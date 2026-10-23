Mábel Lara renunció a su cargo como gerente de proyectos estratégicos en la Alcaldía de Cali: este fue el mensaje con el que se despidió de la ciudad

Mábel Lara renunció a su cargo como gerente de proyectos estratégicos en la Alcaldía de Cali - crédito Archivo.

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Mábel Lara anunció su salida de la Alcaldía de Cali con un mensaje publicado en redes sociales, en el que agradeció al alcalde Alejandro Eder, a su equipo de trabajo y a los habitantes de la ciudad. La periodista indicó que retomará su actividad profesional tras concluir su etapa en la Administración distrital.

“Hoy llega el momento de cerrar un ciclo que llevaré siempre en mi corazón”, escribió Lara en su cuenta de X. La exfuncionaria definió como un honor haber servido a Cali desde el Gobierno distrital y afirmó que la experiencia le permitió conocer de cerca las necesidades de la capital vallecaucana.

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Lara trabajó en turismo y desarrollo económico durante su paso por la Alcaldía

La exfuncionaria dijo que continuará en el periodismo y sostuvo que seguirá atenta a lo que acontece en la capital vallecaucana - crédito @MabelLaraNews/x

Durante su gestión, Lara estuvo vinculada a áreas de Turismo y Desarrollo Económico. Desde esos espacios participó en iniciativas para promover la ciudad, acompañar a empresarios y emprendedores, e impulsar la actividad turística.

También recordó los retos que enfrentó dentro de la Administración, entre ellos la atención de la emergencia provocada por el terremoto del 10 de agosto de 2026. Según expresó en un video divulgado en sus redes, su experiencia previa como periodista influyó en su tarea de asumir el servicio público.

“Cuando llegué al servicio público, traje conmigo algo que aprendí siendo periodista: antes de intentar responder, hay que aprender a escuchar”, manifestó.

La periodista señaló que el trabajo institucional le mostró una perspectiva distinta sobre la capital del Valle del Cauca y sobre las responsabilidades que implica la función pública. Añadió que los avances de su paso por la Alcaldía fueron resultado del trabajo de varias personas.

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La periodista dijo que mantendrá su vínculo con Cali

En la parte final de su publicación, Lara planteó que su salida del cargo no supone el fin de su compromiso con Cali “Porque esta ciudad no se lleva en un cargo: se lleva en el corazón”, escribió.

La exfuncionaria confirmó que continuará en el periodismo y sostuvo que seguirá atenta a lo que acontece en la sultana del Valle. “Los cargos pasan, las ciudades siguen y yo decidí volver. Cali, una ciudad que lo merece absolutamente todo”, concluyó.

Alejandro Eder destacó la participación de Lara en la atención de la emergencia

Alejandro Eder destacó la participación de Lara en la atención de la emergencia- crédito @mabellaranews/Instagram

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, se refirió a la salida de Lara y resaltó sus labores en el gabinete, especialmente durante la respuesta a la emergencia sísmica y en las estrategias relacionadas con turismo y desarrollo económico.

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“Hoy despido de nuestro gabinete a Mabel Lara, con gratitud y admiración. Desde el día uno nos ha acompañado y ha mostrado su talante excepcional. Las palabras no alcanzan para expresar lo que le has entregado a Cali”, expresó el mandatario local en la misma red social.

Según dijo, Lara participó en la coordinación de ayudas humanitarias, la reconstrucción de viviendas y el refuerzo de la red de salud tras el desastre natural. También le atribuyó participación en la promoción de eventos para la ciudad.

El alcalde de Cali señaló que fue un honor trabajar con Lara - crédito @alejoeder/X

Las cifras del alcalde revelan que Cali recibió más de tres millones de visitantes en 2025 y cerró ese año con una tasa de desempleo de 7,3%, la menor en casi dos décadas.

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Tras despedir a Lara, el mandatario local anunció que junto al Gobierno nacional hará entrega de 200 viviendas para las personas afectadas por el terremoto de 7,4 del 10 de agosto de 2026.

“Hoy Cali no va a ser inferior al reto que usted nos plantea y hoy anuncio que el fondo ‘Cali Somo Todos’ de 10.000 millones de pesos, abre una bonificación de 50 millones de pesos disponibles a partir de ahora para 200 soluciones de vivienda que ya están listas y se puede acceder”, comentó.

Y agregó: “Las familias que usted ve hoy aquí, presidente, son las que más han pagado por esta tragedia. Hay amigos que perdieron a todo su núcleo familiar, hay mujeres de 86 años que se salvaron porque Dios es grande; aquí hay una representación de lo que fueron los damnificados en Cali”.

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