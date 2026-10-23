Esposa de Rodrigo Lara señaló a Carlos Suárez, presidente de la junta directiva de Ecopetrol, por la salida de su pareja del Ministerio del Interior: “No le ‘siguió la cuerda’”

Lara presentó su carta de renuncia el jueves 22 de octubre de 2026 - créditos @carlossuarezrojas/IG | John Paz/Colprensa | @mariajvalenzuelag/IG

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Rodrigo Lara Restrepo dejó el Ministerio del Interior el 22 de octubre de 2026, después de que la caída del Presupuesto General de la Nación 2027, superior a $ 634 billones, abriera una controversia por una falla de forma en el trámite, y esto llevó a que presentara su carta de renuncia luego del anuncio que hizo vía X el presidente Abelardo de la Espriella.

Su reemplazo será Alejandro Ordóñez Maldonado, cuya designación se reveló en el mismo mensaje que el jefe de Estado noche del 21 de octubre de 2026.

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Debido a lo anterior, María José Valenzuela, esposa del exministro, respaldó la gestión de su pareja mediante una publicación en Instagram que incluyó la carta de renuncia remitida al mandatario, acompañada de estas palabras: “Hoy la vida me confirma que me casé con un caballero. Así es mi Rodri, un hombre de principios, que actúa con respeto y dignidad”.

María José Valenzuela compartió unas palabras de apoyo a su esposo Rodrigo Lara tras la salida del gabinete de Abelardo de la Espriella - crédito @mariajvalenzuelag/Instagram

Sin embargo, la polémica por la salida de Lara y los señalamientos al presidente de la junta directiva de Ecopetrol, que según lo que reveló el congresista del Pacto Histórico José Luis Bohórquez, habría influido para que el Gobierno De la Espriella tomara la decisión de desprenderse del exministro, luego de otra publicación que realizó Valenzuela.

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La esposa de Lara respondió a un mensaje que difundió en su cuenta de Facebook el docente universitario Andrés Tafur Villarreal, que considera que su renuncia podría tener detrás un movimiento político de cara a las elecciones para la Alcaldía de Bogotá en 2027.

“Estoy de acuerdo con todo lo que dicen de Rodrigo Lara Restrepo pero no creo que lo haya ‘mordido el tigre’. Se va para no inhabilitarse. Mañana amanecerá candidato a la alcaldía de Bogotá”, dijo el profesor, pero Valenzuela lo refutó y mencionó a Suárez.

Valenzuela aseguró que su esposo no renunció al Ministerio del Interior para aspirar a la Alcaldía de Bogotá en 2027 - crédito red social Facebook

“Noooo Andrés tú y fuimos compañeros y te juro que no es cierto. Salió porque no le siguió la cuerda a Carlos Suárez”, respondió Valenzuela por medio de un comentario en la publicación de Tafur.

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La salida se produjo tras 76 días al frente de la cartera política, y horas después de que se conociera el revés del proyecto presupuestal, situación que generó malestar en el alto Gobierno por sus efectos sobre el procedimiento de aprobación de las cuentas públicas para 2027.