela compartió unas palabras de apoyo a su esposo Rodrigo Lara tras la salida del gabinete de Abelardo de la Espriella - crédito @mariajvalenzuelag/Instagram

Sin embargo, la polémica por la salida de Lara y los señalamientos al presidente de la junta directiva de Ecopetrol, que según lo que reveló el congresista del Pacto Histórico José Luis Bohórquez, habría influido para que el Gobierno De la Espriella tomara la decisión de desprenderse del exministro, luego de otra publicación que realizó Valenzuela.

PUBLICIDAD

La esposa de Lara respondió a un mensaje que difundió en su cuenta de Facebook el docente universitario Andrés Tafur Villarreal, que considera que su renuncia podría tener detrás un movimiento político de cara a las elecciones para la Alcaldía de Bogotá en 2027.

“Estoy de acuerdo con todo lo que dicen de Rodrigo Lara Restrepo pero no creo que lo haya ‘mordido el tigre’. Se va para no inhabilitarse. Mañana amanecerá candidato a la alcaldía de Bogotá”, dijo el profesor, pero Valenzuela lo refutó y mencionó a Suárez.

Valenzuela aseguró que su esposo no renunció al Ministerio del Interior para aspirar a la Alcaldía de Bogotá en 2027 - crédito red social Facebook
Valenzuela aseguró que su esposo no renunció al Ministerio del Interior para aspirar a la Alcaldía de Bogotá en 2027 - crédito red social Facebook

“Noooo Andrés tú y fuimos compañeros y te juro que no es cierto. Salió porque no le siguió la cuerda a Carlos Suárez”, respondió Valenzuela por medio de un comentario en la publicación de Tafur.

La salida se produjo tras 76 días al frente de la cartera política, y horas después de que se conociera el revés del proyecto presupuestal, situación que generó malestar en el alto Gobierno por sus efectos sobre el procedimiento de aprobación de las cuentas públicas para 2027.

Temas Relacionados

Rodrigo LaraMinisterio del InteriorMaría José ValenzuelaCarlos SuárezAbelardo de la EspriellaAlcaldía de BogotáElecciones 2027Colombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Chontico Día resultados de hoy viernes 23 de octubre, esta fue la jugada ganadora

Infobae le comparte los últimos números y la combinación ganadora de una de las loterías más populares del país

Chontico Día resultados de hoy viernes 23 de octubre, esta fue la jugada ganadora

El cantante Giovanny Ayala aseguró que comenzará a publicar contenido para adultos: “Por problemas economicos”

El cantante de música popular apareció con una bata, habló de una decisión tomada por problemas económicos y prometió publicar su primer video pronto

El cantante Giovanny Ayala aseguró que comenzará a publicar contenido para adultos: “Por problemas economicos”

Contraloría ‘rajó’ el Plan de Desarrollo de Gustavo Petro: fue el peor en ejecución de los últimos tres gobiernos

El balance, presentado por el vicecontralor Francisco José Chaux, identificó retrasos en compromisos asociados con la reforma agraria, el acceso al agua potable en zonas rurales, la salud pública, las políticas para jóvenes, la sustitución de cultivos y los acuerdos con pueblos étnicos

Contraloría ‘rajó’ el Plan de Desarrollo de Gustavo Petro: fue el peor en ejecución de los últimos tres gobiernos

Por qué Juan Pablo Raba aseguró que su matrimonio con Mónica Fonseca es su “más grande reto”

El actor relató cómo la convivencia con la presentadora lo llevó a trabajar la paciencia, el diálogo y su tendencia a evitar situaciones complejas

Por qué Juan Pablo Raba aseguró que su matrimonio con Mónica Fonseca es su “más grande reto”

Salario mínimo 2027, Fenalco propuso que el aumento no supere el 9%: en cuánto quedaría

El gremio comercial fijó su posición frente a la negociación instalada en octubre, mientras la definición final dependerá de la inflación, la productividad, el poder adquisitivo y el comportamiento de la economía nacional

Salario mínimo 2027, Fenalco propuso que el aumento no supere el 9%: en cuánto quedaría
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

ENTRETENIMIENTO

Por qué Juan Pablo Raba aseguró que su matrimonio con Mónica Fonseca es su “más grande reto”

Por qué Juan Pablo Raba aseguró que su matrimonio con Mónica Fonseca es su “más grande reto”

Manuel Teodoro habló de su lucha contra el alcoholismo: “Lo hice para no morirme”

Marcela Reyes reapareció tras los escándalos de su pareja, alias Pichi, que se hizo operar en la cárcel, y los señalamientos de la madre de B King

Elizabeth Loaiza aseguró se va a clonar para crear una muñeca de silicona que funcionará con inteligencia artificial: “Tiene todas las partes del cuerpo en látex”

Laura Acuña recordó a Jota Mario Valencia con un mensaje que despertó reacciones entre sus seguidores: “Te vi feliz”

Deportes

Palmeiras vs. Estudiantes: fecha y dónde ver la gran final de la Copa Libertadores con los colombianos Jhon Arias y Edwuin Cetré

Palmeiras vs. Estudiantes: fecha y dónde ver la gran final de la Copa Libertadores con los colombianos Jhon Arias y Edwuin Cetré

Alcalde Alejandro Char mostró los cambios del Metropolitano para la final de Copa Sudamericana Boca Juniors-Atlético Mineiro

Edwuin Cetré tuvo insólito momento en la tanda de penaltis entre Flamengo y Estudiantes por las semis de Copa Libertadores: qué pasó

Así va la renovación de la nómina de Atlético Nacional para la temporada 2027: tres jugadores seguirían en el Verdolaga

Los colombianos Luis Díaz y Luis Suárez entre los 100 mejores futbolistas del mundo en la temporada 2025-2026, según la revista española Marca