Colombia

Laura Acuña recordó a Jota Mario Valencia con un mensaje que despertó reacciones entre sus seguidores: “Te vi feliz”

La presentadora publicó unas palabras sobre un reencuentro con su excompañero de televisión y expresó que aún lo extraña todos los días

Laura Acuña y Jota Mario Valencia en un montaje de Infobae Colombia
Laura Acuña recordó a Jota Mario Valencia con emotivo mensaje y despertó reacciones en redes sociales - crédito @lauraacunaayala/Instagram
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La trayectoria de Laura Acuña en la televisión nacional tuvo uno de sus capítulos más visibles en Muy buenos días, el magazín matutino de Canal RCN que estuvo al aire entre 2002 y 2018. Allí construyó una dupla con Jota Mario Valencia, conductor principal del formato y una de las figuras con mayor recorrido en la pantalla colombiana.

El programa reunía entrevistas, información de entretenimiento, temas de actualidad, música, invitados y conversaciones con personajes del espectáculo. Su emisión diaria convirtió a los presentadores en rostros habituales para quienes seguían la programación de la mañana.

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En medio de ese recuerdo compartido de su etapa televisiva, Laura Acuña publicó un mensaje dedicado a Jota Mario Valencia que despertó reacciones entre sus seguidores. “Gracias por dejarme verte después de tanto tiempo... te vi feliz, nos vimos felices”, escribió la comunicadora en sus redes sociales, sin entregar detalles sobre el contexto de sus palabras.

Laura Acuña dedicó un mensaje a Jota Mario Valencia que despertó reacciones entre sus seguidores - crédito @lauraacunaayala/ Instagram
Laura Acuña dedicó un mensaje a Jota Mario Valencia que despertó reacciones entre sus seguidores - crédito @lauraacunaayala/ Instagram

La presentadora agregó una frase que reflejó la ausencia que aún siente por su excompañero, fallecido el 6 de junio de 2019. “Te extraño todos los días, te amo, Jota”, añadió la actual figura de Yo me llamo.

El mensaje abrió interpretaciones entre usuarios que siguieron la dupla de ambos en el programa, debido a la expresión “dejarme verte”. Acuña no aclaró si se refería a un sueño, un recuerdo o una experiencia personal relacionada con Valencia.

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Laura Acuña se sumó al programa en 2005

Jota Mario Valencia lideró Muy buenos días desde su estreno, en 2002, cuando regresó a Colombia para vincularse al canal. El conductor ya acumulaba una trayectoria en magazines, concursos y programas de entretenimiento, con pasos por espacios como Buenos días Colombia, Sábados felices, Día a día y El programa de la tarde.

A lo largo de los 16 años de transmisión, el set contó con la participación de varias presentadoras. Carolina Cruz, Yaneth Waldman, Adriana Betancur, Jéssica Cediel y Milena López estuvieron entre las figuras que compartieron pantalla con Valencia en distintas etapas del espacio.

Laura Acuña ingresó a Muy buenos días en 2005 y permaneció en el equipo hasta el último programa, emitido el 7 de septiembre de 2018. Su participación en el formato le dio una mayor exposición nacional y consolidó su nombre dentro de la programación de entretenimiento de RCN.

Laura Acuña se incorporó al magazín en 2005 y permaneció hasta su última emisión en 2018 - crédito Foto: RCN Televisión
Laura Acuña se incorporó al magazín en 2005 y permaneció hasta su última emisión en 2018 - crédito Foto: RCN Televisión

Durante más de una década, Acuña y Valencia encabezaron el programa con entrevistas, segmentos de conversación, noticias del mundo del espectáculo y dinámicas con invitados. La cercanía que desarrollaron frente a las cámaras también se trasladó a su relación personal.

La presentadora combinó su trabajo en Muy buenos días con participaciones en contenidos de entretenimiento de Noticias RCN y otras producciones de la cadena. En ese periodo, Jota Mario Valencia fue una de las figuras que acompañó su desarrollo profesional dentro del canal.

Laura Acuña ha recordado a Jota Mario en otras ocasiones

No es la primera vez que la conductora utiliza sus redes sociales para compartir un mensaje relacionado con Valencia. En marzo de 2024, durante el cumpleaños del presentador, escribió: “Feliz cumpleaños, mi adorado amigo. Te extraño todos los días y todos los años”.

En diciembre de 2021, Acuña compartió otra historia en Instagram que llamó la atención de sus seguidores. “Gracias por venir a hablar conmigo. Miss you”, publicó entonces, sin explicar el contexto de esa declaración.

Nueve meses después del final de Muy buenos días, Jota Mario Valencia murió el 6 de junio de 2019 en Cartagena, a los 63 años. El presentador había ingresado días antes al Hospital de Bocagrande con síntomas como dolor de cabeza intenso, mareos y pérdida de sensibilidad en una de sus extremidades.

Internautas vieron a Jota Mario Valencia en el Mundial de Qatar y se volvió tendencia
Jota Mario Valencia murió nueve meses después de la emisión final de Muy buenos días -

Su estado de salud se deterioró de forma progresiva y falleció tras un paro cardiorrespiratorio. La noticia generó reacciones entre compañeros de televisión, figuras del entretenimiento y seguidores que lo acompañaron durante décadas en distintos programas.

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